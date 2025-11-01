À l'usure et grâce à son chambreur Henry Pollock, l'Angleterre fait plier l'Australie

L’Angleterre démarre victorieusement sa série de tests de novembre. Le XV de la Rose est venu à bout de l’Australie (25-7) au terme d’un match accroché où les locaux ont fait la différence à partir de l’heure de jeu.

ADVERTISEMENT

Loin du match somptueux de l’an passé où les Wallabies avaient assommé Twickenham à la dernière minute (42-37), celui de samedi a longtemps été accroché et haché par les fautes.

Les deux équipes ont usé et abusé du jeu au pied haut, avec de nombreux duels aériens où se sont opposés les spécialistes du domaine, comme le centre australien Joseph Sua’aili’i ou son homologue anglais Tommy Freeman.

Les Anglais performants sous les ballons hauts

C’est d’un de ces duels qu’est venu le premier essai du match : sous un jeu au pied du demi de mêlée anglais Alex Mitchell, l’arrière Joe Roebuck s’est imposé, avant de trouver au soutien Sam Underhill, puis Ben Earl, qui a aplati sous les perches (21e, 10-0).

Acculés dans leur camp et proches du KO, les Wallabies s’en sont remis à un éclair d’Harry Potter, auteur d’une interception et d’une course de 80 m pour remettre son équipe au contact (34e, 10-7).

Plus brouillons, les hommes de Steve Borthwick ont eu du mal à s’en remettre, et ont dû attendre le renfort du banc pour trouver leur salut. Plus particulièrement l’entrée en jeu tonitruante d’Henry Pollock, qui a lui aussi montré ses qualités de vitesse pour bonifier en deux temps un duel aérien gagné par son ailier (59e). Un essai et, comme souvent avec Pollock, une célébration osée.

Distancés, les Wallabies ont craqué en fin de match, encaissant deux essais supplémentaires d’Alex Mitchell (72e) et Luke Cowan-Dickie (75e).

Samedi prochain, l’Angleterre recevra les Fidji tandis que l’Australie, adversaire du XV de France le 22 novembre, jouera en Italie.