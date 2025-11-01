Qui est l'arrière Théo Chabouni appelé pour préparer l'Afrique du Sud ?

L’arrière Théo Chabouni (21 ans, 0 sélection) a été rappelé vendredi 31 octobre avec les Bleus pour préparer le match contre l’Afrique du Sud, à la place du Parisien Léo Barré, présent à Marcoussis en début de semaine. Qu’est-ce qui a motivé le sélectionneur Fabien Galthié et son staff à faire appel à celui qui est pourtant toujours passé en dessous des radars internationaux ?

« Arrivé au club en 2021, Théo s’est imposé, petit à petit, au poste d’arrière grâce à son sérieux, sa constance et son engagement. Cette première convocation récompense son travail et souligne la qualité de la formation et de l’accompagnement proposés au Castres Olympique », répond le club dans un communiqué.

Castres n’est pourtant pas habitué à voir partir ses joueurs en sélection nationale. Récemment, il y a bien eu Gaëtan Barlot l’an passé pour les Autumn Nations Series 2024 ou Louis Le Brun (appelé une seule fois pour préparer l’Angleterre lors du dernier Six Nations 2025), mais aussi Yann Peysson, Florent Vanverberghe et Nathanaël Hulleu appelés pour la tournée en Argentine en juillet 2024. Mais ça reste rare.

Si bien que voir apparaître Théo Chabouni pour une potentielle sélection cet automne, lui qui n’a même jamais joué avec les U20, peut être une belle surprise. Et pourtant…

Né à Vitrolles en 2003, il est l’un des jeunes talents les plus prometteurs du rugby français. Arrière du CO, il incarne déjà à 21 ans l’avenir du club tarnais et s’impose comme une valeur montante du Top 14.

Formé au Pennes-Mirabeau Cadeneaux Rugby (Bouches-du-Rhône) puis à Provence Rugby entre 2016 et 2021, Chabouni a rejoint le centre de formation de Castres à l’âge de 18 ans. Intégré progressivement dans le groupe professionnel, il a disputé son premier match officiel (70 minutes de jeu) le 15 avril 2022 en Challenge Cup contre les London Irish, inscrivant son premier essai.

Encadré par Cédric Jalabert, puis par le staff pro, il a bénéficié d’un accompagnement sur mesure, avec Julien Dumora et Geoffrey Palis comme mentors, véritables sources d’inspiration, jusqu’à progressivement prendre le maillot de 15, dont il s’est définitivement emparé la saison passée. « La transition s’est faite très naturellement. Julien est quelqu’un avec une grande aura. Il fédère les mecs. Cela se passe super bien avec lui et il amène de la sérénité au sein des 3/4 », a-t-il raconté à nos confrères d’Actu Rugby.

Sa montée en puissance a été continue : d’impact player en sortie de banc, il est devenu titulaire régulier en 2024-2025, disputant 25 matchs dont 13 titularisations pour 4 essais inscrits. Techniquement très propre, doté d’un bon pied gauche et d’une bonne lecture du jeu, il fait preuve d’une grande fiabilité sous les ballons hauts et d’une belle maîtrise dans l’occupation au pied. Sa précision et son sens du tempo sont salués par le staff, notamment par Xavier Sadourny, qui considère que « Théo réalise un formidable début de saison. Il est régulier, n’est jamais blessé, est bon en l’air, possède un gros pied gauche. »

Humble, travailleur, toujours à l’écoute, Chabouni se nourrit de l’expérience de ses aînés pour trouver son style propre. « Avant, j’attaquais tout le temps, ou presque. Chez les pros, c’est trop risqué. Il faut savoir trier les ballons et faire les bons choix au bon moment. Je joue à un poste où tu es un peu obligé de savoir tout faire. Le but est de trouver le juste milieu », confirme-t-il au Midol.

« Je garde mes qualités, ce qu’on appelle les ‘‘superpouvoirs’’ dans le rugby. J’aime beaucoup relancer mais quand je suis arrivé à Castres, peut-être que je relançais un peu trop. Je n’avais pas encore l’expérience d’un Julien en ce qui concerne la lecture du jeu, quand relancer ou jouer au pied, les placements du troisième rideau. C’est une source d’inspiration. Je pourrais dire pareil de Geoffrey », confie-t-il auprès de La Dépêche. Avec Dumora devenu entraîneur des trois-quarts, et Palis toujours présent dans le groupe, l’encadrement est idéal pour continuer à progresser.

Aujourd’hui, Théo Chabouni compte 43 matchs sous les couleurs du CO, dont huit en neuf journées depuis le début de la saison. « C’est un club qui compte pour moi, et dans lequel je veux m’inscrire dans la durée. Je ne veux pas être un joueur de passage ici. Je suis arrivé très jeune, c’est le club qui m’a donné ma chance de jouer en Top 14. On évolue dans un climat sain et de confiance avec le staff et les joueurs en place. J’ai envie de grandir avec le CO et de donner mon maximum pour ce club », assurait-il il y a un an lors de la prolongation de son contrat jusqu’en 2028, alors qu’il était courtisé par le Stade Français, Pau ou encore Grenoble.

Récompensé en juin 2025 de l’Oscar Espoir du Midi Olympique, Théo Chabouni suit des études universitaires en Métiers du Multimédia et de l’Internet (MMI). Il est aujourd’hui l’une des figures de proue du renouveau castrais. Il compte désormais une première convocation avec le XV de France pour la préparation du test-match face à l’Afrique du Sud le 8 novembre 2025 au Stade de France.

