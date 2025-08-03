Édition du Nord
Select Edition
Nord Nord
Sud Sud
Mondial Mondial
Nouvelle Zélande Nouvelle Zélande
France France
Women's Rugby World Cup

Pauline Bourdon-Sansus va devoir jongler entre maternité et Coupe du monde

Pauline Bourdon-Sansus

Dans la vie d’une joueuse de rugby, c’est une semaine qui compte. Le samedi 2 août, Pauline Bourdon-Sansus (29 ans, 66 sélections) apprenait qu’elle participerait à la Coupe du Monde de Rugby féminin (du 22 août au 27 septembre en Angleterre). Ce sera sa deuxième après une première expérience au bout du monde, en Nouvelle-Zélande en 2022.

ADVERTISEMENT

Mais le plus fort, c’est la nouvelle qu’elle a annoncé trois jours plus tôt : la naissance de l’enfant qu’elle a eu avec son épouse Laure Sansus. « Bienvenue Arthur », a-t-elle sobrement posté sur son compte Instagram le 29 juillet pour célébrer l’arrivée de ce petit être dans le foyer.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Pauline Bourdon Sansus (@paulineebourdon)

Suspendue pour le Crunch de préparation à Mont-de-Marsan le 9 août ainsi que pour le premier match des Bleues le 23 août contre l’Italie – pour ses propos controversés sur l’arbitrage après la finale d’Élite 1 au terme de laquelle son club du Stade Toulousain s’est incliné contre le Stade Bordelais (24-32), le 31 mai dernier – dans son malheur, PBS gagnera quelques jours en plus à cajoler sa petite merveille.

Elle qui confiait il y a plus d’un an – alors qu’elle n’avait que 28 ans ! – « j’ai un peu ce rôle de maman » dans un groupe qui accueillait beaucoup de jeunes joueuses,  est désormais officiellement maman.

Marié depuis deux ans, le couple avait officialisé la grossesse de Laure Sansus au mois de mars après avoir passé toutes les étapes d’une PMA (un an de procédure). « On avait envie d’être maman toutes les deux. On y a réfléchi. On est à un moment, à 30 ans, où il fallait passer un cap », racontait l’une des deux seules demis de mêlée de métier du XV de France au Parisien en avril dernier.

ADVERTISEMENT

Étant donné que Laure Sansus avait mis un terme à sa carrière de joueuse – demie de mêlée elle aussi – après la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, c’est elle qui a porté le bébé, tout en permettant à Pauline de poursuivre sa carrière.

Alors en plein Tournoi des Six Nations, la « maman » du XV de France féminin n’avait pu être présente pour les échographies. Pour la Coupe du Monde de Rugby, un protocole devrait être mis en place pour permettre à la jeune mère de voir son enfant.

Le précédent Agathe Sochat

Une telle initiative avait déjà été testée avec la talonneur Agathe Sochat, elle aussi retenue pour la Coupe du Monde de Rugby 2025. La Fédération française de rugby (FFR) avait en effet permis à la petite Nina, 3 ans aujourd’hui, de retrouver sa maman à plusieurs occasions au centre national du rugby à Marcoussis à l’occasion du Tournoi des Six Nations 2024.

« C’est mon épouse (Adèle, ndlr) qui l’a amenée ici et qui la garde. Elle est là dans l’enceinte, dans le CNR », expliquait-elle à RugbyPass. « J’assiste à toutes les réunions, les entraînements, les repas avec l’équipe. Mais dans une journée on a des temps off et j’y vais quand j’ai rien d’autre à faire et à la fin de la journée. Même 20 minutes, c’est pour moi très ressourçant.

« C’est vraiment un bonheur pour moi de l’avoir ici, de rendre ces six semaines un peu moins longues. C’est la première fois que ça se fait ici. C’est une super opportunité et j’en suis ravie. D’un point de vue bien-être personnel, c’est une bouffée d’air. »

ADVERTISEMENT

Un précédent qui a été vécu avec succès et qui a été répété depuis. C’est sur cette base que la FFR et le couple Bourdon-Sansus va pouvoir travailler pour permettre à Arthur de voir sa maman ne serait-ce qu’un peu pendant les six semaines de tournoi et au groupe France de vivre une expérience unique.

Related

La gestion des enfants dans le rugby d’élite féminin : le précédent Agathe Sochat

La talonneuse du XV de France féminin a passé quelques jours avec sa fille de presque deux ans au centre national du rugby à Marcoussis.

Read Now


ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

SU Agen (Pro D2) : 700 000 € de plus et une défaite pour commencer

2

Billetterie prise d'assaut : le RC Vannes victime de son succès

3

En match amical face à Soyaux-Angoulême, Nissa Rugby affiche ses ambitions

4

Les Red Roses sont-elles vraiment imbattables ?

5

Objectif : 5e place mondiale pour le Pays de Galles

6

Mont-de-Marsan théâtre du dernier test des Bleues avant la Coupe du monde

7

Montpellier : « l’année dernière, on avait démarré la saison avec 21 blessés »

8

Top 100 RugbyPass : découvrez les deux premiers Français de notre classement

Commentaires

0 Comments
Soyez le premier à commenter...

Inscrivez-vous gratuitement et dites-nous ce que vous en pensez vraiment !

Inscription gratuite
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

Tour fortunes of English Lions blur selection picture for Borthwick

England supplied 10 Test Lions but strong displays by other players in Argentina gave Steve Borthwick food for thought.

21
LONG READ

Andy Farrell left with tough Ireland decisions to make after mixed Lions Tour

The Ireland head coach has played a smart hand in Australia but there are question marks over the longevity of some of his trusted lieutenants

12
LONG READ

Generation gap: Can we meaningfully compare players separated by half a century?

Comparisons between Lions players and teams across different decades is difficult given the huge changes the game has undergone.

11

Comments on RugbyPass

k
kelval 5 minutes ago
New Zealand Rugby CEO responds to 2029 Lions Tour debate

As a Frenchman, I don’t see any point in a full France tour.

Maybe as a one off once in a while, like they did with Argentina.


The season is already insanely long and intense, the French players are on their knees in June.

There is no way the French clubs would accept a tour like what happened in Australia. Mostly because they can’t, by law. They have to give their employees 5 weeks of vacations, like any other workers in France. So if they take 3 more weeks off after the end of the season, they have to push back the start of the next season by that much.

I don’t need to say more actually to prove the point.

Not to mention they even have that pipe dream of clubs and franchises world cup. It seems to me like everyone is trying to milk the cash cow dry.


A full tour just doesn’t make any sense, even more because those are the players our team meets every single year at the 6 Nations tournament, so it’s not as out of the ordinary or exciting than when they tour the Southern hemisphere.


And also, they would face a weakened France team, wich would again fire the polemics… I really don’t see this happening on a Tour basis.

21 Go to comments
H
Hellhound 1 hour ago
'The success of Skelton, Hooper and Tupou should trigger a rethink on Australia’s overseas selection criteria'

The Sharks is like Leinster, a national team in club colours. The only difference is besides the URC team, the talent pool of the backups is very very thin and is currently being smashed in the Currie Cup. The Bulls have the most ex Boks that they are bringing back to SA. Also, there recruitment is more about fringe players that maybe isn't in the picture because of the amount of games and competitions they are in.About 3/4 of the team is current Boks. Excluding those that are on the fringes or did earn caps previously. Players that left due to money and was no longer considered as eligible to play for SA a few years back before Rassie. Players like Jan Serfontein. With these new additions like Pollard and others, the Bulls are starting to look very good. The Bulls depth is currently the best in SA, with the Sharks the most Boks in their team, and the Stormers with the most young talent coming through. The Bulls owners bought the Boland Kavaliers club where they plan recruiting from for the Bulls. Boland is basically in Paarl, where most of the Boks come from. They also keep recruiting from the Pumas, who is from Nelspruit and plays some awesome rugby. I would not have minded if their coach Jimmy Stonehouse became the new Bulls coach. He knows how to take no name players and turn them into stars. What would he do with a team full of stars like Arendse and Moodie and Pollard etc.All the Bulls main forwards is current Boks. Some injured, some released, others resting. The only problem is that the current Bulls team for me is a bit on the older side. New blood is needed. Bulls management said that from this year, they will start challenging for the CC where the focus was previously only on the URC. The players pool is a bit thin to compete in both competitions, especially in regards to the resting protocols and match minutes allowed to play. With all the travel and playing at home this week, away in Europe next week, then back to SA for another game, then gone for 2 or 3 weeks, back for one game and back to Europe is a tough nut to crack. You need a big group to handle all of that. Fatigue is a big cause for injuries.

360 Go to comments
R
RW 1 hour ago
Matt Williams hits back in X feud with Rassie Erasmus

Is Rugbypass a gossip rag now?

13 Go to comments
J
J Marc 1 hour ago
Why disorganisation and chaos could be France's biggest ally at World Cup

Hmm, 5 of these girls will play in a new club after the world cup. Clubs are full of canadian, italian, scottish… players. I don’t think it's for the good air of France. So yes ,some some players are working outside of rugby, but we should stop to hide behind that.I don't think canada has a professionnal championship.

3 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Former Wallaby's NFL dream in limbo after Chargers dismissal

If any player has a chance of breaking in to the NFL it's Will Skelton. These guys trying to play RB, WR, TE have next to no chance. America is awash with ridiculously gifted athletes who have been playing the sport since they were in “diapers”. Wade and LRZ are the best athletes NH rugby has produced since Jason Robinson and they didn't come close.

10 Go to comments
J
JPM 1 hour ago
Why disorganisation and chaos could be France's biggest ally at World Cup

In one case players receive salaries, in the other case most of them must have a full time job in addition to rugby….

3 Go to comments
S
SadersMan 1 hour ago
Watch: Leicester Fainga'anuku scores twice in barnstorming NPC return

Looking good for ABs EOYT. Or emergency replacement for the TRC. 😂

1 Go to comments
S
SadersMan 1 hour ago
Manawatu vs Tasman Mako | Match Stats | RugbyPass

Leicester showing his class. As it was before he left.

1 Go to comments
H
Hellhound 1 hour ago
'The success of Skelton, Hooper and Tupou should trigger a rethink on Australia’s overseas selection criteria'

I only know what he shared on his podcast. There is lots of interviews by others with him. He is currently in SA, going to cover the RC. SA vs Aus, then off to NZ where he will cover the AB's vs Boks.

360 Go to comments
S
SadersMan 1 hour ago
Auckland vs Canterbury | Squads & Team Sheets | RugbyPass

What a nerve wracking game lol. AUK really showed enterprise but a scoreless H2 will be a concern, no doubt. Well done CAN.

1 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
The 12 least-used British & Irish Lions of the 2025 tour to Australia

What a completely pointless list. The players who were late call ups or got injured had the least game time, illuminating!

1 Go to comments
N
Ninjin 1 hour ago
Matt Williams hits back in X feud with Rassie Erasmus

You are wrong. Bok supporters were not thrilled by the fact that our team had to play the lions cold and it was even worse not being able to watch the games in stadium. We did not like Berry mucking up the first test and we did not like Gatland ( one of the worst Lions coaches ever) not selecting Russel at 10 for the Lions. And make no mistake we did not like kick and pray rugby. What we do like is beating the Lions after not having played rugby for two years. We also like the fact that Gatland got found out and Rassie is now a rockstar. What we like most is that it apperently only takes Rassie 1 or two games prep to beat the Lions and two years prep to win a world cup twice and that the “1d Bokke” are now a 5d team 4 world class players deep in every position.

13 Go to comments
P
Perthstayer 1 hour ago
Matt Williams hits back in X feud with Rassie Erasmus

Mr Williams. RE is a repugnant individual, and will remain so until his last breath.


10 World Cups will not absolve him of what he does, what he promotes and how people will copy him.


His countrymen are bowed so low at his feet that they cannot see an alternative horizon. But why should they when dancing with devil makes them disliked so much more, which in turn is actually a dizzying aphrodisiac for the Bok fan.


So MW, you can save your breath. The world already knows what you are telling us.

13 Go to comments
Y
YeowNotEven 1 hour ago
Generation gap: Can we meaningfully compare players separated by half a century?

Sure we can. Great athletes would be great in any era.

11 Go to comments
T
Tim 2 hours ago
NZR condition delays Richie Mo’unga’s All Blacks eligibility

100% speculation.

61 Go to comments
P
Pauly B 123 3 hours ago
Romanticising rugby's dark arts and grubbery has got to go

Sheehan's hit was front on, also Lynagh saw it coming and lowered his face/head into contact level

60 Go to comments
J
JB 3 hours ago
Romanticising rugby's dark arts and grubbery has got to go

He was a dirty piece of sh%t.

60 Go to comments
M
MM 3 hours ago
Romanticising rugby's dark arts and grubbery has got to go

But who gave you the right to decide who should or shouldn't be a SA supporter,…let me guess!

60 Go to comments
S
SunChaser 3 hours ago
Matt Williams hits back in X feud with Rassie Erasmus

How does Williams not understand that you can’t employ the same tactics to take on the Boks as you would Australia.


Does he really think the first test against the wallabies was at a suitable level for a lions test ?


Does he not understand that a mid Covid series with empty stadiums was always going to be a hostile environment.


Does he not see that him commenting on the abilities of Rassie makes the whole rugby playing world cringe.

13 Go to comments
J
J Marc 4 hours ago
Matt Williams hits back in X feud with Rassie Erasmus

As said Hammer head, he make noise , so no worry for his contract.

13 Go to comments
TRENDING
TRENDING Ex-All Black named in Wallabies squad for Rugby Championship Ex-All Black named in Wallabies squad