Prolongation à l'UBB, Coupe du monde et JO avec France 7 : Bielle-Biarrey formule ses voeux d'avenir

C’était dans l’air depuis quelques semaines déjà, et le président de la FFR Florian Grill l’avait même évoqué, c’est désormais confirmé : Louis Bielle-Biarrey veut disputer les prochains Jeux Olympiques à Los Angeles en 2028 avec France 7. L’ailier de l’Union Bordeaux-Bègles l’a formulé clairement dans une interview donnée à L’Équipe dimanche.
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« Si j’ai l’opportunité de les faire, ce sera avec grand plaisir. Surtout à Los Angeles, ça donne envie sur le papier. Si on me sonde, je suis partant. »
Un désir explicite qui confirme les récents propos de Grill, qui parlait sans trahir de secret d’une volonté émanant de l’ailier star de l’UBB et des Bleus. Il répond aussi à un rêve partagé par l’ensemble des supporters de France 7, qui voit en lui le prototype du grand joueur de rugby à 7, alliant une vitesse et une accélération hors du commun à des qualités dans les airs, sous les ballons hauts, qui s’affirment de semaine en semaine.
« Le 7 peut vraiment être une superbe étape dans mon développement » assure LBB. Et les bénéfices seraient évidemment partagés avec France 7, qui se retrouverait inévitablement renforcée en récupérant l’actuel meilleur ailier du monde à XV. Même si les généralisations sont souvent trompeuses, le souvenir de la trace laissée par Antoine Dupont est encore suffisamment puissant pour envisager le meilleur.
Le demi de mêlée toulousain avait en effet rapidement dissipé les doutes lorsqu’il a rejoint les Bleus du 7 quelques mois avant les JO de Paris 2024, afin de favoriser son acclimatation et son intégration dans le groupe. Son exemple a d’ailleurs été un des moteurs pour pousser Bielle-Biarrey à franchir le pas.
« Quand j’ai su qu’Antoine allait les faire en 2024, j’ai pensé : punaise, c’est cool, ça pourrait me plaire. J’ai vu aussi l’engouement autour du rugby à 7 aux Jeux de Paris avec cette première médaille d’or. Je me suis dit que ça pouvait être sympa à vivre » se projette t-il, précisant que Dupont lui avait aussi conseillé de franchir le pas.
Une première étape est désormais passée et il s’agira désormais pour lui de trouver un accord avec son club pour pouvoir réaliser son voeu. Un club qui devrait rester l’UBB même s’il sera en fin de contrat, comme il l’a laissé entendre au cours de la même interview. Sa mise à disposition de France 7 pour quelques dates en deuxième partie de saison 2027-2028 devrait ainsi faire partie du deal pour prolonger.
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Des JO 2028 qui viendraient tout au bout d’un long marathon pour LBB, qui a également dans le viseur la Coupe du monde 2027 de rugby à XV en Australie. Un autre « Graal » que la fusée girondine, visiblement affamée, a coché dans son calendrier ultra chargé des prochains mois, en souhaitant qu’une blessure ne vienne pas contrarier tous ces beaux projets.
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Awesome!