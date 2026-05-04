Toulon au pied du mur pour ne pas rater sa fin de saison

Après avoir raté une balle de match pour décrocher une quatrième finale de Champions Cup, samedi au Leinster (29-25), il reste quatre matchs à Toulon, en Top 14, pour ne pas tout perdre et rêver encore de top 6 voire de bouclier de Brennus.
Pour Pierre Mignoni, pas question de s’éterniser sur cette défaite rageante, tant il y avait la place face à une province de Dublin loin d’être le rouleau compresseur qui lui a permis d’être quatre fois championne d’Europe entre 2009 et 2018. « Ce match, il est terminé, a insisté le directeur du rugby toulonnais. Aujourd’hui, on a perdu une demi-finale. Mais la saison n’est pas terminée ! »
Le premier gros test de caractère contre Toulouse à Marseille
8e en Top 14, cinq longueurs derrière le top 6 qualificatif au minimum pour les barrages, le RCT a quatre matchs pour redresser la barre. Avec en perspective dès samedi 9 mai un choc contre les triples champions de France en titre.
« On va jouer au stade Vélodrome (à Marseille), devant 65 000 personnes, devant notre public, contre une très grande équipe de Toulouse. Franchement, la motivation elle est là », a plaidé l’ancien demi-de-mêlée. « Ce n’est pas une finale, mais ça le sera en tout cas sur nos résultats, parce qu’il y aura beaucoup de conséquences », a-t-il averti.
Se remettre après un passage à vide
Après un départ en fanfare et 16 journées dans le top 6, le RCT a souffert au cœur de l’hiver, avec cinq matchs consécutifs sans victoire en février et mars, dont deux claques à domicile, contre Clermont d’abord (14-34), puis le Stade français (27-46).
Résultat : une dégringolade jusqu’à la 11e place et une vraie crise au sein du club varois, avec l’absence pendant un mois de Mignoni, victime d’une sévère « décompensation » et contraint de lâcher ses joueurs pour récupérer.
« J’ai dormi cinq jours d’affilée. J’avais la sensation que ma tête pesait vingt kilos et je ne pouvais plus marcher », a décrit celui-ci mi-mars, dans un entretien à plusieurs médias, dont l’AFP. Mais qui dit montagnes russes dit aussi remontée.
Dopés par la Champions Cup
Et le retour de la Champions Cup, avec le printemps, a relancé les Varois, avec deux victoires au courage, en huitièmes et quarts de finale. Contre les Stormers sud-africains d’abord, à Mayol (28-27), puis chez les Glasgow Warriors (22-19), invaincus depuis 18 mois sur leur pelouse.
Pour la dernière ligne droite en Top 14, ce sera donc Toulouse d’abord, puis un déplacement au Racing 92 (7e), la réception de l’UBB (6e), et enfin un finish à Castres (10e). Difficile mais pas impossible selon le talonneur Teddy Baubigny, meurtri mais optimiste samedi après le combat face aux Leinstermen : « Ce qu’on a fait aujourd’hui, ça veut dire qu’on est capables de battre n’importe qui »
Focus Top 14
« Maintenant, notre focus, c’est le top 14. On a pris beaucoup de confiance en Champions Cup, si on respecte notre plan de jeu, on sera là », veut aussi croire son capitaine David Ribbans. Qualifié en phase finale les deux saisons passées, après cinq saisons aux abonnés absents, le RCT veut garder sa place.
Mais la marge d’erreur sera infime : « Maintenant on va jouer comme des demi-finales, comme des finales », reconnaissait Baubigny samedi. On n’a plus de marge dans le Top 14 ! » Pas question en tous cas de chuter au-delà de la huitième place, la dernière qualificative pour la Champions Cup : « Il faut qu’on revienne, il faut qu’on revienne, pour encore progresser et être meilleurs la saison prochaine », a d’ores et déjà annoncé Mignoni.
I worry for them against Toulouse, who will no doubt be hurting after their loss against Clermont. Should be a great game though.