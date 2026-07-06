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Pro D2

Après 10 saisons à Sapiac, Jérôme Bosviel signe à l’US Carcassonne

Le demi d'ouverture français de Montauban, Jérôme Bosviel (2e à gauche), pendant le match de Top 14 entre Montauban et le Castres Olympique au Stade Sapiac de Montauban, dans le sud-ouest de la France, le 11 octobre 2025. (Photo : Valentine CHAPUIS / AFP via Getty Images)
Comments
1 Comment

Arrivé en fin de contrat avec l’Union Sportive Montalbanaise et non conservé, le demi d’ouverture Jérôme Bosviel (36 ans) vient de s’engager avec l’US Carcassonne pour une saison. « Véritable métronome du championnat de Pro D2, il en est le meilleur réalisateur historique avec 2898 points inscrits. Il a terminé meilleur réalisateur du championnat en 2018 puis en 2023, confirmant une régularité exceptionnelle au pied », confirme l’USC dans un communiqué.

Une légende de Montauban

C’est un grand changement pour le Périgourdin de naissance, qui était arrivé à Sapiac en 1996 et qui a marqué de son empreinte l’histoire du club avec dix saisons et 241 rencontres disputées sous le maillot vert et noir. « Artisan majeur de la montée en Top 14, il a découvert l’élite du rugby français lors du dernier exercice avec 17 matchs disputés et 3 rencontres de Challenge Cup », a indiqué l’USC dans un communiqué, à deux jours de sa grande soirée de présentation de l’effectif 2026/27 au Stade Albert-Domec.

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« Je ne pars pas en retraite, je ne pars pas en préretraite », avait-il confié à nos confrères de La Dépêche lors de son pot de départ du 30 mai dernier à Montauban. « Je cherche un dernier challenge. Pourquoi pas en Pro D2, même si c’est compliqué parce que ma femme travaille ici et que mes filles sont à l’école ici. Elles sont tout pour moi. Si elles sont bien ici, mon souhait, c’est de rester habiter à Montbeton et faire les allers-retours si nécessaire. »

Les ambitions de remontée

Ce challenge, Bosviel l’a trouvé avec Carcassonne, relégué en Nationale après une seule saison en Pro D2 et la potentielle charnière qu’il pourrait former avec une autre recrue d’importance dans l’effectif, l’international portugais Samuel Marquès. Grâce à ce recrutement, les dirigeants espèrent vite remonter après avoir analysé les manques de la saison passée.

« On n’a pas eu l’effectif complet assez tôt, on a souffert physiquement… La Pro D2 aujourd’hui, ce n’est plus la même qu’il y a deux ans. C’est le Top 14 d’il y a cinq ans. On ne s’y est pas très bien préparé, l’effectif n’a pas eu le rendement qu’on espérait », admettait début mai Nicolas Régnier dans les colonnes de La Dépêche.

VIDEO

Référence à son poste et mu par l’ambition de faire remonter un club (ce qu’il avait réussi à faire avec Montauban au terme de la saison 2024-2025) pour une saison en Top 14, Jérôme Bosviel avait néanmoins vécu un passage à vide en cours de la saison dernière (17 matchs seulement) en révélant une addiction aux jeux d’argent, poker et PMU qui l’avait poussé à piquer dans la caisse de l’amicale des joueurs devant servir à célébrer la montée dans l’élite. Un nouveau départ pour lui.

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Commentaires

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The stand-in England skipper has been a magnificent servant to his country but knows he can't repeat missed tackle error too frequently

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Comments on RugbyPass

D
DarstedlyDan 10 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

Doesn’t kick? Then the two tries at the weekend that came directly as a result of JB kicks were just faked, along with the moon landings?

Ben smith is right - Barrett is in sublime form, and is essential to the AB backline. Have no idea whether he is the POTY - those type of awards are hugely subjective anyway and are affected by more things than just the nominees’ qualities. But he is a fine 2nd five.



...

36 Go to comments
J
JW 11 minutes ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

You should look it up then.

You’ll notice a few of the South Africans are completely ripped



...

58 Go to comments
E
Eric Elwood 12 minutes ago
South Africa pushed all the way in Pretoria by Scotland

Online Saffer baby says what?

72 Go to comments
E
Eric Elwood 13 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

His chin was an arse, lets face it.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 14 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Disgusting arrogance. Let me guess…online Saffer?

53 Go to comments
E
Eric Elwood 15 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Brousset just need to take rugby laws seriously. No need to ignore law breaking by those juiced up cheaters.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 16 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Must be lowered as soon as the ball is won. The to regain balance is just a lie on your part. South African online supporter?

53 Go to comments
a
av 18 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

I see you sleep with that song 57-0 on repeat! Your night light not working anymore ? Anyway, we will still invite you to our threepeat RWC jamboree in wild Africa, - that’s if your stepmom and dad let you leave the family home

53 Go to comments
J
JW 18 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

I don’t think you can give Ardie the leeway that he’s not fit enough. It was purely laziness letting Menoncello through for that first try.

8 Go to comments
B
Ben Smith 18 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Its funnier you don't deny seat sniffing…

Busted! Get out of my stadium!



...

53 Go to comments
E
Eric Elwood 18 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

He doesn’t need to be in SA to read the muppet show that is the online Springbok supporters,

53 Go to comments
J
JW 20 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

But you’ve just pointed out theres no threat in the north?

8 Go to comments
B
Ben Smith 20 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

You’re worthy of the name all the same! Protecting the sports core principles. Respect.

Eric had something about him. The top talent never went unnoticed, even down in this hemisphere.



...

53 Go to comments
u
unknown 21 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

🤣🤣🤣🤣🤣🤣

36 Go to comments
E
Eric Elwood 22 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Journalist writes about toxic Bok online supporters and like flies to sh1t…..

53 Go to comments
E
Eric Elwood 22 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Juicers:

According to figures published by the World Anti-Doping Agency (Wada), the number of tests carried out within rugby by the South African Institute for Drug-Free Sport (Saids) fell from 785 in 2015 to just 127 in 2024.



...

53 Go to comments
E
Eric Elwood 25 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

The best I can do? These damning figures are from the World Anti-Doping Agency. One 2019 Bok tested positive from a sample on eve of 2019 RWC. Another was positive later. That was with the tests reduced by 600%.

53 Go to comments
a
av 25 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Its funny how you cannot keep the main thing the main thing ?! - Springbok Rugby Dominance. It must be that we f&@$#d you so hard that you cannot hear your own farts anymore !

53 Go to comments
E
Eric Elwood 27 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

I will pass that on to the real EE Ben. His performance versus a very arrogant Will Carling lead England in Lansdowne will always be fondly remembered. England started with white jerseys but finished with red jerseys 😉

53 Go to comments
B
Bruiser 33 minutes ago
All Blacks player ratings vs Italy | Nations Championship 2026

One of my observations was 46 missed tackles by your little Bokke if you happened to observe that

98 Go to comments
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