Classement mondial : les Gallois en danger, le Japon aux portes du Top 10

Il y a encore vingt ans, le Japon et le Pays de Galles ne jouaient tout simplement pas dans la même cour. Une vingtaine de points et dix places les séparaient au classement mondial World Rugby. Même en 2019, quand les Gallois avaient brièvement touché le sommet mondial juste avant la Coupe du monde, l’écart restait net.

Mais depuis, les lignes ont bougé. Le Japon a stabilisé son niveau, souvent dans ou autour du top 10 tandis que le pays de Galles, lui, traverse une crise profonde, avec 17 défaites de suite au compteur. Tout ceci fait qu’aujourd’hui les deux nations sont au coude-à-coude. Et ce samedi 5 juillet à Kitakyushu, si les Brave Blossoms l’emportent, ils passeront devant les Gallois pour la première fois de leur histoire au classement mondial.

Le Pays de Galles, déjà tombé au 12e rang – son plus bas depuis l’instauration du classement -, reculerait encore d’une marche, à la 14e place. Le Japon grimperait au 13e rang, juste devant les Samoa.

Et l’enjeu dépasse la symbolique car les six premières équipes du classement à la fin du mois de novembre seront têtes de série pour le tirage au sort de la Coupe du Monde de Rugby 2027 en Australie. Celles classées entre la 7e et la 12e place intégreront le deuxième chapeau. En cas de nouveau revers, le Pays de Galles sortirait de cette zone et n’aurait plus que le match retour face au Japon à Kobe et quatre tests d’automne pour espérer y revenir.

La tâche quasi insurmontable du Pays de Galles

Leur programme de novembre est chargé : Argentine, Japon, Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud, quatre tests enchaînés, quatre tests hautement dangereux et loin d’être faciles.

Les Gallois n’ont plus joué au Japon depuis 2013. Ils s’étaient inclinés, dans un contexte très particulier : les Lions étaient en tournée en Australie et la moitié de l’équipe galloise avait été appelée. Rien à voir avec aujourd’hui, où seuls deux Lions figuraient dans le groupe – Jac Morgan et Tomos Williams – le deuxième étant désormais forfait.

Plus haut dans le classement, un scénario improbable pourrait voir l’Afrique du Sud perdre son fauteuil de numéro un mondial ce week-end. Pour cela, les Springboks devraient s’incliner face à l’Italie — ce qui ne leur est arrivé qu’une seule fois en 17 confrontations. Si tel était le cas, le vainqueur du choc entre les All Blacks et la France à Dunedin prendrait la première place mondiale. Les Boks sont en tête depuis novembre dernier.

Dans les autres affrontements marquants, une Angleterre diminuée pourrait chiper la 5e place à l’Argentine si elle parvient à battre les Pumas à Buenos Aires — là où les Lions ont échoué.

Enfin, l’Australie et les Fidji pourraient aussi échanger leurs positions : une victoire des Fidji, comme en 2023 lors du Mondial, ferait remonter les hommes du Pacifique à la 8e place, poussant les Wallabies au 9e rang, ce qui viendrait perturber leur préparation pour la tournée des Lions.

Cet article, initialement publié sur RugbyPass, a été adapté en français par Willy Billiard.