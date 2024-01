L’occasion parfaite pour le Pays de Galles de lancer une nouvelle génération

L’ancien capitaine du Pays de Galles, Dan Biggar, estime que ce Tournoi des Six Nations est « l’occasion parfaite » pour le sélectionneur Warren Gatland de tester des joueurs inexpérimentés en vue de la Coupe du Monde de Rugby de 2027 en Australie.

ADVERTISEMENT

Au cours de l’année écoulée, aucune équipe n’a connu un exode aussi spectaculaire de ses joueurs les plus expérimentés que le Pays de Galles. Le joueur le plus capé de l’histoire internationale, Alun Wyn Jones, a pris sa retraite avant la Coupe du monde, ainsi que Justin Tipuric, tandis que Biggar et Leigh Halfpenny, comptant tous deux plus de 100 sélections chacun, ont également raccroché les crampons après l’élimination du Pays de Galles en quart de finale de la Coupe du monde.

En dehors du contingent des retraités, un autre centurion, Taulupe Faletau, n’est toujours pas revenu après une fracture du bras. Par conséquent, Gatland s’est vu privé d’une grande partie de son expérience au cours des derniers mois.

Beaucoup de talents prêts à éclore

Alors que le capitaine Jac Morgan va manquer le Tournoi après avoir subi une opération du genou, Gatland n’aura peut-être pas d’autre choix que de suivre les conseils de son ancien demi d’ouverture Dan Biggar.

Lors de l’émission The 2024 Guest List de BBC 5 Live Sport, celui-ci a déclaré qu’il y a « beaucoup de jeunes Gallois talentueux qui jouent dans les régions » et que Gatland devrait les essayer au début de ce cycle de la Coupe du monde.

« Nous sommes à un stade où nous devons découvrir un peu plus les joueurs », a poursuivi l’ouvreur de Toulon. « Nous avons beaucoup de joueurs qui sont au début de leur carrière, avec peut-être une poignée de sélections, et nous avons beaucoup de joueurs qui sont vers la fin de leur carrière avec un grand nombre de sélections. C’est difficile de savoir qui sera sur le terrain, car il y a beaucoup de combinaisons inconnues, beaucoup de joueurs qui vont intégrer leur toute première équipe.

« Je ne peux pas vous dire comment le Tournoi des Six Nations va se passer. Si vous voulez donner une chance aux jeunes et à l’inexpérience, c’est l’occasion idéale au début d’un cycle de quatre ans avant la Coupe du monde, mettre en place ce que vous voulez construire au cours des trois ans et demi à venir. »

Donner une chance à l’inexpérience

Le Pays de Galles n’est pas la seule équipe à avoir perdu une pléiade de joueurs expérimentés depuis la Coupe du monde, puisque les adversaires de toujours de Biggar au poste de numéro 10 – Johnny Sexton, Owen Farrell et Romain Ntamack – seront tous absents pour des raisons diverses. C’est pour cette raison que l’international gallois, qui compte 112 sélections, estime qu’il sera très difficile de se prononcer sur ce Tournoi.

« Je ne pourrais vraiment pas vous dire comment va se passer le Tournoi des Six Nations », répète-t-il. « La France sera privée d’Antoine Dupont et de Romain Ntamack pour la première fois depuis quatre ou cinq ans. L’Angleterre sera également privée d’Owen Farrell et de Courtney Lawes. Comment l’Irlande va-t-elle s’en sortir pour la première fois depuis ce qui semble être une éternité dans l’ère sans Johnny Sexton ? Du point de vue gallois, beaucoup de joueurs ont pris leur retraite ou ne sont pas disponibles pour le Tournoi des Six Nations.

ADVERTISEMENT

« Je ne sais pas comment les équipes vont réagir. Si vous regardez bien, l’Écosse est probablement l’équipe la plus stable et celle qui a connu la Coupe du monde la plus décevante. Ce n’est donc pas une mince affaire. »

Le Pays de Galles entame son Tournoi des Six Nations contre l’Écosse au Principality Stadium le 3 février.