Moses Alo-Émile : « Je me sens plus Français qu’Australien »

Le pilier aux origines samoanes Moses Alo-Émile pourrait être titulaire samedi 11 juillet face… à l’Australie, son pays de naissance. Né à Redcliffe, au nord de Brisbane, en 2000, il a passé les 18 premières années de sa vie sur l’île-continent, mais c’est bien en France qu’il a grandi dans le rugby.
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« Je me sens plus Français qu’Australien », nous répond-il fièrement alors qu’on le croise à l’entraînement du XV de France ce mercredi 8 juillet sur la pelouse du St Joseph’s Nudgee College de Brisbane. « C’est une université spécialisée dans le rugby », dit-il, émerveillé de voir la dizaine de terrains en excellent état sur le « flat » naturel de l’immense emprise foncière de cette université à ciel ouvert. « Je ne jouais pas ici, mais j’ai joué contre eux », se rappelle-t-il.
Le jour où il est devenu pilier gauche
Pour le match de samedi au Suncorp Stadium, il a convoqué toute sa famille, toutes ses sœurs, mais pas son frère, Paul, de neuf ans son aîné, comme lui pilier au Stade Français Paris, resté en France à pouponner (il est nouveau papa depuis trois mois).
C’est grâce (ou à cause de) lui que Moses est arrivé dans ce pays à 17 000 km de chez lui, alors qu’il ne connaissait pas la langue. Il était pilier droit, mais c’est d’un pilier gauche dont le club avait besoin à ce moment-là. « Franchement mon premier match à gauche… », sourit-il en se rappelant ce jour-là. Il jouait alors en Espoirs.
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« C’était même deux semaines avant le match, il n’y avait plus de gauchers. Du coup ils ont dit “ah oui, en fait tu vas t’entraîner avec nous, professionnels, mais à gauche”. J’ai dit ok, vas-y pourquoi pas. La semaine d’après : “ok titulaire, contre La Rochelle”. J’ai dit ok… 77 minutes à gauche et voilà. »
« Disons qu’il n’était pas dominant quand il a commencé à jouer à droite en France »
Son entraîneur d’alors, Laurent Sempéré, qu’il a retrouvé avec le XV de France, raconte : « Je me rappelle du jour où je l’ai vu arriver… Disons qu’il n’était pas dominant quand il a commencé à jouer à droite en France ; il a vite été en difficulté dans le championnat espoir. Il a fallu le repositionner à gauche, ce qui a été un travail assez laborieux parce que c’est pas le même métier, ça demande pas les mêmes chaînes musculaires, c’est pas les mêmes automatismes. Donc il a fait un gros travail, un gros gros travail pour arriver à être performant, même s’il garde cette polyvalence. Mais il a dû se transformer pour arriver à être performant comme il est avec son club et aujourd’hui être dans ce groupe de 42.
« Il a eu des débuts assez compliqués, il a travaillé très, très dur. J’ai eu la chance de pouvoir l’accompagner dans ces moments-là et il le doit à son travail, son évolution. Et ça a été pour lui un choix, un choix très dur de quitter son pays et sa famille, même s’il rejoignait son frère. Et il s’est mis en danger. J’espère que ça va continuer à porter ses fruits. »
Personne n’aurait imaginé qu’un jour Moses jouerait en Bleu
Personne, ni Sempéré, ni lui-même, n’aurait imaginé qu’un jour Moses jouerait sous les couleurs de la France et non de l’Australie. En 2021, les Samoa lui avaient tendu la main. Le sélectionneur d’alors l’avait appelé, mais Moses avait poliment décliné : trop tôt, pas prêt, ni dans sa tête ni dans son jeu.
À 26 ans, il pourrait gagner sa première cape contre l’Australie pour la deuxième journée du Championnat des Nations. « Je suis vraiment excité pour ce match », souffle-t-il, lui qui pratique le rugby depuis l’âge de 5 ans.
Wallabies must stop making life difficult for themselves to send Schmidt out on high
Without two of their fly-halves against France, Australia's loss of attacking shape and predictable kicking game undid some 'outstanding rugby'.
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Very good in the scrum, which will be important in this game.