International

Qui est l'arrière Théo Chabouni appelé pour préparer l'Afrique du Sud ?

Théo Chabouni en action lors du match de Top 14 entre Castres et le Stade Français au stade Pierre-Fabre, à Castres, le 18 octobre 2025. (Photo : Matthieu Rondel / AFP)

L’arrière Théo Chabouni (21 ans, 0 sélection) a été rappelé vendredi 31 octobre avec les Bleus pour préparer le match contre l’Afrique du Sud, à la place du Parisien Léo Barré, présent à Marcoussis en début de semaine. Qu’est-ce qui a motivé le sélectionneur Fabien Galthié et son staff à faire appel à celui qui est pourtant toujours passé en dessous des radars internationaux ?

« Arrivé au club en 2021, Théo s’est imposé, petit à petit, au poste d’arrière grâce à son sérieux, sa constance et son engagement. Cette première convocation récompense son travail et souligne la qualité de la formation et de l’accompagnement proposés au Castres Olympique », répond le club dans un communiqué.

Rencontre
Internationals
France
17 - 32
Temps complet
South Africa
Toutes les stats et les données

Castres n’est pourtant pas habitué à voir partir ses joueurs en sélection nationale. Récemment, il y a bien eu Gaëtan Barlot l’an passé pour les Autumn Nations Series 2024 ou Louis Le Brun (appelé une seule fois pour préparer l’Angleterre lors du dernier Six Nations 2025), mais aussi Yann Peysson, Florent Vanverberghe et Nathanaël Hulleu appelés pour la tournée en Argentine en juillet 2024. Mais ça reste rare.

Si bien que voir apparaître Théo Chabouni pour une potentielle sélection cet automne, lui qui n’a même jamais joué avec les U20, peut être une belle surprise. Et pourtant…

Né à Vitrolles en 2003, il est l’un des jeunes talents les plus prometteurs du rugby français. Arrière du CO, il incarne déjà à 21 ans l’avenir du club tarnais et s’impose comme une valeur montante du Top 14.

Formé au Pennes-Mirabeau Cadeneaux Rugby (Bouches-du-Rhône) puis à Provence Rugby entre 2016 et 2021, Chabouni a rejoint le centre de formation de Castres à l’âge de 18 ans. Intégré progressivement dans le groupe professionnel, il a disputé son premier match officiel (70 minutes de jeu) le 15 avril 2022 en Challenge Cup contre les London Irish, inscrivant son premier essai.

Encadré par Cédric Jalabert, puis par le staff pro, il a bénéficié d’un accompagnement sur mesure, avec Julien Dumora et Geoffrey Palis comme mentors, véritables sources d’inspiration, jusqu’à progressivement prendre le maillot de 15, dont il s’est définitivement emparé la saison passée. « La transition s’est faite très naturellement. Julien est quelqu’un avec une grande aura. Il fédère les mecs. Cela se passe super bien avec lui et il amène de la sérénité au sein des 3/4 », a-t-il raconté à nos confrères d’Actu Rugby.

Sa montée en puissance a été continue : d’impact player en sortie de banc, il est devenu titulaire régulier en 2024-2025, disputant 25 matchs dont 13 titularisations pour 4 essais inscrits. Techniquement très propre, doté d’un bon pied gauche et d’une bonne lecture du jeu, il fait preuve d’une grande fiabilité sous les ballons hauts et d’une belle maîtrise dans l’occupation au pied. Sa précision et son sens du tempo sont salués par le staff, notamment par Xavier Sadourny, qui considère que « Théo réalise un formidable début de saison. Il est régulier, n’est jamais blessé, est bon en l’air, possède un gros pied gauche. »

Humble, travailleur, toujours à l’écoute, Chabouni se nourrit de l’expérience de ses aînés pour trouver son style propre. « Avant, j’attaquais tout le temps, ou presque. Chez les pros, c’est trop risqué. Il faut savoir trier les ballons et faire les bons choix au bon moment. Je joue à un poste où tu es un peu obligé de savoir tout faire. Le but est de trouver le juste milieu », confirme-t-il au Midol.

« Je garde mes qualités, ce qu’on appelle les ‘‘superpouvoirs’’ dans le rugby. J’aime beaucoup relancer mais quand je suis arrivé à Castres, peut-être que je relançais un peu trop. Je n’avais pas encore l’expérience d’un Julien en ce qui concerne la lecture du jeu, quand relancer ou jouer au pied, les placements du troisième rideau. C’est une source d’inspiration. Je pourrais dire pareil de Geoffrey », confie-t-il auprès de La Dépêche. Avec Dumora devenu entraîneur des trois-quarts, et Palis toujours présent dans le groupe, l’encadrement est idéal pour continuer à progresser.

Aujourd’hui, Théo Chabouni compte 43 matchs sous les couleurs du CO, dont huit en neuf journées depuis le début de la saison. « C’est un club qui compte pour moi, et dans lequel je veux m’inscrire dans la durée. Je ne veux pas être un joueur de passage ici. Je suis arrivé très jeune, c’est le club qui m’a donné ma chance de jouer en Top 14. On évolue dans un climat sain et de confiance avec le staff et les joueurs en place. J’ai envie de grandir avec le CO et de donner mon maximum pour ce club », assurait-il il y a un an lors de la prolongation de son contrat jusqu’en 2028, alors qu’il était courtisé par le Stade Français, Pau ou encore Grenoble.

Récompensé en juin 2025 de l’Oscar Espoir du Midi Olympique, Théo Chabouni suit des études universitaires en Métiers du Multimédia et de l’Internet (MMI). Il est aujourd’hui l’une des figures de proue du renouveau castrais. Il compte désormais une première convocation avec le XV de France pour la préparation du test-match face à l’Afrique du Sud le 8 novembre 2025 au Stade de France.

Comments on RugbyPass

J
JW 10 minutes ago
'Wasn't perfect': Scott Robertson pleased with victory against Scotland

Of course you can. Rassie was forced to play with 14 and bossed his use of impact in the game.

All the factors you raise were made worse or more severe because of the lack of bench use.



...

14 Go to comments
N
Ninjin 19 minutes ago
'It was our World Cup and Springboks came and stole it off us': Lucu

You see now?

138 Go to comments
G
GodOfFriedChicken 22 minutes ago
'Wasn't perfect': Scott Robertson pleased with victory against Scotland

It's not even about stats. Sure, 2023 Barrett was a standout defensive mongrel who you wanted on the side apart from the penalties. He has regressed noticeably since getting the captain's armband. Maybe if he wasn't pressured with being captain he'd get back to that standout form but he hasn't.

14 Go to comments
J
JW 23 minutes ago
Scotland heartbreak as DMac saves day for shaky All Blacks

Let the team run roughshod over him last week, maybe better this week?

14 Go to comments
J
JW 30 minutes ago
Scotland heartbreak as DMac saves day for shaky All Blacks

Did they have something behind the ball in the first game?

14 Go to comments
J
JM 34 minutes ago
Springboks player ratings vs France | Quilter Nations Series 2025

Yup I agree. I mean none of the players deserve a score below 7 after they beat the strongest NH team in their back yard and, like you mentioned, with 14 men. Shocking ratings!

7 Go to comments
B
Benji7 40 minutes ago
Springboks player ratings vs France | Quilter Nations Series 2025

These are incredibly low scores for a team that just beat France in Paris, by 15 points, playing with 14 men for 45 minutes.

Maybe the writer is French 🤷‍♂️



...

7 Go to comments
L
Loosehead 41 minutes ago
'Wasn't perfect': Scott Robertson pleased with victory against Scotland

All razor says is we cud off done better for the last 25 tests.there is no consistency in this team.period.all ova the place like the coaching staff.bring bak Leon.🤣

14 Go to comments
L
Loosehead 52 minutes ago
All Blacks player ratings vs Scotland | Quilter Nations Series 2025

Backline still iffy.cam has alrite game.beaudy,nah mov on.off the bench.stop waiting for richie.get a yung fella in there.midfield,mmm wrk in progress I suppose.jordy to wing for Carter.the two big young locks look gd.big engines,not flashy but tough in close quarters too.still not convinced on razor,or assistant coaches.something missing.same excuses every test and there bn 25 so far.

19 Go to comments
P
PR 1 hour ago
Scotland heartbreak as DMac saves day for shaky All Blacks

Nic Berry is great, however Rassie effectively destroyed his career with his mind bending video rant.

14 Go to comments
C
Cantab 1 hour ago
App comment - https://www.rugbypass.com/news/england-receive-double-injury-boost-ahead-of-best-in-the-world-all-blacks/

NZ the best in the world ??? Hardly, given their inability to keep 15 players on the field and surrendering a 17 point lead to an average Scottish team they should have put away by 30 +. Unless they show a radical improvement will present England with a glorious chance to cause an “ upset “.

1 Go to comments
I
Icefarrow 1 hour ago
Underperforming Wallabies suffer rankings blow after defeat to Italy

Fast-track what? There’s two games left this year. No one is calling for a new coach to come in for two games. What slop.

2 Go to comments
I
Icefarrow 1 hour ago
Schmidt calls on Wallabies to ‘demonstrate some character’

Australia just lack the talent and depth to execute Schmidt's brand of footy. As soon as certain players are injured or unavailable, the team turns to custard.

1 Go to comments
B
BleedRed&Black 1 hour ago
Springboks player ratings vs France | Quilter Nations Series 2025

Okay, so what am I missing here? South Africa beat France, in Paris, which has a recent record there second only to the rather surreal record the AB's have at Eden Park, by 15 points despite being down a man for a net of thirty minutes in the 2nd half. They play a game perfect in tactics and morale when under extreme duress, where they look better, both solider and more threatening, than when they had fifteen men. And their ratings average under 7?

More specifically, and without wanting to sound repetitive, South Africa win by 19 points to 3 in the 2nd half when down by a man for thirty of the forty minutes of that half against a team that has a genuinely great record on that ground. That's impossible. But they did it. Which is really annoying.



...

7 Go to comments
I
Icefarrow 1 hour ago
'Wasn't perfect': Scott Robertson pleased with victory against Scotland

Its funny how many people refuse to look at the stats and espouse utter nonsense about Barrett's contributions.

14 Go to comments
I
Icefarrow 1 hour ago
'Wasn't perfect': Scott Robertson pleased with victory against Scotland

What a silly take. You can’t use your bench if your players keep getting carded. Reduces options drastically. Scrums lacked punch with 7 forwards, attacking options were limited with one less back. Opened up defensive holes too, which Scotland happily exploited.

14 Go to comments
c
ck 1 hour ago
All Blacks player ratings vs Scotland | Quilter Nations Series 2025

Beauden = 5

Jordan = 5



...

19 Go to comments
M
Mark 1 hour ago
France player ratings vs South Africa | Quilter Nations Series 2025

Red card game strategy played to perfection Boks. France we had you in the W cup quarters we had you yesterday. No complaining. Time to suck the foie gras through a straw. Cabernet grape blend is better in SA. Best game of rugby ever. One analyst is a whisky drinker or from London. Oz 2027 try take it away from us. Try harder

9 Go to comments
G
GodOfFriedChicken 1 hour ago
'Wasn't perfect': Scott Robertson pleased with victory against Scotland

He probably wouldn't have said a word to the refs about the Scottish line breaking early and offside, and that's what helped get the ABs some penalties later on. Ardie came back from the card motivated with some big tackles, Scott is as invisible as the rest of the team in so many of those 2nd half collapses. He hasn't made a proper standout defensive play in the black jersey since becoming captain

14 Go to comments
P
P O 1 hour ago
Wallabies player ratings vs Italy | Quilter Nations Series 2025

Wilson got chopped 3 times, never made it over the advantage line, gave away 3 penalties and can’t make dominate tackles. He really isn’t in our best back row.

1 Go to comments
