Édition du Nord
Select Edition
Nord Nord
Sud Sud
Mondial Mondial
Nouvelle Zélande Nouvelle Zélande
France France
Aujourd'hui
14h00
Demain
12h00
Demain
12h30
Demain
12h30
Demain
12h30
Demain
12h30
Demain
12h30
Demain
13h15
U20
Demain
13h45
U20
Demain
14h00
Samedi
7h30
Samedi
8h10
Samedi
9h35
Samedi
9h35
Samedi
9h35
Samedi
9h35
Samedi
10h40
Samedi
14h00
U20
Samedi
14h00
Dimanche
9h10
Dimanche
14h05
Six Nations

Tournoi des Six Nations 2026 : le Pays de Galles va-t-il sortir de la crise ?

Les joueurs du Pays de Galles se rassemblent en cercle sur le terrain après le test-match de la Autumn Nations Series de rugby à XV entre le Pays de Galles et l’Afrique du Sud au Principality Stadium de Cardiff, le 29 novembre 2025. L’Afrique du Sud a remporté le match 73-0. (Photo Paul Ellis / AFP via Getty Images)

Un an après avoir bouclé le Tournoi des Six Nations 2025 à la dernière place, sans la moindre victoire, le rugby gallois tente de repartir sur de nouvelles bases. L’arrivée de Steve Tandy au poste de sélectionneur et la nomination de Dewi Lake comme capitaine symbolisent ce changement de cap. L’objectif prioritaire de stopper la spirale de défaites et retrouver un minimum de confiance après une période sportive désastreuse.

ADVERTISEMENT

Un contexte chaotique, sur et en dehors du terrain

Nommé en septembre 2025, Steve Tandy, ancien entraîneur de la défense de l’Écosse et des Lions britanniques, hérite d’une sélection morose. Le Pays de Galles n’a gagné que deux de ses vingt-trois derniers matchs – uniquement contre le Japon – et a terminé le précédent Tournoi avec un différentiel de -119 points.

La crise dépasse largement le cadre du XV national. Les provinces engagées dans l’United Rugby Championship traversent elles aussi une période d’instabilité. La fédération galloise a confirmé, fin 2025, la disparition à venir de l’une de ses quatre franchises professionnelles (Cardiff, Ospreys, Scarlets, ou Dragons), décision qui menace directement la compétitivité du rugby local. Le rachat pressenti des Cardiff Blues par l’entreprise Y11 Sports & Media, déjà propriétaire des Ospreys, a par ailleurs suscité un vif débat sur la gouvernance et la transparence du sport au Pays de Galles.

Rencontre
Six Nations
England
48 - 7
Temps complet
Wales
Toutes les stats et les données

Dans cet environnement tendu, Dewi Lake tente de mobiliser ses troupes autour de la compétition à venir. Pour lui, disputer le Tournoi des Six Nations représente une échappatoire bienvenue, un moment pour se concentrer sur le jeu et atténuer le bruit des polémiques extérieures.

Le retour d’un atout majeur : Louis Rees-Zammit

À seulement 24 ans, Louis Rees-Zammit fait son grand retour dans le groupe gallois après trois ans d’absence. Passé par la NFL en 2024, où il avait tenté l’aventure du football américain, il a finalement retrouvé le rugby courant 2025 et signé avec les Bristol Bears. Désormais utilisé principalement à l’arrière, il conserve la capacité de glisser à l’aile selon les besoins de Tandy. Sa vitesse fulgurante et son sens du spectacle restent précieux pour un XV du Poireau en quête de solutions offensives.

VIDEO

Première mission : éviter la cuillère de bois

Avec dix revers cumulés lors des deux derniers Tournois, les Gallois veulent avant tout cesser cette série noire. Le début de campagne s’annonce pourtant corsé, avec un déplacement à Twickenham pour y affronter l’Angleterre, suivi d’une réception de la France à Cardiff. Deux matchs qui pourraient déjà donner le ton de la compétition.

Louis Rees-Zammit
Le Pays de Galles est renforcé par le retour de Louis Rees-Zammit après son passage en NFL (Photo David Rogers/Getty Images).

L’Angleterre a remporté dix de ses douze dernières confrontations contre les Gallois dans le Tournoi, souvent d’une courte marge, mais toujours avec autorité. Le dernier succès gallois à Twickenham remonte à 2015, lors d’un match resté mémorable à la Coupe du Monde de Rugby. Depuis, huit défaites se sont enchaînées, et le XV gallois n’a plus franchi la barre des vingt points marqués contre les Anglais depuis six confrontations.

Les espoirs de victoire se concentrent sur les rencontres suivantes, notamment celles face à l’Écosse (21 février) et à l’Italie (14 mars), deux adversaires à la portée d’une équipe en reconstruction. L’Italie reste d’ailleurs le dernier adversaire battu par le Pays de Galles dans le Tournoi, en mars 2023 – un souvenir lointain d’une époque où les Gallois n’étaient pas encore devenus les lanterne rouges du rugby européen.

ADVERTISEMENT

Six Nations picks

Anticipez le parcours de votre équipe vers le titre du Tournoi des Six Nations grâce à notre jeu de pronos !

ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

La compo du XV de France pour le pays de Galles avec Brau-Boirie, Gailleton et Ollivon

2

Une doublette paloise au centre, le pack reconduit : la compo probable des Bleus pour le pays de Galles

3

Bonne nouvelle pour l'UBB : le taulier Maxime Lucu postule pour Castres

4

XV de France : blessures en série, nouvelle paire de centres en vue à Cardiff

5

Kalvin Gourgues pourra-t-il revenir avant la fin du Tournoi ?

6

Marco Riccioni mise tout sur le projet USAP

7

Italie : les mots justes de Quesada pour justifier l'absence de Brex contre l'Irlande

8

Pete Samu : sa nouvelle vie après « l'expérience formidable » à l'UBB

Commentaires

0 Comments
Soyez le premier à commenter...

Inscrivez-vous gratuitement et dites-nous ce que vous en pensez vraiment !

Inscription gratuite
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

'I don't think fans understand some of the consequences' – Peter O’Mahony on the worrying trend in modern rugby

Ahead of his punditry debut, the former Ireland captain gives his take on the "circus" surrounding Ireland's fly-half debate

LONG READ

Freddie Steward and Fraser Dingwall are quietly becoming crucial for England

Wales thrashing comes with its caveats but the centre and full-back are making real strides in an England shirt

1
LONG READ

Wales brace themselves for French invasion knowing they simply have to do better

The French juggernaut will roll into Cardiff hellbent and demolishing any Welsh resistance and Steve Tandy's men must show smarts and grit

4

Comments on RugbyPass

J
JO 5 minutes ago
The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

Yes. It was in response to the growing legal jeopardy. The RFU did extensive research, at least to be seen to be doing the right thing. This was one of the aspects they looked at. Happened in the last 3 years. Very relevant. Defensive move from a legal hazard perspective.

320 Go to comments
L
LE 19 minutes ago
Townsend makes shock decision as Scotland make 4 changes for England

or Kinghorn at 15, Expect Ford to be constantly scanning the backfield for positioning errors with an out of position Wing and FB

2 Go to comments
P
PMcD 22 minutes ago
The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

Interesting IRE changes NB - to have dropped JG-P & Beirne to the bench, which would have been unthinkable in the past, it does make me wonder how strong the post Lions burnout is. . . . But they had to do something after last week and 6 changes is about the max you can do at this level.

320 Go to comments
E
Eric Elwood 29 minutes ago
Andy Farrell makes 6 changes to Ireland team for Italian job in Dublin

Really excited to see Eddie Edogbo make his debut off the bench. Get brother Sean Odogbo in soon too!

Smart to leave Beirne out. He needs a rest before England and he is 33 and won’t be around much longer anyway.



...

1 Go to comments
E
Eric Elwood 33 minutes ago
Italy forced into one crucial change for Ireland challenge

The reshuffle in the back line is not ideal. Apart from last year I have felt Italy have not performed versus Ireland. Pelting rain here still in Dublin but due a little drier on Saturday.

Ireland’s defense will be significantly better than in Paris. Some word that all may not be well in the camp. Farrell’s decision to blame the players may not have gone down well.



...

1 Go to comments
P
PMcD 35 minutes ago
The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

I have to admit I briefly got excited amongst all the confusion when they said he was replacing Roebuck vs WAL, the commentary team just didn’t know which way to turn on that one. 🤣🤣

When you think he only made his debut at the back end of last year and how comfortable he looks as he bounces on to the pitch, he has really grown in stature over the last 12 months.



...

320 Go to comments
f
fl 1 hour ago
'Everyone is morphing into some sort of hybrid player': George Ford

I think because scrumming at 8 is quite specialist Lawrence might be best packing down at 6 but doing the job generally assigned to an 8. I do think this would only be a good idea in case of injuries though, bc while he gets stereotyped as a power centre he’s actually much more effective attacking in wide channels.

I’m surprised Borthwick keeps putting Earl at 12 - not because he can’t function there, but because I reckon Pollock would be much better.



...

2 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

He was and did - I always thought Eddie may play Hughes at 6 with Vunipola at 8 - that would have been an absolute juggernaut pack back in the day but once they put the weight on Hughes, he was too heavy until he lost it all.

320 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

I’d completely missed this rule but Baxter is saying it’s a £250k fine if you don’t average 15 EQP’s per season in each matchday 23.

Totally copied JIFFY rules. 🤣



...

320 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

How good has Hooper been? Given how much he has proved himself, I wouldn’t be surprised to see him head off to PREM or Top 14 once RWC 2027 is done.

Apparently EXE doubled his money to sign him, I think Top 14 would be prepared to do the same again the way he has played.



...

320 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

Especially next season with Sio, Aberladze, Thchumbadze, Jenkins, Zambinin, Varney - that’s pretty much their overseas continent for the year and Tchunza would struggle to get regular games.

320 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Townsend makes shock decision as Scotland make 4 changes for England

Much more confident facing Scotland without Duhan and Graham at 11 and 14

2 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Where Irish rugby should actually look if they want to play blame game

Eric - let’s start with the facts from the weekend;

TACKLE COMPLETION STATS (R1)



...

115 Go to comments
N
NB 2 hours ago
The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

Everything they are doing makes sense atm.

I think there is a real chance they will employ Henry P as a sub winger in this game if one of the back three has to go off. I don’t think either of the SCot wings wd fancy their chances against him!



...

320 Go to comments
N
NB 2 hours ago
The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

Yep I think they’d be ahead of NZ with those two at prop.

320 Go to comments
N
NB 2 hours ago
The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

I do recall big Billy V being exceptionally durable under Eddie, so he played most of the games at 8.

320 Go to comments
N
NB 2 hours ago
The times are changing, and some Six Nations teams may be left behind

It shd make a diff in the Prem, tho I don’t think Christ Tshiunza is a first choice t Exe anymore… Tom Hooper is basically better at everything a 5/6 is expected to do! So Tshiunz is only there for depth.

It is rather JIFFY rule isn’t it?



...

320 Go to comments
S
SB 2 hours ago
Fabien Galthie hands out debut in one of two changes for France

Yes, I have a small feeling they might. I don’t buy into the English hype… yet anyway lol

6 Go to comments
a
aO 2 hours ago
France blow Ireland away to start Six Nations title defence in style

Agree, it needs to be called out otherwise it'll get like soccer.

I don't watch soccer anymore because the sport is secondary.



...

103 Go to comments
S
SL 2 hours ago
Rob Baxter admits Christ Tshiunza 'rumours could be entirely true'

He is a player of massive potential. Hope he gets injury free and fit but that is only part of the problem. His attitude needs to improve because when he has had opportunities, he hasn’t shown anything of that potential. He genuinely could be a world class second row or blindside flanker. He has it all but something is blocking that progress. He is bigger and more athletic than Itoje this age but that’s where any comparison ends. Whereas Itoje has grown up and embraced his possibilities, Christ is still treading water. He would be a massive player for Wales and for any region he will end up at and I hope it is a Welsh region and somebody there can mentor him properly. There is still time as he is only 24 but he can;t let it drag on another couple of seasons. Good luck to him!!

2 Go to comments
Close
ADVERTISEMENT