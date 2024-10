Nigel Owens sur Ronan O'Gara : « Un joueur difficile à gérer, mais un grand homme »

Retiré du rugby international depuis 2020 et reconverti avec succès dans l’agriculture, Nigel Owens conserve une aura intacte et un œil attentif sur le monde du rugby.

ADVERTISEMENT

L’ancien arbitre, qui commente le Tournoi des Six Nations en gallois pour la télévision S4C et co anime une émission sur une antenne radio de la BBC, est régulièrement invité d’émissions où il est invité à donner son avis ou à livrer une anecdote de sa riche carrière.

C’est ainsi qu’il s’est retrouvé au micro sur le podcast Off the ball la semaine dernière, au cours duquel il a évoqué sa relation avec Ronan O’Gara. On le sait, l’actuel manager de La Rochelle peut se révéler volcanique sur le banc.

WHISTLEBLOWERS – Now available on RugbyPass.tv | RPTV Watch World Rugby’s newly released Whistleblowers – a ground-breaking film following the world’s top match officials at Rugby World Cup 2023 in France, only on RugbyPass TV Watch now WHISTLEBLOWERS – Now available on RugbyPass.tv | RPTV Watch World Rugby’s newly released Whistleblowers – a ground-breaking film following the world’s top match officials at Rugby World Cup 2023 in France, only on RugbyPass TV Watch now

Joueur, que ce soit avec le Munster ou l’Irlande, il n’était pas toujours le plus facile à arbitrer. « Un joueur difficile à gérer », reconnait Owens, « mais un grand homme ».

Explication de l’ancien roi du sifflet, qui raconte avoir acheté l’autobiographie d’O’Gara, sobrement intitulée Ronan O’Gara : my autobiography, publiée en 2008. « J’avais trouvé son livre à l’aéroport, et je me suis dit que son autobiographie ferait un chouette cadeau pour mon père.

« J’étais assis dans les vestiaires de Thomond Park quand quelqu’un frappa à la porte. C’était Ronan »

« Je suis rentré chez moi, je l’ai offert à mon père qui m’a dit ‘Oh, c’est super ! Mais il ne l’a pas signé ?’ Je n’aime pas demander aux joueurs de signer des trucs, mais bref.

« Un peu plus tard, j’ai été désigné pour arbitrer Munster – Northampton pour le quart de finale de Coupe d’Europe. Un match qui s’était terminé par une séquence de 46 ou 47 phases de jeu (40 en fait, NDLR), jusqu’à ce qu’O’Gara passe le drop de la victoire. »

Owens se trompe, mais on lui pardonne. Il s’agissait en fait de la première journée de la phase de poule de HCup 2011-2012 disputé le 12 novembre 2011. La fin de match n’en a pas été moins incroyable. Mené 21-20 par les Anglais à domicile, le Munster bénéficie d’une mêlée au centre du terrain à la 78e minute.

ADVERTISEMENT

Les Irlandais multiplient les temps de jeu, sans parvenir à progresser pendant de longues minutes. Quand O’Gara tape le drop victorieux à environ 45 mètres des perches, la sirène a retenti depuis près de quatre minutes.

« C’était un match fantastique. J’avais mis le livre dans mon sac, mais je n’avais pas l’intention de courir après O’Gara pour qu’il le signe. Après la rencontre, j’étais assis dans les vestiaires de Thomond Park quand quelqu’un frappa à la porte.

« C’était Ronan qui me dit : ‘Je voulais juste te remercier pour le match’. Je lui réponds que c’était un plaisir, on discute quelques instants puis je lui dis : ‘Au fait, j’ai acheté ton livre pour mon père, il est dans mon sac, ça te dérange de le signer’ ?

« Il me répond ‘Bien sûr, pas de problème’. On continue de discuter pendant qu’il signe, je range le livre sans regarder ce qu’il avait écrit.

« Oh mon dieu, qu’est-ce qu’il a bien pu écrire ? »

« Je rentre chez moi, donne le livre à mon père, qui me dit : ‘Tu as vu ce qu’il a écrit ?’ Dans ma tête j’ai pensé ‘Oh mon dieu, qu’est-ce qu’il a bien pu écrire ?’

ADVERTISEMENT

« Mais en fait il avait écrit : ‘Pour Gareth – c’est le nom de mon père – j’espère que le livre vous plaira. Et vous pouvez être très fier de votre fils. Avec mes meilleurs vœux, Ronan O’Gara.’

« C’était quelques années après mon coming-out, et je me suis dit qu’O’Gara était un joueur compliqué à gérer, un joueur brillant, mais aussi et surtout un grand homme. »

Nigel Owens avait révélé son homosexualité en mai 2007 dans une interview accordée au Wales On Sunday. Il fait partie des rares personnalités à avoir fait leur coming-out dans le monde du rugby, avec son compatriote Gareth Thomas, l’ancien joueur de Toulouse notamment.