Une étape du circuit mondial de rugby à 7 à Bordeaux ? Réponse en septembre

Pour ses 10 ans, le Stade Atlantique de Bordeaux veut s’offrir une nouvelle dynamique. Cette semaine, après dix ans de naming Matmut Atlantique, le stade a repris son nom d’origine avec une gestion en régie par Bordeaux Métropole et affiche une nouvelle identité visuelle avec un bleu plus profond.

ADVERTISEMENT

Et pour le relancer, quoi de mieux que du rugby ? Avec plus de 42 000 places disponibles dans les tribunes, c’est ainsi que, depuis le 9 juillet, on sait que le France vs. Fidji du 15 novembre sera organisé à Bordeaux. Ce sera là également que les filles disputeront le Crunch 2026 contre l’Angleterre dans le cadre du Tournoi des Six Nations féminin.

Côté UBB, deux matchs y seront organisés la saison prochaine : contre Bayonne et contre le Stade Toulousain. Les autres rencontres de Top 14 et Champions Cup seront organisés à Chaban-Delmas qui offre 10 000 places de moins. Le stade accueillera les demi-finales du Top 14 en 2027.

Une programmation qui va vous faire vibrer ! @girondins dès le 16 août, @FranceRugby (masculin et féminin) et l’UBB ! https://t.co/zxP9sYkLgY pic.twitter.com/ytI0VhfLTA — Bordeaux Métropole (@BxMetro) August 1, 2025

Mais en plus du XV, c’est sur le 7 que Bordeaux veut miser et s’est porté candidat pour accueillir une étape du circuit mondial de rugby à 7, vraisemblablement dès la saison prochaine, ou la suivante. « Nous avons bon espoir de voir aboutir en septembre la candidature commune avec la Fédération française de rugby », a confirmé vendredi à la presse Brigitte Bloch, vice-présidente en charge des équipements à Bordeaux Métropole .

La dernière fois que le SVNS s’est arrêté dans l’hexagone, c’était à Toulouse en 2023. L’année suivante, le rugby à 7 explosait lors des Jeux olympiques de Paris 2024 avec la médaille d’or pour la France chez les hommes et une cinquième place pour les filles.

Si la saison 2024-2025 a ignoré la France, il apparait que les prochaines aient mis la France sur l’agenda. En plus de Bordeaux, Biarritz était intéressé pour accueillir une étape à Aguilera en 2026. « On a été sollicité par le circuit mondial pour faire une étape à Biarritz. C’est quelque chose qui nous intéresse fortement », avait déclaré Arnaud Dubois, président du directoire du Biarritz Olympique en janvier 2025.

Sauf qu’à la fin du mois de mai Dubois a été écarté de son poste et plus aucune nouvelle n’a filtré pour l’accueil d’une étape du SVNS. La pelouse d’Aguilera a mis plus de temps que prévu à être rénovée mais sera pourtant en place et neuve pour la saison prochaine.

Une programmation qui va vous faire vibrer ! @girondins dès le 16 août, @FranceRugby (masculin et féminin) et l’UBB ! https://t.co/zxP9sYkLgY pic.twitter.com/ytI0VhfLTA — Bordeaux Métropole (@BxMetro) August 1, 2025

ADVERTISEMENT