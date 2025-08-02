XV de France féminin : voici la liste des 32 joueuses retenues pour la Coupe du monde et les 6 déçues

Le verdict est désormais connu pour les 38 joueuses du XV de France féminin qui préparent la Coupe du monde de rugby depuis le 30 juin dernier. Les sélectionneurs David Ortiz et Gaëlle Mignot ont dévoilé ce samedi 2 août au CNR de Marcoussis la liste des 32 élues pour partir à la Coupe du monde en Angleterre (du 22 août au 27 septembre). Le couperet donc tombé pour six joueuses, qui ne prendront pas l’Eurostar à moins d’une blessure dans le squad.

Déjà écartée lors du dernier Tournoi des 6 Nations, la troisième ligne de Grenoble Emeline Gros (37 sélections) n’en sera pas, pas plus que l’expérimentée pilier Clara Joyeux (48 sélections) et la talonneur Laure Touyé (29 sélections).

🏆 ?? ????? ??? ?? ???????? qui participeront à la Coupe du Monde en Angleterre ! Rendez-vous le 23 août pour leur premier match face à l’Italie à Exeter ! ADVERTISEMENT * ???? ?????? 👋 @rugbyworldcup | #RWC2025 pic.twitter.com/eI2s6iJdzU — France Rugby (@FranceRugby) August 2, 2025

Trois joueuses n’ont pas encore de sélection

Dans les lignes arrières, les trois joueuses laissées à quai sont la Blagnacaise Mélissande Llorens Vignères, la Toulousaine Océane Bordes (2 sélections) et sa partenaire dans la Ville Rose et spécialiste du 7 Lili Dezou (0 sélection).

La veille, le forfait de la pilier de Grenoble Ambre Myayembe, blessé à la jambe a été officialisé. Elle a été remplacée par la bordelaise Makarita Baleinadogo, une des trois néophytes du groupe avec Khoudedia Cissokho et Marie Morland.

“Les choix ont été réfléchis depuis un petit moment, on a mûri tout au long de ces trois dernières années le groupe avec lequel on voulait travaillé” a commenté le co-sélectionneur David Ortiz.

Pour mener ce groupe, c’est la deuxième ligne Manae Feleu (26 sélections) et l’ailière Romane Ménager (57 sélections) qui ont été nommées co-capitaines. Les leaders d’un XV de France ambitieux qui espère lever le trophée en septembre.

La liste des 32 joueuses