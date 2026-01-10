Édition du Nord
TOP 14

Discussions sur l'avenir de Ronan O'Gara à La Rochelle

L’entraîneur irlandais de La Rochelle, Ronan O’Gara, observe la rencontre lors du match de Top 14 entre le Stade Toulousain et le Stade Rochelais au stade Ernest-Wallon, à Toulouse, dans le sud-ouest de la France, le 28 décembre 2025.

D’importantes discussions se préparent avec Ronan O’Gara. En poste à La Rochelle depuis 2019, l’entraîneur irlandais s’apprête à discuter avec ses dirigeants pour trancher une question simple : partir dès cet été ou honorer sa dernière année de contrat sur la côte Atlantique.

Après trois finales européennes consécutives, les deux dernières saisons ont été plus compliquées, entre usure, attentes immenses et rumeurs persistantes autour de son avenir.

Son nom revient en effet avec insistance régulièrement dès qu’un poste se libère quelque part. Approché ou associé tour à tour à l’Angleterre et à l’Australie, O’Gara est aussi considéré comme le favori naturel pour succéder à Andy Farrell à la tête de l’Irlande en 2027.

Dans les prochaines semaines, il échangera avec ses dirigeants pour clarifier sa position et décider s’il prolonge l’aventure maritime ou s’il ouvre un nouveau chapitre dans sa carrière de tacticien.

Carre et Cokanasiga tournent le dos au Top 14

Sur le marché des joueurs, l’agitation n’est pas moindre. À Londres, un autre dossier avance lentement mais sûrement. Les Saracens discutent toujours avec le pilier gallois Rhys Carre, en fin de contrat, pour le convaincre de poursuivre au nord de la capitale.

Son départ vers la compétition dissidente R360 ayant capoté, le gaucher de 27 ans, déjà dans son deuxième passage au club, a été approché par plusieurs formations du Top 14, mais sa préférence va à un maintien chez les Sarries. Les derniers détails restent à régler avant signature. Le club, déjà à la recherche d’un pilier droit pour la saison prochaine, pourrait être tenté de recruter aussi à gauche si jamais l’accord venait à échouer dans la dernière ligne droite.

À Bath, un autre dossier clé semble bouclé : l’ailier international anglais d’origine fidjienne Joe Cokanasiga devrait rester au club champion en titre, grâce à l’activation d’une année optionnelle sur son contrat actuel. Montpellier avait tenté un coup de poker l’été dernier pour le faire venir au GGL Stadium, quelques semaines seulement après le triplé historique du club anglais (Premiership, Premiership Rugby Cup et Challenge Cup). En vain.

Comments on RugbyPass

P
PMcD 2 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

I think so.

Ford had a brilliant attacking game at Bath, based more around his passing game.



...

482 Go to comments
P
PMcD 11 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

Shame he didn’t have an English grandparent, that would have been helpful. 🤣

482 Go to comments
P
PMcD 12 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

I really struggled to understand why Leicester wasn’t retained at centre (opposite Lawrence) and why Love wasn’t given the wing slot vs ENG (given their gameplan and tactics).

That for me highlighted some of the muddled thinking beneath the surface with Razor.



...

482 Go to comments
P
PMcD 17 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

I think Owen Farrell is going to be a phenomenal coach one day.

Some would already argue he was the ENG attack coach during RWC 2023. I think he and Lawes kept Borthwick in a job with the rescue job they did during that tournament.



...

482 Go to comments
N
NB 20 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

👍yep

482 Go to comments
N
NB 21 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

Me too that is the obv conclusion P.

482 Go to comments
N
NB 21 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

He does have a preexisting relationship with JJ if he gets appointed and cannot draw TB back to NZ!

482 Go to comments
P
PMcD 22 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

We also saw lots of long range drop goal attempts after the under the post dead ball restarts came in but even they have stopped and teams are preferring to run back possession.

482 Go to comments
N
NB 22 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

We made an offer for him at Racing and he said he was going to come to Paris. Then Quins persuaded him not to - maybe another environment would have benefited his further progress!

482 Go to comments
P
PMcD 23 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

You rarely see a drop goal in the Premiership Toko - probably 5 or 6 in a season and a few attempts during the playoffs but they certainly come into the equation with ENG.

Scoreboard momentum has been the key comment.



...

482 Go to comments
S
SC 26 minutes ago
Sir Wayne Smith: NZR has jumped the gun on Razor’s All Blacks exit

No. As Performance Coach that is EXACTLY his job.

Mealamu is a yes man for the NZRPA.



...

29 Go to comments
S
SC 27 minutes ago
Sir Wayne Smith: NZR has jumped the gun on Razor’s All Blacks exit

Why was Wayne Smith not on the Year End Performance Review despite his position as Performance Coach.

Answer: Kirk knew directly or indirectly that Smith did NOT support firing Razor so he did not appoint him to the 3 man review panel.



...

29 Go to comments
P
PMcD 28 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

I think Hansen is the one coach that can’t stay - it’s where the worst performance was seen during Razor’s tenure.

482 Go to comments
P
PMcD 29 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

I’d ask it a different way, who is assumed to have the most test experience between Joe Schmidt, John Mitchell & Jamie Joseph?

Add in Cheika to that list and with a short term turnaround on your hands, JJ is potentially the least experienced candidate they would probably consider.



...

482 Go to comments
S
SC 30 minutes ago
Sir Wayne Smith: NZR has jumped the gun on Razor’s All Blacks exit

Lucky win? The All Blacks led the entire match.

29 Go to comments
P
PMcD 31 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

Not as Head Coach Ots but I have a feeling the overall coaching ticket will have greater diversity going forward (which was Nick’s article a couple of weeks ago).

I think they have realised SR is lagging behind some of the other leagues and how rugby is changing in Top 14, premiership, Investec etc.



...

482 Go to comments
P
PMcD 33 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

Let’s see JW - I very much doubt Kirk would have made those comments if he’s expecting an all NZ coaching ticket.

He would have said it for a reason, those words were very deliberate and for a purpose.



...

482 Go to comments
N
Nickers 34 minutes ago
Sir Wayne Smith: NZR has jumped the gun on Razor’s All Blacks exit

“also acknowledging they were still finding their feet two years into the job.” - This was the exact problem.

International rugby, especially as the head coach of the All Blacks, is no place for learning on the job. When you still haven’t found your feet half way through your contract, and arguably gone backwards (certainly the attack) then how can there be any confidence that he will finally “find his feet” or the team will improve.



...

29 Go to comments
P
PMcD 35 minutes ago
Robertson's departure could herald the biggest shake-up in New Zealand rugby history

I think the mistake was his coaching team lacked experience.

They let go Fosters entire coaching team in the way they did the Razor appointment and they lost too much rugby IQ & International rugby EQ in the way they did this.



...

482 Go to comments
D
DSOL1984 35 minutes ago
Pedro Rubiolo: 'I know this club is going to win some trophies.'

One of the best second rows i have seen played for Bristol for a very long time him and Joe batley are absolutely world class.

1 Go to comments
Close
