Top 14 : Pau veut bien partir pour finir dans le Top 6

Section Paloise Béarn Pyrénées – Fiche club

Nom du club : Section Paloise Béarn Pyrénées

Création : 1902

Stade : Stade du Hameau (moyenne spectateurs 2024-2025 : 13.141)

Président : Bernard Pontneau

Staff technique :

Sébastien Piqueronies (manager)

Thomas Choveau (touche)

Thomas Domingo (mêlée)

Antoine Nicoud (défense)

Geoffrey Lanne-Petit (attaque)

Budget : 30 millions d’euros

Palmarès : Champion de France 1928, 1946, 1964 ; Pro D2 2015 ; Bouclier européen 2000 ; Challenge Yves-du-Manoir 1939, 1952 ; Coupe de France 1997

Saison 2024-2025

Top 14 : 8e, qualifié en Champions Cup

8e, qualifié en Champions Cup Challenge européen : éliminé en huitièmes de finale par Bath (24-49)

Le contexte

La Section Paloise a connu une saison mouvementée, entre affaires extra-sportives et une infirmerie pleine. Avant-dernière après 12 journées, elle a su se relancer avec huit victoires sur ses treize derniers matchs, terminant en trombe avec quatre succès consécutifs. Cette remontée a permis aux Béarnais d’accrocher la 8e place et de retrouver la Champions Cup, vingt-cinq ans après leur dernière apparition.

Le joueur à suivre

Thomas Laclayat. Révélé à Oyonnax puis lancé par Fabien Galthié avec les Bleus, le pilier droit de 27 ans a signé jusqu’en 2029. Après deux saisons contrastées au Racing 92, il vient stabiliser une mêlée parfois fragile et viser une place durable en équipe de France en vue du Mondial 2027.

L’objectif

Dix ans après son retour en Top 14, Pau veut franchir un cap et intégrer le Top 6. Soutenue par ses leaders internationaux (Attissogbe, Auradou, Daubagna, Gailleton) et renforcée par les Pumas Facundo Isa et Julian Montoya, la Section assume désormais ses ambitions et compte capitaliser sur l’élan d’une fin de saison réussie.

Le chiffre

61. Total de points au classement en 2024-2025, meilleur score sous l’ère Piqueronies. C’est aussi le deuxième meilleur depuis le retour du club en Top 14 (66 en 2018). Pour entrer dans le Top 6, il faudra probablement dépasser ce total.

Arrivées

Hayam El-Bibouji (Agen/Pro D2, retour de prêt), Facundo Isa (ARG/Toulon), Julian Montoya (ARG/Leicester), Carwyn Tuipulotu (WAL/Scarlets)

Départs

Nacho Calles (ARG/Bayonne), Thibaut Hamonou (fin de contrat), Tom Franklin (NZL/fin de contrat), Dan Jooste (RSA/Narbonne), Eliott Roudil (Vannes), Romain Ruffenach (Grenoble), Lekima Tagitagivalu (FIJ/Racing 92), Victor Templier (Bourg-en-Bresse), Harry Williams (ENG/Harlequins)

Effectif (sélection)

Arrières : Maddocks, Attissogbe, Grandidier-Nkanang, Laporte, Luc

Maddocks, Attissogbe, Grandidier-Nkanang, Laporte, Luc Centres : Gailleton, Klemenczak, Manu, Valentino

Gailleton, Klemenczak, Manu, Valentino Charnière : Joe Simmonds – Daubagna

Joe Simmonds – Daubagna Troisième ligne : Isa, Whitelock (cap), Gorgadze

Isa, Whitelock (cap), Gorgadze Deuxième ligne : Picquette, Auradou

Picquette, Auradou Première ligne : Laclayat, Montoya, Kaulashvili

Équipe type

Maddocks – Attissogbe, Gailleton, Brau-Boirie, Grandidier-Nkanang – (o) J. Simmonds, (m) Daubagna – Whitelock (cap), Gorgadze, Isa – Picquette, Auradou – Laclayat, Montoya, Kaulashvili