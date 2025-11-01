Une semaine avant le choc face aux Bleus, l'Afrique du Sud lamine le Japon

Dix ans plus tard, un deuxième miracle n’a pas eu lieu. Les Japonais rêvaient de reproduire à Londres leur exploit de 2015 quand ils avaient battu l’Afrique du Sud 34-32 à la Coupe du monde en Angleterre. Mais les doubles champions du monde en titre, en grande forme, vainqueurs du Rugby Championship cet été, étaient beaucoup trop forts pour que se reproduise le “miracle de Brighton” et n’ont fait qu’une bouchée des Japonais (61-7)..

Les Springboks ont rapidement mené 19 à 0 (17e minute) grâce à un essai du troisième ligne Siya Kolisi (3e) et deux de l’ouvreur Sacha Feinberg-Mngomezulu (12e, 17e).

Les Japonais ont tenu ce score jusqu’à la pause mais se sont effondrés au retour des vestiaires, encaissant cinq nouveaux essais par Wilco Louw (46e), Kurt-Lee Arendse (57e, 66e), André Esterhuizen (62e) et Jesse Kriel (78e).

Un bon galop d’essai mais une tuile, aussi, pour les Springboks : la sortie sur blessure du pilier gauche Ox Nche, touché à la cheville et annoncé forfait pour le match contre le XV de France.