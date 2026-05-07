Grégoire Arfeuil revient sur son essai de 100 mètres avec France 7 : « J'avais tout à perdre et tout à gagner »

Il est des matchs qui marque une carrière. Si le France – Allemagne, rencontre de poule de l’étape du Hong-Kong Sevens disputée le 17 avril dernier, n’était pas destiné à laisser une trace quelconque pour la postérité, il en a été autrement pour Grégoire Arfeuil. Laissé à disposition de France 7 ce week-end-là par la Section paloise malgré une journée de Top 14 et un derby à négocier contre Bayonne, l’ailier bondissant, qui connaissait un petit creux après une première partie de saison tonitruante, avait rejoint les septistes avec l’espoir de s’aérer l’esprit.
Il ne s’attendait en revanche pas à faire le tour des réseaux sociaux mais c’est bien ce qu’il lui est arrivé. En cause, son essai du bout du monde inscrit contre la modeste formation allemande. En couverture sur un ballon très chaud devant sa ligne d’essai, bloqué par deux défenseurs, le Palois était rentré dans son en-but pour les contourner grâce à sa pointe de vitesse et a mis le turbo jusqu’à l’autre ligne d’en-but à 100 mètres de là.
Un peu moins de trois semaines après ce coup d’éclat, Arfeuil est revenu sur ce moment qui a jeté sur lui un coup de projecteur inattendu.
« J’ai vu que ça avait fait un peu le tour, a-t-il souri. Sur cette action, j’avais tout à perdre et tout à gagner. J’avais un ballon un peu compliqué dans l’en-but. J’ai tout donné et ça s’est bien passé. On m’en a un peu parlé, surtout au début et les supporters me le rappellent. C’est vrai que c’était un bel essai et c’était cool. »
Un boost de confiance pour un joueur dont le dernier essai en Top 14 remontait à début janvier. Une inspiration, peut-être, aussi, pour son club, qui lui a rendu hommage le lendemain en allant chercher le bonus offensif sur une action démarrée très près de la ligne d’en-but.
Le genre de séquence forcément plus rare à quinze qu’à sept mais qui arrive tout de même, à l’image de l’essai du Fidjien Peniaresi Dakuwaqa en 2024 lors du derby francilien Racing 92 – Stade français, ou celui de Grenoble en janvier dernier en Pro D2 contre Agen après une relance du parking de son arrière Hugo Trouilloud.
D’aucun n’a oublié non plus le geste fou de Matthieu Jalibert cette saison lors de Montpellier – UBB, avec une longue passe au pied dans son en-but pour se défaire de la pression et permettre une relance girondine.
« Avec les joueurs qu’on a à Pau, c’est quelque chose qu’on peut réaliser »
Grégoire Arfeuil, qui a vu depuis son smartphone l’essai du bonus de la Section paloise à Bayonne (22-54), sait que ce type de folie peut se reproduire grâce à la fougue et au talent de la jeune ligne de trois-quarts béarnaise.
« Avec les joueurs qu’on a à Pau, c’est quelque chose qu’on peut réaliser, confirme Arfeuil. On peut le mettre en place mais il faut qu’il y ait un certain contexte aussi. On ne va pas commencer à relancer depuis l’en-but dès le début du match sinon on va s’exposer à quelques problèmes ! »
Ce genre de séquence, qui nécessite une prise de risque maximale, peut en effet coûter très cher. Lors de la première journée de Champions Cup, la Section, qui perdait de cinq points au Hameau contre Northampton, avait tenté le super banco dans le money-time avec une relance devant son en-but pour aller chercher tout à la fois la gagne et le bonus offensif. Une initiative qui s’était retournée contre elle, avec une pénalité concédée qui lui a enlevé son bonus défensif (27-35). Le point qui lui a manqué à la fin pour se qualifier pour les huitièmes de finale.
