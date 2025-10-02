Pro D2 : Vannes s’impose à Dax dans la douleur

Vannes s’est emparé provisoirement de la première place de Pro D2 en s’imposant d’extrême justesse à Dax (16-15) au terme d’un match brouillon et peu rythmé, jeudi 2 octobre en ouverture de la 6e journée, en attendant le choc entre Colomiers et Agen. C’est leur deuxième victoire à l’extérieur cette saison.

ADVERTISEMENT

Au stade Maurice-Boyau, les Bretons, qui menaient 10-5 à la pause, ont inscrit un seul essai, en première période, par Pierre Boudehent, contre deux pour les Landais (Jope Naseara et Nephi Leatigaga). Mais les Vannetais ont pu compter sur la botte de Maxime Lafage (1 pénalité et 1 transformation) et celle d’Anthony Bouthier (2 pénalités).

Dax Vannes Toutes les stats et les données

Les Bretons, autant déçus de leur prestation que les supporters en tribunes, engrangent quand même quatre points pour terminer ce premier bloc de la saison.

Avec cette quatrième victoire de la saison, Vannes prend trois points d’avance sur Colomiers et Agen, qui s’affrontent vendredi en Haute-Garonne. Un point de bonus défensif a été attribué aux Dacquois en lot de consolation. Plombé par ses cinq points de pénalité, l’US Dax obtient ainsi son “premier” point de la saison mais reste scotché à la 16e et dernière place.

Pro D2 P W L D PF PA PD BP T BP-7 BP Total 1 Vannes 6 4 1 1 21 2 Colomiers 5 4 1 0 18 3 Agen 5 4 1 0 18 4 Brive 5 3 1 1 15 5 USON Nevers 5 3 2 0 15 6 Grenoble 5 3 2 0 14 7 Valence Romans 5 3 2 0 13 8 Oyonnax 5 2 3 0 12 9 Provence Rugby 5 2 3 0 12 10 Aurillac 5 2 3 0 11 11 Beziers 5 2 3 0 10 12 Carcassonne 5 2 3 0 9 13 Soyaux Angouleme 5 2 3 0 8 14 Biarritz 5 2 3 0 7 15 Mont de Marsan 5 1 4 0 5 16 Dax 6 1 5 0 1