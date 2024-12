Ribbans (Toulon) : « L’an dernier, on a été décevants »

Le RC Toulon attaque sa campagne de Champions Cup par un déplacement difficile sur le terrain des Stormers. Un match particulier pour le Sud-Africain du RCT David Ribbans.

Éliminés dès les poules de la Champions Cup l’an passé, les Toulonnais doivent « prendre leur revanche », assure le deuxième ligne David Ribbans, qui va retourner dans son pays natal pour affronter samedi (16h15) les Stormers, sept ans après avoir quitté l’Afrique du Sud.

David, quelle analyse portez-vous sur le début de saison du RCT ?

« Je pense que ça s’est bien passé. On regarde toujours les matchs précédents et on veut tous les gagner, mais ce n’était pas possible pour certains. On a fait deux mauvais matchs, face à Toulouse et au Racing 92, ils nous ont procuré beaucoup de frustration car on n’a pas bien joué. Je pense qu’on prend de plus en plus de confiance chaque semaine, l’équipe travaille dur, on joue de mieux en mieux. »

Vous êtes l’un des capitaines de l’équipe cette saison, que signifie ce rôle pour vous ?

« C’est un immense honneur, je ne peux pas faire comme si de rien n’était, mais je ne veux pas changer qui je suis. Même si j’ai pris un peu plus de responsabilités, je ne suis pas quelqu’un qui parle beaucoup. Ce qui me plaît le plus, c’est ma relation avec Pierre Mignoni (l’entraîneur du RCT, NDLR). Mais ça ne change pas grand-chose pour moi sur le terrain, je dois continuer de me concentrer sur mon jeu. La seule chose qui a changé c’est que je participe à plus de réunions avec Pierre (rires). »

Après onze journées de Top 14, vous basculez sur la Champions Cup à partir de ce week-end, comment vous préparez-vous ?

« C’est évidemment enthousiasmant. L’année dernière, Toulon participait à la Champions Cup pour la première fois depuis longtemps et on a été décevants. On avait beaucoup d’attentes et on n’a pas été performants. Nous devons sortir du groupe cette année, nous devons montrer qu’on a progressé même si ce ne sera pas facile avec un long voyage en Afrique du Sud et le match contre Glasgow à domicile dans la foulée. »

Ribbans a « toujours espéré jouer contre les Stormers »

Vous avez encore les quatre défaites de la saison dernière en tête…

« On était très enthousiastes et on voulait faire mieux mais je pense qu’on n’était pas encore prêts. On avait remporté la Challenge Cup l’année d’avant mais il y a une grande différence entre les deux compétitions. Cette fois, on a vraiment envie de faire mieux et prendre notre revanche. »

Vous vous déplacez en Afrique du Sud pour votre premier match face aux Stormers, comment l’appréhendez-vous ?

« Personnellement, c’est là-bas que j’ai commencé le rugby. C’était mon premier club à la fin de mes études. Lorsque j’ai quitté l’Afrique du Sud pour aller en Angleterre, je ne pensais pas que j’affronterais un jour une équipe sud-africaine mais j’ai toujours espéré jouer contre les Stormers depuis qu’ils ont intégré la Champions Cup. Je connais les coachs, ils étaient mes entraîneurs quand j’étais plus jeune, ce sera génial de les revoir. »

Avez-vous réservé quelques places au stade pour vos proches ?

« Le match ne se jouera pas au Cap à cause du rugby à 7 (il est délocalisé au Nelson Mandela Bay Stadium de Port Elizabeth, NDLR) mais ma famille va pouvoir venir me voir, ce sera incroyable. Toute ma famille est en Afrique du Sud, j’ai hâte d’y être car ce sera vraiment spécial pour moi. Même si je les ai vus récemment, c’est différent qu’ils viennent me voir jouer là-bas. Le rugby, ça nous emmène partout dans le monde et là, ça me permet de revenir en Afrique du Sud, ce sera une bonne expérience. »