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Nations Championship

Mauvaka, le talonneur qui peut bousculer les Wallabies


Peato Mauvaka (Photo de Franco Arland/Getty Images)
Comments
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Mauvaka ? « C’est un grand gaillard, non ? Il est un peu du même moule qu’un Will Skelton », a répondu lundi 6 juillet Tom Donelly, l’entraîneur des Wallabies en charge de la touche. Lui qui salue la précision des talonneurs devrait être gâté si le talon du Stade Toulousain est aligné samedi 11 juillet pour le deuxième test des Bleus dans le Championnat des Nations.

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« Dans les mauls, que les Français adorent, il est très bon et il joue un grand rôle là-dedans. Et encore une fois, Ils ont d’excellents avants en touche et de bons sauteurs, donc il y aura des menaces de ce côté-là.

« Il faudra rester connectés. En touche et sur les mauls, il faudra que l’on soit très rapides dans nos transitions. Si on veut contester le ballon, il faudra ensuite redescendre très vite au sol et arrêter le maul plus tôt possible. »

Le retour après une blessure majeure

Alors qu’il était pressenti pour dépanner à Christchurch le 4 juillet contre les All Blacks, Peato Mauvaka a finalement eu le temps de se remettre du décalage horaire et est attendu sur le terrain d’entraînement du St Joseph’s Nudgee College à Brisbane dès mardi 7 juillet avec possiblement une place dans les 23 contre l’Australie au Suncorp Stadium.

VIDEO

Quel retour pour celui qui avait manqué la finale du Top 14 face à Bordeaux-Bègles en juin 2025 (39-33, a.p.) en raison d’une grave blessure au genou. Celui qui se définit comme « hyperactif », a dû prendre son mal en patience pour revenir d’une rupture des ligaments croisés du genou droit et a prouvé sa faim de réussite avec un doublé et une prestation remarquable dans sa finale 2026 contre Montpellier (28-20).

Un talonneur hors normes

Le travail pour se remettre a payé. Avec maintenant un sixième Bouclier de Brennus dans le viseur, le natif de Nouméa (comme Yoram Moefana) a transpercé la meilleure défense du Top 14 à deux reprises pour montrer qu’il était bien de retour.

Talonneur tout-terrain, le n°2 des Bleus ne rentre dans aucune case, à l’aise au grattage mais aussi capable d’actionner ses cannes et faire parler sa vitesse balle en main, ce qui l’amène parfois à dépanner en troisième ligne voire au centre.

« Je sais que j’ai eu un truc au genou droit, que sur certains mouvements, sur un appui à droite, je ne suis pas totalement en confiance, je ne ferai pas comme je faisais avant », expliquait-il à l’AFP en avril. Une appréhension qui finirait bien par passer selon lui, « à force de jouer ».

« J’essaie de ne pas trop forcer pour ne pas revivre cette douleur que j’ai eue, c’était sur un appui, j’essaie de ne pas trop forcer dessus, mais bon, ça arrive… », ajoutait-il. Et quand ça arrive, le genou résiste mieux que les défenses adverses.

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A l’exception de celle disputée la saison dernière, Mauvaka a participé à toutes les finales de Top 14 du club depuis 2019 et le premier titre de la bande à Antoine Dupont. Désormais, il vise le premier titre du Championnat des Nations avec la France.

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Comments on RugbyPass

J
JW 1 minute ago
All Blacks player ratings vs Italy | Nations Championship 2026

Mostly it’s about less space in tests yeah, so players get isolated less. Ref’n has a huge part to play in the breakdown as well. There’s been no real vigorous rucking like we where told to expect, and how SA love to fight.

SA funnily enough are not a heavy turnover team, but mostly the loosies have to do the work for others, Ardie on the ground to all Jordan to get a pilfer in the weekend, Jacobsen last week rolling into the tackle not allowing Jordie to steal it the week before etc.



...

99 Go to comments
E
Eric Elwood 7 minutes ago
South Africa pushed all the way in Pretoria by Scotland

According to figures published by the World Anti-Doping Agency (Wada), the number of tests carried out within rugby by the South African Institute for Drug-Free Sport (Saids) fell from 785 in 2015 to just 127 in 2024.

75 Go to comments
E
Eric Elwood 8 minutes ago
South Africa pushed all the way in Pretoria by Scotland

Also the try from the 2nd try restart was illegal, you must put a guy you’re lifting down immediately you can’t walk with him. Two mauls also brought down by SA.

75 Go to comments
E
Eric Elwood 11 minutes ago
South Africa pushed all the way in Pretoria by Scotland

The fact that you don’t care about soccer doesn’t change the facts I’ve just outlined genius. Ireland has a better recent head to head than the current world champs. We are a small country and its our 4th sport!

Rugby is Mickey Mouse and idiot Saffers seem to believe their some kind of rugby version of Brazil!



...

75 Go to comments
D
DarstedlyDan 12 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

Doesn’t kick? Then the two tries at the weekend that came directly as a result of JB kicks were just faked, along with the moon landings?

Ben smith is right - Barrett is in sublime form, and is essential to the AB backline. Have no idea whether he is the POTY - those type of awards are hugely subjective anyway and are affected by more things than just the nominees’ qualities. But he is a fine 2nd five.



...

36 Go to comments
J
JW 12 minutes ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

You should look it up then.

You’ll notice a few of the South Africans are completely ripped



...

58 Go to comments
E
Eric Elwood 13 minutes ago
South Africa pushed all the way in Pretoria by Scotland

Online Saffer baby says what?

75 Go to comments
E
Eric Elwood 14 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

His chin was an arse, lets face it.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 15 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Disgusting arrogance. Let me guess…online Saffer?

53 Go to comments
E
Eric Elwood 17 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Brousset just need to take rugby laws seriously. No need to ignore law breaking by those juiced up cheaters.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 17 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Must be lowered as soon as the ball is won. The to regain balance is just a lie on your part. South African online supporter?

53 Go to comments
a
av 19 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

I see you sleep with that song 57-0 on repeat! Your night light not working anymore ? Anyway, we will still invite you to our threepeat RWC jamboree in wild Africa, - that’s if your stepmom and dad let you leave the family home

53 Go to comments
J
JW 20 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

I don’t think you can give Ardie the leeway that he’s not fit enough. It was purely laziness letting Menoncello through for that first try.

8 Go to comments
B
Ben Smith 20 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Its funnier you don't deny seat sniffing…

Busted! Get out of my stadium!



...

53 Go to comments
E
Eric Elwood 20 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

He doesn’t need to be in SA to read the muppet show that is the online Springbok supporters,

53 Go to comments
J
JW 21 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

But you’ve just pointed out theres no threat in the north?

8 Go to comments
B
Ben Smith 21 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

You’re worthy of the name all the same! Protecting the sports core principles. Respect.

Eric had something about him. The top talent never went unnoticed, even down in this hemisphere.



...

53 Go to comments
u
unknown 22 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

🤣🤣🤣🤣🤣🤣

36 Go to comments
E
Eric Elwood 23 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Journalist writes about toxic Bok online supporters and like flies to sh1t…..

53 Go to comments
E
Eric Elwood 24 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Juicers:

According to figures published by the World Anti-Doping Agency (Wada), the number of tests carried out within rugby by the South African Institute for Drug-Free Sport (Saids) fell from 785 in 2015 to just 127 in 2024.



...

53 Go to comments
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