Six Nations 2026 : Galthié mise sur Aldegheri et un XV rajeuni pour ouvrir le Tournoi

C’est avec un chat dans la gorge que le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a annoncé la composition de l’équipe qui affrontera l’Irlande jeudi 5 février au Stade de France.

ADVERTISEMENT

La surprise, c’est finalement la titularisation de Dorian Aldegheri au poste de pilier droit, en remplacement de Uini Atonio. Aldegheri a été préféré à Régis Montagne qui se retrouve sur le banc au terme d’une petite compétition favorisée par le staff.

« Dorian dégage une maîtrise du poste, une expérience. Il joue dans un club avec qui il performe, avec qui il joue de gros matchs. Il connait cette ambiance », a expliqué Fabien Galthié. « Régis se développe. Quand on l’a appelé, il jouait à Grenoble, en deuxième division, et il progresse bien. On finit le match avec un cinq de devant complémentaire : Régis, Peato, Rodrigue, Hugo, Emmanuel et Lenni. »

Une charnière Dupont-Jalibert, un an après

Le capitaine du XV de France Antoine Dupont formera la charnière avec l’ouvreur Matthieu Jalibert, tous deux titulaires après près d’un an d’absence en bleu. Antoine Dupont s’était blessé contre l’Irlande lors du Tournoi 2025, gagné par la France, et n’a repris la compétition qu’en décembre. Matthieu Jalibert, hors du groupe pour les trois derniers matchs du Tournoi 2025, était lui blessé lors des tests de novembre. Mais sa grande forme cette saison et la blessure de Romain Ntamack ont permis de reformer la charnière française de la Coupe du Monde de Rugby 2023.

Depuis le quart de finale perdu contre l’Afrique du Sud, les deux joueurs n’ont été titulaires ensemble qu’à une reprise, lors de la défaite en Angleterre lors du Tournoi 2025.

VIDEO

Mais si Antoine Dupont a été longtemps indisponible pour les Bleus, d’abord pour tenter – avec succès – l’aventure olympique à VII puis en raison de sa blessure à un ligament croisé du genou droit, Matthieu Jalibert a été déclassé à plusieurs reprises, au point de se mettre par moment de lui-même à l’écart de la sélection.

France Ireland Toutes les stats et les données

Mais les deux joueurs vont donc reprendre le fil de leur histoire avec le XV de France, à moins de deux ans de la Coupe du Monde de Rugby 2027 et avec comme premier objectif la conquête d’un deuxième titre d’affilée dans le Tournoi, ce qui serait une première pour les Bleus depuis 20 ans, et même d’un Grand Chelem compte tenu du calendrier favorable, avec trois réceptions.

« J’attends d’eux leur capacité à associer les forces autour d’eux, être des animateurs de notre articulation offensive et défensive. J’attends qu’ils fassent comme ils ont fait avec nous pendant leur entraînement, qu’ils amènent leur énergie, leur talent, leur joie d’être parmi nous. Pas plus », a commenté Fabien Galthié en conférence de presse.

Mais le premier morceau, jeudi au Stade de France, n’est pas des moindres avec l’Irlande, qui avait gagné en 2024 à Marseille (17-38) avant de recevoir une gifle par les Bleus à Dublin l’an passé (27-42).

L’équipe de France (vs. Irlande) :

Jean-Baptiste Gros, 26 ans, 40 sélections, RC Toulon Julien Marchand, 30 ans, 48 sélections, Stade Toulousain Dorian Aldegheri, 32 ans, 23 sélections, Stade Toulousain Charles Ollivon, 32 ans, 48 sélections, RC Toulon Mickaël Guillard, 25 ans, 13 sélections, LOU Rugby François Cros, 31 ans, 39 sélections, Stade Toulousain Oscar Jegou, 22 ans, 9 sélections, Stade Rochelais Anthony Jelonch, 29 ans, 35 sélections, Stade Toulousain Antoine Dupont ©, 29 ans, 59 sélections, Stade Toulousain Matthieu Jalibert, 27 ans, 35 sélections, Union Bordeaux Bègles Louis Bielle-Biarrey, 22 ans, 22 sélections, Union Bordeaux Bègles Yoram Moefana, 25 ans, 36 sélections, Union Bordeaux Bègles Nicolas Depoortere, 23 ans, 7 sélections, Union Bordeaux Bègles Théo Attissogbe, 21 ans, 8 sélections, Section Paloise Thomas Ramos, 30 ans, 47 sélections, Stade ToulousainFinisseurs Peato Mauvaka, 29 ans, 42 sélections, Stade Toulousain Rodrigue Neti, 30 ans, 4 sélections, Stade Toulousain Régis Montagne, 25 ans, 5 sélections, ASM Clermont Hugo Auradou, 22 ans, 10 sélections, Section Paloise Emmanuel Meafou, 27 ans, 11 sélections, Stade Toulousain Lenni Nouchi, 22 ans, 2 sélections, Montpellier HR Baptiste Serin, 31 ans, 46 sélections, RC Toulon Kalvin Gourgues, 20 ans, 1 sélection, Stade Toulousain

ADVERTISEMENT