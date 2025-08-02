XV de France féminin : voici la liste des 32 joueuses retenues pour la Coupe du monde et les 6 déçues
Rendez-vous le 23 août pour leur premier match face à l'Italie à Exeter !
Trois joueuses n’ont pas encore de sélection
La liste des 32 joueuses
Avants
Makarita Baleinadogo (Bordeaux), Rose Bernadou (Montpellier), Axelle Berthoumieu (Blagnac), Manon Bigot (Blagnac), Yllana Brosseau (Bordeaux), Léa Champon (Grenoble), Khoudedia Cissokho (Bordeaux), Annaëlle Deshaye (Bordeaux), Charlotte Escudero (Toulouse), Madoussou Fall Raclot (Bordeaux), Manae Feleu (cap., Grenoble), Téani Feleu (Grenoble), Hina Ikahehegi (Villeneuve), Assia Khalfaoui (Bordeaux), Taïna Maka (Grenoble), Marie Morland (Lyon), Séraphine Okemba (Lyon), Elisa Riffoneau (Grenoble), Agathe Sochat (Bordeaux).
Arrières
Kelly Arbey (Toulouse), Carla Arbez (Bordeaux), Émilie Boulard (Blagnac), Pauline Bourdon Sansus (Toulouse), Morgane Bourgeois (Bordeaux), Alexandra Chambon (Grenoble), Joanna Grisez (Bordeaux), Nassira Konde (Bordeaux), Marine Ménager (Montpellier), Carla Neisen (Blagnac), Lina Queyroi (Toulouse), Lina Tuy (Clermont), Gabrielle Vernier (Blagnac).
