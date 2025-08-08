Pourquoi il va falloir être patient pour le retour de Richie Mo’unga chez les All Blacks

C’est une certitude : Richie Mo’unga va revenir au pays, c’est-à-dire en Nouvelle-Zélande. L’annonce a été officialisée par la fédération de Nouvelle-Zélande cette semaine, même si son retour au sein des All Blacks pourrait prendre un peu plus longtemps que prévu.

Car l’ouvreur de 31 ans n’a plus joué au niveau international avec les All Blacks depuis la Coupe du Monde de Rugby 2023. Il est tout de suite parti au Japon où il est encore sous contrat avec les Toshiba Brave Lupus Tokyo pour les 11 prochains mois. Et ce n’est qu’après, soit à partir de juillet 2026 comme annoncé, qu’on le reverra en Nouvelle-Zélande. Mais peut-être pas dans l’immédiat avec le maillot noir.

Le précédent Leicester Fainga’anuku risque très fort de s’appliquer. Juste après France 2023, le trois-quarts polyvalent avait fait le choix de rester en France en s’engageant avec Toulon pour deux saisons. En annonçant revenir au pays du long nuage blanc, Fainga’anuku pensait intégrer rapidement l’effectif des All Blacks, au mieux pour les trois tests contre la France, au pire pour le Rugby Championship qui débute à la mi-août.

Las, la fédération néo-zélandaise de rugby a estimé que le temps passé en Nouvelle-Zélande avant son départ pour la France ne répondait pas aux critères fixés pour une disponibilité immédiate.

Mark Robinson, le DG de la fédé, a levé le lièvre au micro de Newstalk ZB à propos de Mo’unga (56 sélections). Ok pour le faire rejouer vite avec les All Blacks, mais en échange l’ancien pensionnaire de la Japan Rugby League One (qui a terminé à la 3e place du championnat cette saison) devait s’engager sur une durée plus longue que les 18 mois qu’il a consentis.

« Il sera disponible pour les All Blacks dans la seconde partie de 2026, et les dates exactes ne sont pas encore fixées car le calendrier n’est pas finalisé. On devrait pouvoir l’annoncer dans les deux ou trois prochains mois, et on en saura plus à ce moment-là », a précisé Robinson.

« C’est la réalité de la politique que nous appliquons, et ça faisait partie des discussions que nous avons eues sur la durée du contrat. Avec un engagement plus long, cela aurait pu être envisagé. Mais toutes les parties savaient très clairement que, pour un contrat de courte durée comme celui-ci, l’accord serait le suivant : il reviendrait et serait disponible pour les All Blacks plus tard en 2026. »

Donc pour les tests de novembre qui feront partie intégrante du futur Nations Championship ? En attendant, Richie Mo’unga sera pleinement opérationnel en 2027 pour la saison de Super Rugby avec les Crusaders ainsi que pour la Coupe du Monde de Rugby 2027 en Australie.