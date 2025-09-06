Le très gros coup pour Pau à Castres
La Section paloise démarre sa saison aussi fort qu’il avait terminé la précédente. Les Béarnais ont été chercher une victoire à Castres (15-17) au terme d’un match âpre et serré. L’arrière australien Jack Maddocks a libéré son équipe en inscrivant un essai en bord de touche à cinq minutes de la fin du match (75e). Le CO a réagi suite à une fulgurance de Vilimoni Botitu concrétisée par le tout jeune demi de mêlée Colin Dupuis pour sa première en professionnel (79e), mais trop tard même si cela lui permet d’accrocher le bonus défensif.
Ce match n’était pas pour les amateurs d’esthétisme et de grandes envolées lyriques. Encore en phase de rodage, Castres a manqué énormément d’huile dans les rouages et la qualité de son jeu s’en est ressentie. En face, Pau, sans ses deux pépites Émilien Gailleton et Théo Attissogbe, a montré un visage à la fois pragmatique et très sérieux sur les fondamentaux et la défense qu’on lui connaissait peu les saisons précédentes.
🏉 ???????? ! La Section s’impose à Castres en ouverture de sa saison !#COSP #TOP14 #HonhaSection pic.twitter.com/mokJAgtE5D
— Section Paloise Béarn Pyrénées (@SectionPaloise) September 6, 2025
Pau a fait le dos rond
Mieux, la Section a réussi à prendre le dessus dans l’exercice de la mêlée fermée, avec un Thomas Laclayat très à l’aise dans son rôle pour son premier match officiel sous les couleurs béarnaises. Son buteur en chef Joe Simmonds étant en forme, elle a pu se nourrir des pénalités glanées et mener à la pause, après avoir été surprise seulement une seule fois sur un turnover et une contre-attaque concrétisée par le très vif Théo Chabouni (21e). Solide près de sa ligne d’en-but, Pau a réussi à repousser les brouillonnes offensives tarnaises, même lorsqu’il s’est retrouvé 10 minutes à 14 suite à un carton jaune contre Hugo Auradou pour fautes répétées (59e).
Et la lumière est venue de Jack Maddocks, à la réception d’une passe de Dan Robson, globalement très juste dans son rôle de numéro 9, en sortie d’un ballon porté sur une touche à 5 mètres de l’en-but. Il y a deux ans, les Palois avaient dû s’incliner sur cette même pelouse de Pierre-Fabre en ouverture de saison à la suite d’un scenario cruel en toute fin de match. L’histoire ne s’est pas répétée cette fois, pour le plus grand bonheur d’un club qui affiche d’entrée ses ambitions.
Actus, exclus, stats, matchs en direct et plus encore ! Téléchargez dès maintenant la nouvelle application RugbyPass sur l'App Store (iOS) et Google Play (Android) !