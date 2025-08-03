Édition du Nord
Select Edition
Nord Nord
Sud Sud
Mondial Mondial
Nouvelle Zélande Nouvelle Zélande
France France
Sevens

Une étape du circuit mondial de rugby à 7 à Bordeaux ? Réponse en septembre

Stade Atlantique Bordeaux

Pour ses 10 ans, le Stade Atlantique de Bordeaux veut s’offrir une nouvelle dynamique. Cette semaine, après dix ans de naming Matmut Atlantique, le stade a repris son nom d’origine avec une gestion en régie par Bordeaux Métropole et affiche une nouvelle identité visuelle avec un bleu plus profond.

ADVERTISEMENT

Et pour le relancer, quoi de mieux que du rugby ? Avec plus de 42 000 places disponibles dans les tribunes, c’est ainsi que, depuis le 9 juillet, on sait que le France vs. Fidji du 15 novembre sera organisé à Bordeaux. Ce sera là également que les filles disputeront le Crunch 2026 contre l’Angleterre dans le cadre du Tournoi des Six Nations féminin.

Côté UBB, deux matchs y seront organisés la saison prochaine : contre Bayonne et contre le Stade Toulousain. Les autres rencontres de Top 14 et Champions Cup seront organisés à Chaban-Delmas qui offre 10 000 places de moins. Le stade accueillera les demi-finales du Top 14 en 2027.

Mais en plus du XV, c’est sur le 7 que Bordeaux veut miser et s’est porté candidat pour accueillir une étape du circuit mondial de rugby à 7, vraisemblablement dès la saison prochaine, ou la suivante. « Nous avons bon espoir de voir aboutir en septembre la candidature commune avec la Fédération française de rugby », a confirmé vendredi à la presse Brigitte Bloch, vice-présidente en charge des équipements à Bordeaux Métropole .

La dernière fois que le SVNS s’est arrêté dans l’hexagone, c’était à Toulouse en 2023. L’année suivante, le rugby à 7 explosait lors des Jeux olympiques de Paris 2024 avec la médaille d’or pour la France chez les hommes et une cinquième place pour les filles.

Si la saison 2024-2025 a ignoré la France, il apparait que les prochaines aient mis la France sur l’agenda. En plus de Bordeaux, Biarritz était intéressé pour accueillir une étape à Aguilera en 2026. « On a été sollicité par le circuit mondial pour faire une étape à Biarritz. C’est quelque chose qui nous intéresse fortement », avait déclaré Arnaud Dubois, président du directoire du Biarritz Olympique en janvier 2025.

Sauf qu’à la fin du mois de mai Dubois a été écarté de son poste et plus aucune nouvelle n’a filtré pour l’accueil d’une étape du SVNS. La pelouse d’Aguilera a mis plus de temps que prévu à être rénovée mais sera pourtant en place et neuve pour la saison prochaine.

ADVERTISEMENT

Related

Le message de Galthié aux Bleus : « préparez-vous pour novembre »

Galthié alerte les Bleus avant un automne sous haute tension face aux champions du monde et aux nations du Sud.

Read Now


ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

SU Agen (Pro D2) : 700 000 € de plus et une défaite pour commencer

2

Billetterie prise d'assaut : le RC Vannes victime de son succès

3

En match amical face à Soyaux-Angoulême, Nissa Rugby affiche ses ambitions

4

Les Red Roses sont-elles vraiment imbattables ?

5

Objectif : 5e place mondiale pour le Pays de Galles

6

Mont-de-Marsan théâtre du dernier test des Bleues avant la Coupe du monde

7

Montpellier : « l’année dernière, on avait démarré la saison avec 21 blessés »

8

Top 100 RugbyPass : découvrez les deux premiers Français de notre classement

Commentaires

0 Comments
Soyez le premier à commenter...

Inscrivez-vous gratuitement et dites-nous ce que vous en pensez vraiment !

Inscription gratuite
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

Tour fortunes of English Lions blur selection picture for Borthwick

England supplied 10 Test Lions but strong displays by other players in Argentina gave Steve Borthwick food for thought.

21
LONG READ

Andy Farrell left with tough Ireland decisions to make after mixed Lions Tour

The Ireland head coach has played a smart hand in Australia but there are question marks over the longevity of some of his trusted lieutenants

12
LONG READ

Generation gap: Can we meaningfully compare players separated by half a century?

Comparisons between Lions players and teams across different decades is difficult given the huge changes the game has undergone.

11

Comments on RugbyPass

k
kelval 6 minutes ago
New Zealand Rugby CEO responds to 2029 Lions Tour debate

As a Frenchman, I don’t see any point in a full France tour.

Maybe as a one off once in a while, like they did with Argentina.


The season is already insanely long and intense, the French players are on their knees in June.

There is no way the French clubs would accept a tour like what happened in Australia. Mostly because they can’t, by law. They have to give their employees 5 weeks of vacations, like any other workers in France. So if they take 3 more weeks off after the end of the season, they have to push back the start of the next season by that much.

I don’t need to say more actually to prove the point.

Not to mention they even have that pipe dream of clubs and franchises world cup. It seems to me like everyone is trying to milk the cash cow dry.


A full tour just doesn’t make any sense, even more because those are the players our team meets every single year at the 6 Nations tournament, so it’s not as out of the ordinary or exciting than when they tour the Southern hemisphere.


And also, they would face a weakened France team, wich would again fire the polemics… I really don’t see this happening on a Tour basis.

21 Go to comments
H
Hellhound 1 hour ago
'The success of Skelton, Hooper and Tupou should trigger a rethink on Australia’s overseas selection criteria'

The Sharks is like Leinster, a national team in club colours. The only difference is besides the URC team, the talent pool of the backups is very very thin and is currently being smashed in the Currie Cup. The Bulls have the most ex Boks that they are bringing back to SA. Also, there recruitment is more about fringe players that maybe isn't in the picture because of the amount of games and competitions they are in.About 3/4 of the team is current Boks. Excluding those that are on the fringes or did earn caps previously. Players that left due to money and was no longer considered as eligible to play for SA a few years back before Rassie. Players like Jan Serfontein. With these new additions like Pollard and others, the Bulls are starting to look very good. The Bulls depth is currently the best in SA, with the Sharks the most Boks in their team, and the Stormers with the most young talent coming through. The Bulls owners bought the Boland Kavaliers club where they plan recruiting from for the Bulls. Boland is basically in Paarl, where most of the Boks come from. They also keep recruiting from the Pumas, who is from Nelspruit and plays some awesome rugby. I would not have minded if their coach Jimmy Stonehouse became the new Bulls coach. He knows how to take no name players and turn them into stars. What would he do with a team full of stars like Arendse and Moodie and Pollard etc.All the Bulls main forwards is current Boks. Some injured, some released, others resting. The only problem is that the current Bulls team for me is a bit on the older side. New blood is needed. Bulls management said that from this year, they will start challenging for the CC where the focus was previously only on the URC. The players pool is a bit thin to compete in both competitions, especially in regards to the resting protocols and match minutes allowed to play. With all the travel and playing at home this week, away in Europe next week, then back to SA for another game, then gone for 2 or 3 weeks, back for one game and back to Europe is a tough nut to crack. You need a big group to handle all of that. Fatigue is a big cause for injuries.

360 Go to comments
R
RW 1 hour ago
Matt Williams hits back in X feud with Rassie Erasmus

Is Rugbypass a gossip rag now?

13 Go to comments
J
J Marc 1 hour ago
Why disorganisation and chaos could be France's biggest ally at World Cup

Hmm, 5 of these girls will play in a new club after the world cup. Clubs are full of canadian, italian, scottish… players. I don’t think it's for the good air of France. So yes ,some some players are working outside of rugby, but we should stop to hide behind that.I don't think canada has a professionnal championship.

3 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Former Wallaby's NFL dream in limbo after Chargers dismissal

If any player has a chance of breaking in to the NFL it's Will Skelton. These guys trying to play RB, WR, TE have next to no chance. America is awash with ridiculously gifted athletes who have been playing the sport since they were in “diapers”. Wade and LRZ are the best athletes NH rugby has produced since Jason Robinson and they didn't come close.

10 Go to comments
J
JPM 1 hour ago
Why disorganisation and chaos could be France's biggest ally at World Cup

In one case players receive salaries, in the other case most of them must have a full time job in addition to rugby….

3 Go to comments
S
SadersMan 1 hour ago
Watch: Leicester Fainga'anuku scores twice in barnstorming NPC return

Looking good for ABs EOYT. Or emergency replacement for the TRC. 😂

1 Go to comments
S
SadersMan 1 hour ago
Manawatu vs Tasman Mako | Match Stats | RugbyPass

Leicester showing his class. As it was before he left.

1 Go to comments
H
Hellhound 1 hour ago
'The success of Skelton, Hooper and Tupou should trigger a rethink on Australia’s overseas selection criteria'

I only know what he shared on his podcast. There is lots of interviews by others with him. He is currently in SA, going to cover the RC. SA vs Aus, then off to NZ where he will cover the AB's vs Boks.

360 Go to comments
S
SadersMan 1 hour ago
Auckland vs Canterbury | Squads & Team Sheets | RugbyPass

What a nerve wracking game lol. AUK really showed enterprise but a scoreless H2 will be a concern, no doubt. Well done CAN.

1 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
The 12 least-used British & Irish Lions of the 2025 tour to Australia

What a completely pointless list. The players who were late call ups or got injured had the least game time, illuminating!

1 Go to comments
N
Ninjin 1 hour ago
Matt Williams hits back in X feud with Rassie Erasmus

You are wrong. Bok supporters were not thrilled by the fact that our team had to play the lions cold and it was even worse not being able to watch the games in stadium. We did not like Berry mucking up the first test and we did not like Gatland ( one of the worst Lions coaches ever) not selecting Russel at 10 for the Lions. And make no mistake we did not like kick and pray rugby. What we do like is beating the Lions after not having played rugby for two years. We also like the fact that Gatland got found out and Rassie is now a rockstar. What we like most is that it apperently only takes Rassie 1 or two games prep to beat the Lions and two years prep to win a world cup twice and that the “1d Bokke” are now a 5d team 4 world class players deep in every position.

13 Go to comments
P
Perthstayer 1 hour ago
Matt Williams hits back in X feud with Rassie Erasmus

Mr Williams. RE is a repugnant individual, and will remain so until his last breath.


10 World Cups will not absolve him of what he does, what he promotes and how people will copy him.


His countrymen are bowed so low at his feet that they cannot see an alternative horizon. But why should they when dancing with devil makes them disliked so much more, which in turn is actually a dizzying aphrodisiac for the Bok fan.


So MW, you can save your breath. The world already knows what you are telling us.

13 Go to comments
Y
YeowNotEven 1 hour ago
Generation gap: Can we meaningfully compare players separated by half a century?

Sure we can. Great athletes would be great in any era.

11 Go to comments
T
Tim 2 hours ago
NZR condition delays Richie Mo’unga’s All Blacks eligibility

100% speculation.

61 Go to comments
P
Pauly B 123 3 hours ago
Romanticising rugby's dark arts and grubbery has got to go

Sheehan's hit was front on, also Lynagh saw it coming and lowered his face/head into contact level

60 Go to comments
J
JB 3 hours ago
Romanticising rugby's dark arts and grubbery has got to go

He was a dirty piece of sh%t.

60 Go to comments
M
MM 3 hours ago
Romanticising rugby's dark arts and grubbery has got to go

But who gave you the right to decide who should or shouldn't be a SA supporter,…let me guess!

60 Go to comments
S
SunChaser 3 hours ago
Matt Williams hits back in X feud with Rassie Erasmus

How does Williams not understand that you can’t employ the same tactics to take on the Boks as you would Australia.


Does he really think the first test against the wallabies was at a suitable level for a lions test ?


Does he not understand that a mid Covid series with empty stadiums was always going to be a hostile environment.


Does he not see that him commenting on the abilities of Rassie makes the whole rugby playing world cringe.

13 Go to comments
J
J Marc 4 hours ago
Matt Williams hits back in X feud with Rassie Erasmus

As said Hammer head, he make noise , so no worry for his contract.

13 Go to comments
TRENDING
TRENDING Romanticising rugby's dark arts and grubbery has got to go Romanticising rugby's dark arts and grubbery has got to go