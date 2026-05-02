De la fierté mais aussi des regrets éternels pour Pierre Mignoni : « On a cette balle de match... »

Comme il l’a déjà concédé, Pierre Mignoni est un homme qui dort peu. Et il est possible que la dernière action de la demi-finale de Champions Cup entre son RCT et le Leinster (29-25), samedi à Dublin, hante un petit moment ses brèves périodes de repos. Dans un match où ses joueurs ont rivalisé avec l’institution irlandaise, ces derniers se sont donnés le droit de rêver grâce à une grosse réaction d’orgueil dans les dix dernières minutes.
Alors qu’ils étaient menés de 18 points, ils ne se sont pas désunis et ont répondu rapidement à l’essai du numéro 8 de l’Irlande Caelan Doris (67e) par une réalisation de leur demi de mêlée expérimenté Baptiste Serin (70e). Le même Serin qui, grâce à une chistera géniale depuis le sol quelques minutes plus tard, a permis la continuité du jeu et la réalisation en bout de chaîne de Gaël Dréan, il est vrai peu importuné par la défense fantôme de Mike Prendergast (76e).
Une dernière passe manquée et le rêve s’est envolé
Revenus à quatre points, les Toulonnais ont surfé sur leur dynamique dans le money-time pour se créer l’opportunité du hold-up. Grâce à une relance inspirée de Melvyn Jaminet, Dréan s’est retrouvé sur orbite. Sa vitesse de pointe lui a permis de lâcher le seconde ligne Joe McCarthy. Et alors que le All Black Rieko Ioane revenait sur lui à toutes enjambées, le Breton a trouvé le moyen de passer le bras pour donner à son premier soutien intérieur, Setariki Tuicuvu (78e).
L’exécution technique a malheureusement pêché, ne permettant pas au Fidjien de capter le ballon. La chance de Toulon était passée.
« On a cette balle de match, a soupiré Mignoni avec de l’émotion dans la voix au micro de BeIN SPORTS. Si Setariki Tuicuvu attrape le ballon, Gibson-Park revient mais on est en position de dominer le contact. C’est dur… (…). Il y a de la frustration car tu ne finis pas loin. (…) On a montré un beau visage, on s’est battus jusqu’au bout et on peut gagner le match. »
Une frustration que le manager varois et ses troupes devront néanmoins savoir évacuer pour se focaliser sur le sprint final du Top 14, avec, pour eux, l’ambition toujours intacte d’arracher une qualification au finish.
