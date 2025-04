Ronan O'Gara (La Rochelle) : « On est en chute libre »

Le manager de La Rochelle Ronan O’Gara voit son équipe, qui ne s’est plus imposée depuis sa victoire contre Toulouse le 4 janvier, glisser dangereusement au classement du Top 14, avec huit défaites et un nul sur les neuf derniers matchs. Et voilà désormais les Maritimes sortis d’Europe, battus 25-24 au stade Marcel-Deflandre.

Un revers qui pousse la légende irlandaise à tirer la sonnette d’alarme : La Rochelle, qui n’a que huit points d’avance sur la zone rouge, est en chute libre.

« On est en chute libre, donc le Top 14, c’est le même niveau, voire plus dur, vu les équipes qu’on va affronter. L’adversité ne va pas faiblir. Il nous manque un ingrédient clé : la confiance et la foi en nous. Il faut vite les retrouver. »

O’Gara espérait que la réception du Munster serait un tournant dans la saison, mais il confie à la BBC qu’il va falloir « repartir de zéro et voir ce qu’on peut reconstruire ».

En conférence de presse d’après-match, il se voulait néanmoins rassurant sur le jeu de son équipe : « Ca n’a rien à voir avec certaines de nos défaites des deux derniers mois. Aujourd’hui, c’était un bon match. On n’a pas saisi les opportunités quand elle se sont présentées. Il y a des sorties de camp que l’on paye cash. (…) Maintenant, le focus est de sauver le club pour la saison prochaine. Je dois féliciter le Munster qui avait un super plan avec leur jeu au pied. On n’a pas gagné en l’air et on n’a pas gagné au sol. Si tu perds les deux, c’est difficile de gagner. »

En vue de la reconstruction, le chantier est déjà bien lancé : le demi de mêlée vétéran Tawera Kerr-Barlow (34 ans) file au Stade Français, l’ailier Teddy Thomas (31 ans) rejoindra Toulouse, et l’arrière Brice Dulin (35 ans) est attendu du côté du Stade Niçois.

Double vainqueur de la Champions Cup avec La Rochelle en 2022 et 2023, O’Gara a déjà attiré le demi de mêlée Nolann Le Garrec (Racing 92) et l’arrière géorgien Davit Niniashvili (Lyon). L’arrière de Colomiers, Ugo Pacome, rejoindra également le groupe.

Et selon Midi Olympique, La Rochelle est en pourparlers avancés avec Tommaso Menoncello, 22 ans, élu meilleur joueur du Tournoi des Six Nations 2024.

Polyvalent (centre ou ailier), l’Italien a marqué deux essais dans le dernier Tournoi, contre la France et l’Angleterre. Bien qu’il soit sous contrat avec Trévise jusqu’en juin 2026, il serait proche d’un départ du côté de l’Atlantique dès cet été.

Top 14 P W L D PF PA PD BP T BP-7 BP Total 1 Toulouse 20 14 5 1 70 2 Bordeaux 20 14 6 0 65 3 Toulon 20 13 7 0 63 4 Bayonne 20 12 8 0 53 5 Castres 20 10 8 2 48 6 Clermont 20 9 11 0 44 7 Lyon 20 9 9 2 44 8 Montpellier 20 9 11 0 43 9 Pau 20 9 11 0 42 10 Stade Rochelais 20 8 11 1 40 11 Racing 92 20 8 11 1 39 12 Stade Francais 20 8 12 0 36 13 Perpignan 20 6 12 2 32 14 Vannes 20 6 13 1 30

Cet article, publié initialement sur RugbyPass.com, a été adapté en anglais par Willy Billiard.