Large succès de Montpellier contre Bayonne

Montpellier s’est imposé avec le bonus offensif (42-10) contre l’Aviron Bayonnais pour le compte de la 14e journée de Top 14.

L’Aviron Bayonnais, qui comptait autant de points que Toulon avant cette 14e journée, a chuté à Montpellier, débordé lors d’une première mi-temps à sens unique, remportée 22-0 par les Héraultais.

Moorby a été le premier a aller à l’essai après seulement deux minutes de jeu, avant que Cobus Reinach ne l’imite au quart d’heure de jeu. Les Bayonnais se sont alors retrouvés à 14 pendant 10 minutes après le carton jaune de Bordelai, puis Uelese a alourdi l’addition avant le break.

Graphique d'évolution des points Montpellier gagne +32 Temps passé en tête 79 Minutes passées en tête 0 99% % du match passés en tête 0% 90% Possession sur les 10 dernières minutes 10% 17 Points sur les 10 dernières minutes 0

Malgré une réaction d’orgueil après la pause, les Basques ont vécu une fin de match cauchemardesque, terminant la partie à 14 après le carton rouge reçu par Esteban Capilla.

Du côté des Montpelliérains, Ngandebe puis Hogg, très en vue et déjà brillant face aux perches, sont allés à l’essai avant que Tolofua ne clôture le match par un sixième essai.

Avec cette victoire ponctuée du bonus offensif, le MHR enchaîne un cinquième succès d’affilée à domicile qui lui permet de revenir à quatre points de son adversaire du jour et d’entrer, au moins provisoirement, dans les six premiers.

Montpellier – Bayonne, déclarations d’après-match

Joan Caudullo (entraîneur principal de Montpellier)

« Gagner comme on l’a fait, c’est bien, enchaîner les victoires c’est bien. Cinq points, c’est parfait pour nous. Je suis fier des joueurs car ce n’était pas évident en début de saison. J’ai la sensation que les joueurs ont envie de jouer plus que le maintien. Notre jeu est de mettre la pression sur l’adversaire. C’est un socle que l’on a construit. Depuis La Rochelle, l’équipe n’a jamais failli. Cela doit être l’évolution de notre jeu si on veut être dans les six premiers. J’ai la sensation en première période que Bayonne n’avait pas trop de solutions et c’est plutôt intéressant. »

Grégory Patat (manager général de Bayonne)

« On s’attendait à un match difficile. Quand on donne des pénalités, quand on est mené 22-0 à la mi-temps, on ne peut pas espérer plus. L’intensité et l’engagement étaient du côté de Montpellier, qui a joué avec ses points forts. On a pris une leçon de rugby. Si on veut se maintenir à ce niveau, cela passe par des performances plus abouties, notamment à l’extérieur. Je n’ai pas aimé le visage que l’on a montré. Tant que l’on ne mettra pas l’intensité, digne du Top 14, on ne gagnera pas. »