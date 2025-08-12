Édition du Nord
International

Classement mondial : un fauteuil pour trois ce week-end

Eben Etzebeth face à Dylan Pietsch lors du match du Rugby Championship entre l’Australie et l’Afrique du Sud au Suncorp Stadium, à Brisbane, le 10 août 2024. (Photo : Patrick Hamilton / AFP)

Le tableau de cette mi-août est posé : l’Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et l’Irlande peuvent toutes terminer le week-end au sommet du classement mondial World Rugby. Un scénario improbable, mais pas impossible si la première journée du Rugby Championship accouche de résultats renversants.

Les Springboks abordent leur rendez-vous de samedi à Johannesburg face à l’Australie avec une certitude : gagner leur permettra de rester numéro un, peu importe ce qui se passera plus tard dans la soirée à Cordoba, où les All Blacks défieront l’Argentine.

Leur avance sur les Néo-Zélandais n’est plus que de 0,72 point, mais un succès à domicile n’ajoutera rien à leur total, l’écart de classement et l’avantage du terrain neutralisant tout gain. Depuis le début de l’année, leur note de 92,78 points n’a pas bougé, malgré deux victoires contre l’Italie et une autre face à la Géorgie.

La Nouvelle-Zélande, elle, peut grappiller un peu, mais pas assez pour doubler son rival. Une victoire par plus de 15 points ne lui offrirait que 0,45 point, la laissant encore derrière. Les All Blacks n’ont jamais perdu en Argentine, mais un nul – comme celui de 1985 (21-21) – pourrait suffire pour passer premiers si les Boks chutent face aux Wallabies. En cas de partage à Johannesburg, les hommes de Scott Robertson devront l’emporter pour viser la première place.

Rencontre
Rugby Championship
South Africa
22 - 38
Temps complet
Australia
Toutes les stats et les données

Un revers lourd des Sud-Africains, de plus de 15 points, leur coûterait cher : ils tomberaient troisièmes, laissant les All Blacks s’installer en tête et l’Irlande prendre la deuxième place, à condition que cette dernière ne perde pas.

Les Irlandais, qui n’ont plus été leaders depuis octobre dernier, ne peuvent rêver plus grand que si l’Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande s’inclinent toutes deux lourdement.

Rencontre
Rugby Championship
Argentina
24 - 41
Temps complet
New Zealand
Toutes les stats et les données

Au-delà de la bataille pour le sommet, cette édition du Rugby Championship pèse lourd dans la perspective du tirage au sort de la Coupe du Monde de Rugby 2027 en Australie. Les six premières nations du classement seront dans le chapeau 1. Actuellement sixièmes, les Wallabies ne comptent que 0,03 point d’avance sur l’Argentine.

Les Pumas passeraient devant en cas de victoire combinée à une nouvelle désillusion australienne en Afrique du Sud, où les visiteurs n’ont plus gagné depuis quatorze ans. Et même un succès australien pourrait ne pas suffire : si les Argentins s’imposent avec plus de 15 points d’écart et que l’Australie l’emporte avec moins de 16 points, les positions seraient inversées.

Publié sur RugbyPass, cet article a été adapté en français par Willy Billiard.

Kolisi pour la première fois n°8 : l'explication de Rassie Erasmus

Kolisi titularisé en numéro 8 face à l’Australie pour le Rugby Championship, un choix stratégique fort d’Erasmus.

