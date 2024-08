Pour Paul Gustard, Owen Farrell sera la « recrue de la saison » du Top 14

L’entraîneur de la défense du Stade Français, Paul Gustard, estime que son nouveau voisin parisien, Owen Farrell, sera « probablement la recrue de la saison » du Top 14 en 2024/25.

Farrell, 32 ans, a rejoint le Racing 92, rival du Stade Français, où il sera entraîné par Stuart Lancaster, un autre Anglais du club.

Gustard connaît Farrell depuis plus de la moitié de sa vie, ayant travaillé avec lui aux Saracens et avec l’équipe d’Angleterre. L’ancien troisième-ligne de Leicester, des London Irish et des Saracens est convaincu que le joueur de Wigan est parfaitement capable de briller dans le Top 14.

« On n’a pas besoin de moi pour faire l’éloge d’Owen Farrell, car j’espère que d’autres vont s’en charger. Parmi tous les joueurs que j’ai entraînés, Owen est probablement le plus complet en termes de motivation et de professionnalisme », déclare Paul Gustard à RugbyPass.

« Dès son plus jeune âge, il était impressionnant de voir à quel point il était motivé, désireux de s’améliorer, attentif et, en plus, performant.

« Il est incroyablement constant : un joueur pro avec des performances de 8, 9, 10/10 chaque semaine, il fait rarement un mauvais match. Je suis stupéfait par les critiques qu’il a reçues ; pour moi, c’est incompréhensible. C’est juste un joueur de classe mondiale et il pourrait bien être la recrue de la saison. »

Outre sa maîtrise du terrain, Paul Gustard estime que l’immense expérience accumulée par Farrell au cours de ses 112 sélections avec l’équipe d’Angleterre sera un atout précieux pour Lancaster dans le vestiaire. Cela s’avère crucial alors que le Racing 92 vise à améliorer sa sixième place de la saison précédente et à surmonter son élimination en demi-finale lors de la première saison de l’ancien sélectionneur de l’Angleterre.

« Il pourrait être la personne qui aide à incarner la vision de Stuart et à la concrétiser, d’autant que ses normes personnelles sont extrêmement élevées, et sa détermination à réussir dans tout ce qu’il entreprend est remarquable.

« Les gens voient en lui quelqu’un qui est le meilleur marqueur de points de l’Angleterre, qui a plus de 100 sélections, qui a gagné cinq ou six titres de Premiership, trois titres européens – son palmarès est tout simplement stupéfiant – ainsi que des Grands Chelems, des Tournois du Six Nations, des tournées des Lions, et plus encore.

« Si vous le voyez retrousser ses manches, ce qu’il fait, s’entraîner trois-quarts d’heure de plus après l’entraînement, ce qu’il fait, venir à l’entraînement pendant ses jours de repos, ce qu’il fait, regarder les vidéos de son prochain adversaire, ce qu’il fait, c’est difficile de ne pas être impressionné et de ne pas se dire que c’est ce qu’il faut faire pour atteindre ce niveau.

« Il ne le fait pas pour attirer l’attention sur lui ou se faire mousser, mais parce qu’il a toujours cherché à obtenir le meilleur de lui-même et à progresser.

« Je connais Owen depuis qu’il est gamin – je dis gamin et il mesurait déjà 1,80 m – et je suis ami avec son père. Je me souviens avoir regardé des matchs de rugby à XIII avec son père et d’avoir vu Owen avec sa coupe de cheveux à la Paul Weller, puis de le voir jouer avec son père lors d’un match de l’équipe réserve.

« En Angleterre, il était l’un de nos leaders en défense. Je le connais donc depuis longtemps, et je n’ai que du respect et de l’affection pour lui. C’est vraiment quelqu’un de bien et un type remarquable, et j’espère que tout ira bien pour lui. Il pourrait bien être la recrue de la saison – malheureusement ! »

Tout en gardant un regard bienveillant sur Farrell en tant que voisin, Paul Gustard se concentre principalement sur le maintien de l’excellente défense du Stade Français. En parallèle, l’entraîneur principal Karim Ghezal et l’entraîneur de l’attaque Morgan Parra travaillent à améliorer l’attaque quelque peu terne de l’équipe.

Le pilier néo-zélandais de Bordeaux, Benjamin Tameifuna (C-R), est plaqué par l'ailier français de Paris, Stéphane Ahmed (C), lors du match de rugby du Top 14 entre Bordeaux-Bègles et le Stade Français, au stade Chaban-Delmas de Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, le 27 janvier 2024. (Photo par ROMAIN PERROCHEAU / AFP via Getty Images)

La défense a été la principale, voire la seule, raison pour laquelle le Stade a terminé à la deuxième place du classement, avant de manquer la finale après une défaite en demi-finale contre l’Union Bordeaux-Bègles (20-22).

Cependant, une baisse de régime a été observée vers la fin de la saison, probablement en raison de l’appétit des supporters du Stade pour un jeu plus spectaculaire et de leur attente que, au-delà du classement, la manière dont l’équipe y parvient soit également prise en compte.

« Nous avons encaissé 49 essais (au cours de la saison régulière), dont près de 50 % lors des six derniers matchs, au cours desquels nous avons écopé d’un carton rouge, nous avons été réduits à 13 joueurs à certains moments et on a été battu par deux équipes, ce qui n’était jamais arrivé depuis que je suis ici », rappelle Paul Gustard.

Dix de ces 49 essais ont été inscrits à partir de mauls. Empêcher l’adversaire d’entrer facilement dans les 22 mètres – en veillant particulièrement à la discipline dans et autour de la moitié de terrain – est un des axes de travail identifiés par Gustard. Il dispose de seulement quatre semaines pour peaufiner ces aspects avant le début de la nouvelle campagne marathon du Top 14, avec un déplacement à Bordeaux-Bègles, vainqueur de la demi-finale, prévu pour le 7 septembre prochain.

Avec l’arrivée du meneur de jeu des Bleus Louis Carbonel et de l’ailier portugais Raffaele Storti, de retour à plein temps après un prêt à Béziers, le Stade dispose des atouts nécessaires pour concrétiser la vision de Max Guazzini et dynamiser son attaque.

Mais, compte tenu de son expertise en tant qu’entraîneur, il n’est pas surprenant que Gustard continue de croire fermement que la défense est la clé pour remporter le Championnat.

« Si l’on regarde les données de toutes les compétitions, on constate que c’est avant tout la défense qui permet d’arriver au sommet », explique-t-il.

« Dans le Top 14, les six équipes les mieux placées avaient toutes une défense classée de la première à la sixième place. Nous avons encaissé le moins d’essais et le moins de points.

« En ce qui nous concerne, il s’agit de marquer le plus de points tout en maintenant une défense parmi les trois ou quatre meilleures. Lors de mon premier poste d’entraîneur professionnel aux Saracens, nous avons eu du succès et remporté des titres.

« En fin de compte, personne ne se souvient de ceux qui arrivent deuxième, troisième ou quatrième, à moins que vous ne gagniez un titre. La saison prochaine, comme tout le monde, nous courrons après Toulouse. »

Paul Gustard en est à sa quatrième année sur le continent, après avoir passé la saison 2021/22 avec Benetton en Italie, suite à son départ précipité de son poste de directeur du rugby aux Harlequins.

L’Anglais de 48 ans profite de la vie à Paris avec sa femme et ses trois enfants, et c’est en partie pour cette raison qu’il a décliné une offre de poste de dirigeant à Lyon, une information qui n’a d’ailleurs pas fuité.

« Le plan a toujours été de partir à l’étranger un jour ou l’autre, mais ça s’est fait quelques années plus tôt que prévu », confie-t-il.

« Comme on ne connaissait personne à Paris et qu’on était tout seuls, ça nous a permis de nous rapprocher en tant que famille et de renforcer nos liens.

« Nous passons plus de temps ensemble car je ne suis pas en déplacement tout le temps. Nous ne voyageons pas autant et nous ne faisons pas les mêmes choses qu’avant. Mes ambitions ont probablement beaucoup changé pendant la pandémie, surtout avec la crainte que les championnats, notamment la Premiership, puissent s’arrêter à cause d’un autre épisode de Covid.

« J’ai donc commencé à chercher des moyens de garantir la sécurité financière de ma famille. J’avais envisagé le Japon, mais il n’y avait pas d’opportunités pour le poste que je recherchais, alors j’ai opté pour une voie un peu différente.

« On a beaucoup discuté de l’expérience de Ronan (O’Gara) avec les Crusaders, et j’ai moi-même entraîné les Rebels pendant deux ou trois semaines lorsque j’étais avec l’Angleterre, et ça a été une expérience formidable.

« Par contre, en étant loin et en prenant conscience de l’impact du Covid, notamment avec le décès des parents de certains amis, j’ai réalisé que si quelque chose arrivait à nos propres parents pendant que nous étions à plusieurs jours de voyage de chez eux et que nous ne pouvions pas revenir vite, nous le regretterions. Nous avons donc décidé de rester en Europe, et c’est là que nous avons atterri. »

L’expérience de Gustard aux Harlequins, où des tensions avec certains joueurs auraient contribué à son départ, ne l’a pas dissuadé de diriger un staff d’entraîneurs à l’avenir. Il continue de se fier à ses principes pour tenir ses promesses. Cependant, il souhaite mieux comprendre le poste et les attentes avant d’accepter sa prochaine mission d’entraîneur principal.

« On m’a proposé plusieurs postes d’entraîneur principal au cours des trois dernières années. Juste avant la demi-finale, j’ai reçu une offre pour le poste d’entraîneur à Lyon. Lyon est une ville agréable, mais pour l’instant, je suis assez heureux à Paris, ma femme est heureuse à Paris, et les enfants le sont aussi.

« Une chose que j’ai apprise, c’est l’importance d’être en contact avec les bonnes personnes dans le club où je vais, si je décide de partir. Il est également essentiel de comprendre clairement la vision du club et mon rôle dans sa globalité. Avec le recul, il y a eu des aspects où la clarté des rôles aurait pu être améliorée, et j’ai dû faire des choses que je n’avais pas anticipées.

« Lors de ma dernière saison aux Harlequins, il y a eu des tensions avec le directeur général. Nous n’avions pas de bonnes relations et n’étions pas sur la même longueur d’ondes. Ils m’ont proposé une prolongation de deux ans, mais je ne l’ai jamais signée, et c’était en pleine pandémie.

« Ce n’est pas par manque d’effort ou de travail. Comme tout être humain, je fais des erreurs. Il y aura toujours des gens à qui on ne plaira pas, et ça marche dans les deux sens. Mais j’ai apprécié le défi et je considère le travail que j’ai réalisé aux Harlequins de manière positive.

« J’ai même reçu des messages de joueurs, encore récemment, me demandant de l’aide, des conseils, et d’autres choses. Joe Marchant, qui a joué là-bas, signe pour le club (Stade). »

Gustard est fier de son parcours aux Saracens, en Angleterre, aux Harlequins, à Benetton et maintenant au Stade Français.

« Où que je sois allé, dans chaque club où j’ai occupé un poste d’entraîneur, le groupe a progressé. Bien sûr, je ne suis pas le seul responsable, car les joueurs restent la principale clé du succès.

« Cependant, le groupe des Saracens s’est renforcé lorsque j’ai commencé à entraîner, et l’équipe d’Angleterre a également progressé avec le reste des entraîneurs. On est parti de l’élimination en phase de poules de la Coupe du Monde 2015 pour égaler le record mondial du nombre de victoires, réaliser un Grand Chelem, remporter le Six Nations, et gagner une première tournée en Australie. Lors de ma première année dans le Tournoi, nous n’avons encaissé que quatre essais, ce qui montre une nette amélioration.

« Aux Harlequins, nous avons terminé cinquièmes la première année avec le même nombre de points que les quatrièmes – alors que l’année précédente, l’équipe était onzième – puis nous avons terminé sixièmes. L’année suivante, après mon départ en cours de saison, les Harlequins ont terminé quatrièmes et ont remporté la Premiership.

« Ensuite, en rejoignant Benetton, qui n’avait pas remporté un seul match la saison avant que j’arrive, nous étions dans le Top 6 à Noël. Malheureusement, parce qu’on était efficace, nous avons perdu 27 joueurs convoqués dans la sélection nationale cette année-là.

« Le Stade Français était onzième avant mon arrivée, et nous avons terminé quatrième, puis deuxième. J’ai donc toujours eu l’impression d’être performant, et les retours de ceux avec qui je travaille sont constamment positifs.

« Je porte toujours un short et un tee-shirt pour travailler. J’apprécie vraiment la passion pour le rugby en France, c’est incroyable, et financièrement, c’est très satisfaisant également. Dans l’ensemble, c’est un excellent package. »

Cet article originellement publié sur RugbyPass a été adapté par Willy Billiard.