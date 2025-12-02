Les winners et les losers au classement mondial en 2025

Le classement mondial World Rugby prend cette année une dimension particulière. Il détermine les têtes de série du tirage au sort de la Coupe du Monde de Rugby 2027, prévu ce mercredi en direct de Sydney à 9 h (GMT) sur RugbyPass TV.

L’Angleterre illustre à elle seule ce virage. En ce début d’année, le XV de la Rose pointait au septième rang mondial, conséquence d’un exercice 2024 décevant. Une position fragile qui le plaçait hors du premier chapeau pour la Coupe du monde en Australie. Mais les hommes de Steve Borthwick ont redressé la barre à temps. Depuis leur revers inaugural à Dublin face à l’Irlande (27-22), ils ont enchaîné onze victoires de rang. Résultat : les Anglais occupent désormais la troisième place mondiale et assurent leur présence parmi les têtes de série.

Si le Chili réalise une progression identique en nombre de places – quatre exactement -, il n’atteint pas le même niveau d’impact dans les points. Passés du 21e au 17e rang, les Sud-Américains signent pourtant la meilleure performance de leur histoire. Mais aucun qualifié pour la Coupe du Monde de Rugby 2027 n’a engrangé autant de points que l’Angleterre.

Partie avec un total de 82,31 points en janvier, l’équipe de Borthwick affiche désormais 89,41 unités, soit un bond spectaculaire de 7,1 points. Le Chili, lui, a engrangé cinq points tout juste (66,72) – de quoi s’installer dans le troisième chapeau pour sa deuxième participation au tournoi mondial. Même dynamique ascendante pour l’Uruguay (14e), désormais à son meilleur classement historique après un gain de trois places, ou pour l’Espagne, passée du 18e au 15e rang grâce à une progression de 3,03 points.

À l’inverse, les Samoa connaissent un retour brutal à la réalité. Quatorzièmes en début d’année, les îliens du Pacifique visaient le deuxième chapeau. Mais une Pacific Nations Cup sans victoire et des revers répétés lors des qualifications mondiales les ont fait plonger à la 19e place, leur pire rang jamais enregistré. Le déficit de 6,25 points est le plus important parmi les vingt-cinq premières nations du monde.

Le Portugal, lui aussi, marque le pas. L’euphorie de la Coupe du Monde de Rugby 2023 s’est éteinte. Les Lobos ont dû se contenter de la quatrième place lors du Rugby Europe Championship et n’ont cessé de reculer depuis. Avec une perte de 3,84 points, ils tombent à la 20e position.

Plus haut, l’Irlande et la France connaissent également un tassement. L’Irlande, dauphine de l’Afrique du Sud au début de l’année, recule au quatrième rang avec un total de 87,97 points, soit 2,81 de moins. La France, sacrée vainqueur du Tournoi des Six Nations avec un Grand Chelem, glisse à la cinquième place (87,24 points).

Le Top 25 mondial en 2025

Afrique du Sud – 93,94 pts (+1,16) Nouvelle-Zélande – 90,36 pts (+0,03) Angleterre – 89,41 pts (+7,10) Irlande – 87,97 pts (–2,81) France – 87,24 pts (–1,27) Argentine – 84,97 pts (0) Australie – 81,53 pts (+0,01) Fidji – 81,14 pts (+1,07) Écosse – 80,22 pts (–3,12) Italie – 78,98 pts (+0,34) Pays de Galles – 74,23 pts (+0,22) Japon – 74,09 pts (+1,14) Géorgie – 73,18 pts (–0,67) Uruguay – 69,19 pts (+2,13) Espagne – 69,01 pts (+3,03) États-Unis – 68,26 pts (–1,76) Chili – 66,72 pts (+5,00) Tonga – 66,66 pts (+1,20) Samoa – 66,43 pts (–6,25) Portugal – 64,98 pts (–3,84) Belgique – 62,32 pts (+5,81) Roumanie – 61,50 pts (–1,51) Hong Kong Chine – 59,61 pts (+0,12) Zimbabwe – 58,80 pts (+1,64) Canada – 58,76 pts (–0,42)