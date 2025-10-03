Résultats et stats de la 6e journée de Pro D2

Dernière journée du premier bloc. Au lendemain de la victoire étriquée de Vannes sur Dax, Colomiers et Agen se disputent la première place de la Pro D2 vendredi 3 octobre dans un duel surprise entre deux équipes en pleine réussite. Les Hauts-Garonnais, troisièmes la saison passée, confirment leur régularité avec quatre victoires en cinq journées, tandis qu’Agen, relancé par le retour de Mauricio Reggiardo, se replace dans la course après une saison 2023-2024 laborieuse.

ADVERTISEMENT

Derrière, Grenoble traverse une semaine houleuse après la mise à pied de son entraîneur des trois-quarts Nicolas Nadau, qui a provoqué une fronde des joueurs soutenus par Provale. Le FCG, sixième, reçoit Provence Rugby dans un climat tendu. Brive vise une confirmation face à Oyonnax, Biarritz veut souffler un peu contre Aurillac, et Carcassonne se déplace à Béziers avec l’ambition d’exister à ce niveau. Nevers, solide cinquième, reçoit Soyaux-Angoulême pour continuer de jouer les trouble-fêtes dans ce championnat où chaque point compte.

Grenoble Provence Rugby Toutes les stats et les données

Valence Romans Mont de Marsan Toutes les stats et les données

USON Nevers Soyaux Angouleme Toutes les stats et les données

Colomiers Agen Toutes les stats et les données

Biarritz Aurillac Toutes les stats et les données

Beziers Carcassonne Toutes les stats et les données

Brive Oyonnax Toutes les stats et les données

Dax Vannes Toutes les stats et les données