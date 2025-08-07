Richie Mo'unga reviendra aux Crusaders en 2026 avec la Coupe du monde dans le viseur

La fédération neo-zélandaise peut se frotter les mains, elle a réussi à rapatrier un de ses plus grands talents. Sur ses réseaux sociaux, elle a annoncé ce jeudi le retour prochain au pays de Richie Mo’unga. Le très talentueux ouvreur de 31 ans, qui compte 56 sélections avec les All Blacks, avait choisi de s’expatrier au Japon après la Coupe du monde 2023. Avec succès puisqu’il a aidé son club des Brave Lupus, basé dans la banlieue de Tokyo, a remporté deux fois de suite la League One. Une pause nippone enchantée qui prendra fin à l’issue de la saison 2025-2026 puisque Mo’unga s’est engagé avec son ancienne franchise des Crusaders pour un contrat de 18 mois qui prendra effet en juillet 2026 et courra jusqu’à fin 2027.

Une excellente nouvelle pour le vainqueur du Super Rugby, qui retrouvera dans un an son maître à jouer mais aussi pour les All Blacks. Les règles de sélection strictes en Nouvelle-Zélande ne permettant pas aux joueurs évoluant dans un championnat étranger de porter le mythique maillot noir, Mo’unga n’a plus joué avec les Blacks depuis la finale de la Coupe du monde remportée par l’Afrique du Sud (12-11). Il sera de nouveau éligible à la sélection à partir d’octobre 2026.

Welcome home, Richie 🤝 Mo’unga has signed with NZR, Crusaders and Canterbury from July 2026 until the end of 2027. Richie will be eligible for All Blacks selection from October 2026. pic.twitter.com/RJkvY6lFJD — All Blacks (@AllBlacks) August 7, 2025

Un choix cornélien en vue pour Scott Robertson ?

L’option Mo’unga ne devrait pas laisser insensible le sélectionneur neo-zélandais Scott Robertson, qui a vu éclore le génial demi d’ouverture aux Crusaders et construit avec lui les succès de la franchise basée à Christchurch entre 2016 et 2023. Un petit casse-tête en perspectives, aussi, pour “Razor”, comme a pu le connaître son prédécesseur Ian Forster au moment de bâtir ses compositions d’équipe. Embêté de devoir choisir entre Richie Mo’unga et Beauden Barrett dans son XV de départ à l’ouverture, Foster avait pris le parti de faire reculer le second à l’arrière pour pouvoir mettre les deux en même temps sur le terrain.

Une option tactique qui a longtemps laissé un sentiment mitigé au pays du long nuage blanc, jusqu’au début de la Coupe du monde. Quel sera alors le choix de “Razor”, tandis que Barrett et Mo’unga auront respectivement 35 et 32 ans lorsque le second sera de nouveau sélectionnable, et un an de plus à l’horizon de la Coupe du monde en Australie ? Testera-t-il à son tour s’il le peut l’association des deux pépites du rugby neo-zélandais ? En laissera-t-il une des deux sur le banc ? Intègrera-t-il enfin dans l’équation l’électron libre des Chiefs Damian McKenzie (30 ans) qui, en plus de pouvoir aussi jouer à l’arrière et d’être le plus jeune des trois, prouve depuis des années qu’il est un joueur de très haut niveau ? Il faudra attendre un peu pour le savoir.

HE’S COMING HOME! 🥹 Richie Mo’unga signs with the @crusadersrugby and will return for the 2027 season 💪#SuperRugbyPacific pic.twitter.com/bgnmH5djEY — Super Rugby Pacific (@SuperRugby) August 7, 2025

Une chose est sûre, la question agite déjà la Nouvelle-Zélande. Peu après l’annonce du retour au pays de Mo’unga, le New Zealand Herald titrait déjà : “Pourquoi le retour de Mo’unga chez les All Blacks est plus complexe qu’il n’y parait”. Et nul doute que le sujet montera crescendo à l’autre bout du monde au fur et à mesure que s’approchera la date du retour de l’enfant prodigue de Christchurch.