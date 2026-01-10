Discussions sur l'avenir de Ronan O'Gara à La Rochelle

D’importantes discussions se préparent avec Ronan O’Gara. En poste à La Rochelle depuis 2019, l’entraîneur irlandais s’apprête à discuter avec ses dirigeants pour trancher une question simple : partir dès cet été ou honorer sa dernière année de contrat sur la côte Atlantique.

Après trois finales européennes consécutives, les deux dernières saisons ont été plus compliquées, entre usure, attentes immenses et rumeurs persistantes autour de son avenir.

Son nom revient en effet avec insistance régulièrement dès qu’un poste se libère quelque part. Approché ou associé tour à tour à l’Angleterre et à l’Australie, O’Gara est aussi considéré comme le favori naturel pour succéder à Andy Farrell à la tête de l’Irlande en 2027.

Dans les prochaines semaines, il échangera avec ses dirigeants pour clarifier sa position et décider s’il prolonge l’aventure maritime ou s’il ouvre un nouveau chapitre dans sa carrière de tacticien.

Carre et Cokanasiga tournent le dos au Top 14

Sur le marché des joueurs, l’agitation n’est pas moindre. À Londres, un autre dossier avance lentement mais sûrement. Les Saracens discutent toujours avec le pilier gallois Rhys Carre, en fin de contrat, pour le convaincre de poursuivre au nord de la capitale.

Son départ vers la compétition dissidente R360 ayant capoté, le gaucher de 27 ans, déjà dans son deuxième passage au club, a été approché par plusieurs formations du Top 14, mais sa préférence va à un maintien chez les Sarries. Les derniers détails restent à régler avant signature. Le club, déjà à la recherche d’un pilier droit pour la saison prochaine, pourrait être tenté de recruter aussi à gauche si jamais l’accord venait à échouer dans la dernière ligne droite.

À Bath, un autre dossier clé semble bouclé : l’ailier international anglais d’origine fidjienne Joe Cokanasiga devrait rester au club champion en titre, grâce à l’activation d’une année optionnelle sur son contrat actuel. Montpellier avait tenté un coup de poker l’été dernier pour le faire venir au GGL Stadium, quelques semaines seulement après le triplé historique du club anglais (Premiership, Premiership Rugby Cup et Challenge Cup). En vain.