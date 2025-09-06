Le très gros coup pour Pau à Castres

La Section paloise démarre sa saison aussi fort qu’il avait terminé la précédente. Les Béarnais ont été chercher une victoire à Castres (15-17) au terme d’un match âpre et serré. L’arrière australien Jack Maddocks a libéré son équipe en inscrivant un essai en bord de touche à cinq minutes de la fin du match (75e). Le CO a réagi suite à une fulgurance de Vilimoni Botitu concrétisée par le tout jeune demi de mêlée Colin Dupuis pour sa première en professionnel (79e), mais trop tard même si cela lui permet d’accrocher le bonus défensif.

Ce match n’était pas pour les amateurs d’esthétisme et de grandes envolées lyriques. Encore en phase de rodage, Castres a manqué énormément d’huile dans les rouages et la qualité de son jeu s’en est ressentie. En face, Pau, sans ses deux pépites Émilien Gailleton et Théo Attissogbe, a montré un visage à la fois pragmatique et très sérieux sur les fondamentaux et la défense qu’on lui connaissait peu les saisons précédentes.

Pau a fait le dos rond

Mieux, la Section a réussi à prendre le dessus dans l’exercice de la mêlée fermée, avec un Thomas Laclayat très à l’aise dans son rôle pour son premier match officiel sous les couleurs béarnaises. Son buteur en chef Joe Simmonds étant en forme, elle a pu se nourrir des pénalités glanées et mener à la pause, après avoir été surprise seulement une seule fois sur un turnover et une contre-attaque concrétisée par le très vif Théo Chabouni (21e). Solide près de sa ligne d’en-but, Pau a réussi à repousser les brouillonnes offensives tarnaises, même lorsqu’il s’est retrouvé 10 minutes à 14 suite à un carton jaune contre Hugo Auradou pour fautes répétées (59e).

Et la lumière est venue de Jack Maddocks, à la réception d’une passe de Dan Robson, globalement très juste dans son rôle de numéro 9, en sortie d’un ballon porté sur une touche à 5 mètres de l’en-but. Il y a deux ans, les Palois avaient dû s’incliner sur cette même pelouse de Pierre-Fabre en ouverture de saison à la suite d’un scenario cruel en toute fin de match. L’histoire ne s’est pas répétée cette fois, pour le plus grand bonheur d’un club qui affiche d’entrée ses ambitions.

Castres Pau Toutes les stats et les données

Face à face 5 dernières rencontres 3 Victoires 0 Nuls 2 Victoires Moyenne de points marqués 27 25 Le premier essai gagne 40% L'équipe recevante gagne 60%

Graphique d'évolution des points Pau gagne +2 Temps passé en tête 0 Minutes passées en tête 76 0% % du match passés en tête 95% 29% Possession sur les 10 dernières minutes 71% 7 Points sur les 10 dernières minutes 5

Entrées dans les 22 m Moyenne des points marqués 1.6 9 Entrées Moyenne des points marqués 1.6 5 Entrées

Synthèse du match 1 Coups de pied de pénalité 4 2 Essais 1 1 Transformations 0 0 Drops 0 105 Courses avec ballon 89 3 Franchissements 3 14 Turnovers perdus 12 4 Turnovers gagnés 10

Occupation 12% 36% 28% 24% 52% Occupation 48%

Possession 7% 35% 27% 32% 13% 33% 41% 14% 29% Possession sur les 10 dernières minutes 71% 48% Possession 52%

Phases statiques 7 Mêlées 8 71% % de mêlées gagnées 86% 15 Touche 15 80% % de touches gagnées 87% 4 Renvois réussis 7 100% % de renvois réussis 100%

Attaque 115 Passes 90 105 Courses avec ballon 89 194m Mètres après contact 198m 3 Franchissements 3

Turnovers 4 Turnovers gagnés 10 14 Turnovers perdus 12

Pénalités 15 Pénalités concédées 13 0 Cartons jaunes 1 0 Cartons rouges 0

Défense 134 Tentatives de plaquages 101 13 Plaquages manqués 13 91% % de plaquages réussis 89%

Coups de pied 19 Total coups de pied 29 1:6.1 Ratio coups de pied/passes 1:3.1

Vitesse de sortie de ruck 55% 45% 0-3 secs 25% 25% 3-6 secs 20% 30% 6+ secs 62 62 Rucks gagnés 72

