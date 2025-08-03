Pauline Bourdon-Sansus va devoir jongler entre maternité et Coupe du monde

Dans la vie d’une joueuse de rugby, c’est une semaine qui compte. Le samedi 2 août, Pauline Bourdon-Sansus (29 ans, 66 sélections) apprenait qu’elle participerait à la Coupe du Monde de Rugby féminin (du 22 août au 27 septembre en Angleterre). Ce sera sa deuxième après une première expérience au bout du monde, en Nouvelle-Zélande en 2022.

Mais le plus fort, c’est la nouvelle qu’elle a annoncé trois jours plus tôt : la naissance de l’enfant qu’elle a eu avec son épouse Laure Sansus. « Bienvenue Arthur », a-t-elle sobrement posté sur son compte Instagram le 29 juillet pour célébrer l’arrivée de ce petit être dans le foyer.

View this post on Instagram A post shared by Pauline Bourdon Sansus (@paulineebourdon)

Suspendue pour le Crunch de préparation à Mont-de-Marsan le 9 août ainsi que pour le premier match des Bleues le 23 août contre l’Italie – pour ses propos controversés sur l’arbitrage après la finale d’Élite 1 au terme de laquelle son club du Stade Toulousain s’est incliné contre le Stade Bordelais (24-32), le 31 mai dernier – dans son malheur, PBS gagnera quelques jours en plus à cajoler sa petite merveille.

Elle qui confiait il y a plus d’un an – alors qu’elle n’avait que 28 ans ! – « j’ai un peu ce rôle de maman » dans un groupe qui accueillait beaucoup de jeunes joueuses, est désormais officiellement maman.

View this post on Instagram A post shared by Pauline Bourdon Sansus (@paulineebourdon)

Marié depuis deux ans, le couple avait officialisé la grossesse de Laure Sansus au mois de mars après avoir passé toutes les étapes d’une PMA (un an de procédure). « On avait envie d’être maman toutes les deux. On y a réfléchi. On est à un moment, à 30 ans, où il fallait passer un cap », racontait l’une des deux seules demis de mêlée de métier du XV de France au Parisien en avril dernier.

Étant donné que Laure Sansus avait mis un terme à sa carrière de joueuse – demie de mêlée elle aussi – après la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, c’est elle qui a porté le bébé, tout en permettant à Pauline de poursuivre sa carrière.

Alors en plein Tournoi des Six Nations, la « maman » du XV de France féminin n’avait pu être présente pour les échographies. Pour la Coupe du Monde de Rugby, un protocole devrait être mis en place pour permettre à la jeune mère de voir son enfant.

Le précédent Agathe Sochat

Une telle initiative avait déjà été testée avec la talonneur Agathe Sochat, elle aussi retenue pour la Coupe du Monde de Rugby 2025. La Fédération française de rugby (FFR) avait en effet permis à la petite Nina, 3 ans aujourd’hui, de retrouver sa maman à plusieurs occasions au centre national du rugby à Marcoussis à l’occasion du Tournoi des Six Nations 2024.

« C’est mon épouse (Adèle, ndlr) qui l’a amenée ici et qui la garde. Elle est là dans l’enceinte, dans le CNR », expliquait-elle à RugbyPass. « J’assiste à toutes les réunions, les entraînements, les repas avec l’équipe. Mais dans une journée on a des temps off et j’y vais quand j’ai rien d’autre à faire et à la fin de la journée. Même 20 minutes, c’est pour moi très ressourçant.

« C’est vraiment un bonheur pour moi de l’avoir ici, de rendre ces six semaines un peu moins longues. C’est la première fois que ça se fait ici. C’est une super opportunité et j’en suis ravie. D’un point de vue bien-être personnel, c’est une bouffée d’air. »

Un précédent qui a été vécu avec succès et qui a été répété depuis. C’est sur cette base que la FFR et le couple Bourdon-Sansus va pouvoir travailler pour permettre à Arthur de voir sa maman ne serait-ce qu’un peu pendant les six semaines de tournoi et au groupe France de vivre une expérience unique.