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Nations Championship

Moses Alo-Émile : « Je me sens plus Français qu’Australien »

Willy Billiard Willy Billiard
reporting from Brisbane

Moses Alo-Emile, au cours d'un entraînement au St Joseph’s Nudgee College de Brisbane, mercredi 8 juillet 2026 (Photo : Willy Billiard / RugbyPass).
Comments
1 Comment

Le pilier aux origines samoanes Moses Alo-Émile pourrait être titulaire samedi 11 juillet face… à l’Australie, son pays de naissance. Né à Redcliffe, au nord de Brisbane, en 2000, il a passé les 18 premières années de sa vie sur l’île-continent, mais c’est bien en France qu’il a grandi dans le rugby.

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« Je me sens plus Français qu’Australien », nous répond-il fièrement alors qu’on le croise à l’entraînement du XV de France ce mercredi 8 juillet sur la pelouse du St Joseph’s Nudgee College de Brisbane. « C’est une université spécialisée dans le rugby », dit-il, émerveillé de voir la dizaine de terrains en excellent état sur le « flat » naturel de l’immense emprise foncière de cette université à ciel ouvert. « Je ne jouais pas ici, mais j’ai joué contre eux », se rappelle-t-il.

Le jour où il est devenu pilier gauche

Pour le match de samedi au Suncorp Stadium, il a convoqué toute sa famille, toutes ses sœurs, mais pas son frère, Paul, de neuf ans son aîné, comme lui pilier au Stade Français Paris, resté en France à pouponner (il est nouveau papa depuis trois mois).

C’est grâce (ou à cause de) lui que Moses est arrivé dans ce pays à 17 000 km de chez lui, alors qu’il ne connaissait pas la langue. Il était pilier droit, mais c’est d’un pilier gauche dont le club avait besoin à ce moment-là. « Franchement mon premier match à gauche… », sourit-il en se rappelant ce jour-là. Il jouait alors en Espoirs.

VIDEO
Moses Alo-Emile, au cours d'un entraînement au St Joseph’s Nudgee College de Brisbane, mercredi 8 juillet 2026 (Photo : Willy Billiard / RugbyPass).

« C’était même deux semaines avant le match, il n’y avait plus de gauchers. Du coup ils ont dit “ah oui, en fait tu vas t’entraîner avec nous, professionnels, mais à gauche”. J’ai dit ok, vas-y pourquoi pas. La semaine d’après : “ok titulaire, contre La Rochelle”. J’ai dit ok… 77 minutes à gauche et voilà. »

« Disons qu’il n’était pas dominant quand il a commencé à jouer à droite en France »

Son entraîneur d’alors, Laurent Sempéré, qu’il a retrouvé avec le XV de France, raconte : « Je me rappelle du jour où je l’ai vu arriver… Disons qu’il n’était pas dominant quand il a commencé à jouer à droite en France ; il a vite été en difficulté dans le championnat espoir. Il a fallu le repositionner à gauche, ce qui a été un travail assez laborieux parce que c’est pas le même métier, ça demande pas les mêmes chaînes musculaires, c’est pas les mêmes automatismes. Donc il a fait un gros travail, un gros gros travail pour arriver à être performant, même s’il garde cette polyvalence. Mais il a dû se transformer pour arriver à être performant comme il est avec son club et aujourd’hui être dans ce groupe de 42.

« Il a eu des débuts assez compliqués, il a travaillé très, très dur. J’ai eu la chance de pouvoir l’accompagner dans ces moments-là et il le doit à son travail, son évolution. Et ça a été pour lui un choix, un choix très dur de quitter son pays et sa famille, même s’il rejoignait son frère. Et il s’est mis en danger. J’espère que ça va continuer à porter ses fruits. »

Personne n’aurait imaginé qu’un jour Moses jouerait en Bleu

Personne, ni Sempéré, ni lui-même, n’aurait imaginé qu’un jour Moses jouerait sous les couleurs de la France et non de l’Australie. En 2021, les Samoa lui avaient tendu la main. Le sélectionneur d’alors l’avait appelé, mais Moses avait poliment décliné : trop tôt, pas prêt, ni dans sa tête ni dans son jeu.

À 26 ans, il pourrait gagner sa première cape contre l’Australie pour la deuxième journée du Championnat des Nations. « Je suis vraiment excité pour ce match », souffle-t-il, lui qui pratique le rugby depuis l’âge de 5 ans.

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Commentaires

1 Comment
S
SB 5 days ago

Very good in the scrum, which will be important in this game.

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Comments on RugbyPass

N
NxxTX 11 minutes ago
Mike Blair explains Beauden Barrett’s influence amid Love’s All Blacks rise

He’s been a great player for NZ and respect to him for that. Personally I think he should have stayed in Wellington but in any case its something they/we all have to face eventually, everyone. Its not if its when and it comes to us all.

8 Go to comments
J
JW 42 minutes ago
Semi-final heartache for New Zealand as French finally find their flair

The best talent aren’t playing rugby anymore, simple.

15 Go to comments
J
JW 43 minutes ago
Semi-final heartache for New Zealand as French finally find their flair

You’re saying the same thing PM. Funny how the troll trolls trolls instead of New Zealanders.

15 Go to comments
J
JW 44 minutes ago
Semi-final heartache for New Zealand as French finally find their flair

China plays rugby?

15 Go to comments
J
JW 45 minutes ago
Semi-final heartache for New Zealand as French finally find their flair

Giving away technical penalties is not getting dominated.

15 Go to comments
T
Two Cents 52 minutes ago
Wallabies hit decade low with sixth straight defeat in loss to France

I didn't disagree with you. You could be completely right. I just said that I've not seen anything that recommends him to the role more than anyone else with a similar pedigree. That's all. He might prove to be very good and if he does get the nod I hope he proves to be so.

46 Go to comments
u
unknown 53 minutes ago
Wallabies must stop making life difficult for themselves to send Schmidt out on high

Where is Edmed ?

34 Go to comments
T
Two Cents 54 minutes ago
Wallabies hit decade low with sixth straight defeat in loss to France

By definition they can't be B and C if they're the best you have. They're not alternatives, they are the only option. B and C implies that they're a substitute for.

46 Go to comments
u
unknown 58 minutes ago
Rugby Australia leaves door open for another NRL star to switch codes

RA should sell the WC rights to the ARL and let them run the show and come up with a team !

2 Go to comments
T
Two Cents 59 minutes ago
Wallabies hit decade low with sixth straight defeat in loss to France

A long time ago if we ever did. I think 5/3 has pretty much always been the go to. But we had more robust guys back then so there wasn't as much need to carry an extra forward and because our backs were pretty much doing all the work with the ball it was far more likely we would need to replace one of them.

Not sure why Australian rugby has become so afflicted by injury. But if you can't keep your best players on the field together for long minutes you're never going to be able to build any sort of continuity or cohesion. And that has become our Sisyphus stone.



...

46 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Semi-final heartache for New Zealand as French finally find their flair

I thought ball carriers leading with their head were supposed to be the ones penalized in this WC?

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Mike Blair explains Beauden Barrett’s influence amid Love’s All Blacks rise

Yup it’s crazy that he still is.

8 Go to comments
T
TeRapaRFC 1 hour ago
Cam Millar finds new Super Rugby Pacific home after Highlanders exit

He has a bright future.

1 Go to comments
T
TeRapaRFC 1 hour ago
‘Just try to be a sponge': Anton Segner opens up on life in All Blacks camp

What a brilliant bloke.

1 Go to comments
T
Two Cents 1 hour ago
Wallabies hit decade low with sixth straight defeat in loss to France

If you honestly believe that Wilson is a good captain and should continue, by all means continue to hold that view.

It wasn't my intention to shout you down. You're allowed to hold an opinion about something even if objectively it can be clearly demonstrated to be inaccurate.



...

46 Go to comments
M
Mike 1 hour ago
Rugby Australia leaves door open for another NRL star to switch codes

I’m not an Aussie but I genuinely don’t see what recruiting another NRL convert does for the Wallabies? I enjoy watching NRL, and Luai is an excellent League player, whom I am sure would make a good Union back given enough time (did he ever play RU before?) but surely what the Wallabies need is more depth in the pack? They were competitive vs France in the 1H, but steamrollered once the French reserves came on.

2 Go to comments
B
Blackmania 1 hour ago
Wallabies must stop making life difficult for themselves to send Schmidt out on high

Australia mainly plays a possession-based game (and they do it fairly well) because they don’t have the confidence to play with attacking kicks in behind, probably because they simply don’t have the players with the skill set to execute that kind of game.

The quality of their half-backs has been a problem for more than a decade now, and without world-class halves, Australia will never be able to turn things around. Coaches come and go, but the defeats keep piling up.



...

34 Go to comments
T
Two Cents 1 hour ago
‘We’re not far away’: Wallabies captain Wilson reacts to France defeat

Oh I know what he must be referring to. Wilson meant that the Wallabies are not far away from dropping out of the top 10. That must be what he meant. Seems so obvious in hindsight.

21 Go to comments
T
Two Cents 1 hour ago
The three tough Wallaby selection calls that must be made ahead of Italy

He has played 8 for the Force. That's why mentioned it. But again he's a work rate guy so unless you're putting him in place of another work rate guy you're taking a position away from an impact player.

Speaking of which, high impact is what we should be selecting our starting lineup for. So we should be bringing in the meanest hardest players to start and then bring on the work rate guys in the second half to close the game out against a tiring opponent.



...

13 Go to comments
W
Wayneo 2 hours ago
'Scotland swung for the king and missed - but there is much to take from Loftus epic'

After watching this game again, I came to the conclusion that Scotland’s performance was not all that good.

Scotland primarily capitalized on hold and fold errors around the fringes of the rucks and some over folding by inexperienced Springbok players.



...

4 Go to comments
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