SVNS : le circuit mondial en discussion pour revenir à Biarritz

Le Biarritz Olympique a été sollicité pour accueillir une étape du circuit mondial de rugby à sept pour la saison 2026.

Le président du directoire Arnaud Dubois a confirmé l’information en marge de la conférence de presse de rentrée jeudi 9 janvier. « On a été sollicité par le circuit mondial pour faire une étape à Biarritz. C’est quelque chose qui nous intéresse fortement », a-t-il confié.

La Ligue Nationale de Rugby (LNR) et la FFR ont également approché les dirigeants pour qu’ils organisent une étape du SuperSevens. « On a été sollicité par les instances pour savoir si ça nous intéressait. Pour cet été on n’est pas prêt et on n’a pas de terrain. Mais c’est un projet qui peut nous intéresser », a précisé Dubois.

Une pelouse synthétique pour la saison prochaine

Ces deux projets donnent encore plus de pertinence à celui de refaire complètement la pelouse du stade Aguilera qui a particulièrement souffert lors de la saison passée et que le service sports de la mairie de Biarritz a tenté tant bien que mal d’entretenir.

🥳 Fête, spectacle, exploits sportifs ! C’était le #BiarritzSevens ! Merci à tous ceux qui ont participé à la réussite de cet évènement fantastique ! Et merci à vous les fans sans qui tout ça ne peut avoir lieu ! #BiarritzSevens #CrazyRugby pic.twitter.com/ZgqxjuBxU6 — Biarritz7s (@BiarritzSevens) June 17, 2019

La pelouse naturelle devrait ainsi être remplacée par une pelouse synthétique, entièrement financée par des fonds municipaux, pour le début de la saison prochaine. Le chantier devrait démarrer le 19 mai.

« Cette pelouse est une manière pour nous d’avoir plus de dates sur le stade Aguillera », assure Shaun Hegarty, président du conseil de surveillance du BO. « Plus on a de dates, plus on a d’opportunités de créer une économie qui va faire qu’on sera moins dépendant d’aller chercher des garants ou de plus gros partenaires.

« Le rugby à sept est un superbe évènement. Si jamais on peut faire ça à Biarritz – qui est une ville festive et de tourisme – je pense que ça fait tout son sens. »

La FFR officiellement candidate

La dernière édition du Biarritz 7s remonte à 2019. Annulée durant le Covid, l’étape française a fait son retour à Toulouse sur la pelouse d’Ernest-Wallon en mai 2022 pour deux années de suite.

Alors que les Jeux olympiques de Paris 2024 se profilaient, l’étape française a été délocalisée à Madrid en 2024 où la France a été sacrée championne du monde. Depuis, la France n’est plus une destination du SVNS.

Avec le tournoi olympique qui a suivi en juillet, la France a néanmoins prouvé non seulement qu’elle était performante sur le plan sportif (médaille d’or chez les hommes et 5e place chez les femmes), mais aussi en termes d’organisation, battant tous les records de fréquentation avec plus de 500 000 spectateurs sur les six jours de tournoi au Stade de France.

De quoi donner des envies à la FFR d’organiser à nouveau une étape du circuit mondial ? « Ça fait partie de nos objectifs », a confirmé à RugbyPass Florian Grill, le président de la FFR.

« On a démontré que la France était une terre d’accueil du 7 exceptionnelle. Je pense que c’est dommage que la France n’a plus d’étape du circuit de rugby à 7. Il n’est pas encore dans l’agenda. En plus on est champion du monde et champion olympique en titre.

« On aurait aimé accueillir le championnat du monde, c’est-à-dire la dernière étape du Sevens Series (organisée cette année à Los Angeles, ndlr). Ce n’est pas le cas pour l’instant, mais on est candidat à une organisation d’une étape de 7. Après il faut cadrer les conditions. »

