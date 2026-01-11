Édition du Nord
Investec Champions Cup

L'état d'esprit surchauffé de Northampton au moment d'arriver à Bordeaux

Le troisième ligne centre anglais de Northampton, Henry Pollock, célèbre un essai qui sera finalement refusé lors de la finale de la Champions Cup entre Northampton Saints et Bordeaux-Bègles au Principality Stadium de Cardiff, au sud du pays de Galles, le 24 mai 2025. (Photo : Anne-Christine POUJOULAT / AFP) (© ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP via Getty Images)

Finaliste malheureux de la Champions Cup la saison passée, Northampton va retrouver l’Union Bordeaux-Bègles ce dimanche 11 janvier, avec une équipe différente mais « au moins aussi forte », a affirmé à l’AFP Alex Mitchell, demi de mêlée des Saints et du XV d’Angleterre.

Le souvenir de Cardiff et de cette défaite 28-20 contre les Bordelo-Béglais s’est déjà effacé, a assuré le n°9 international : « Ils ont mieux joué que nous clairement, mais nous n’avons pas joué à notre meilleur niveau ».

Rencontre
Investec Champions Cup
Bordeaux
50 - 28
Temps complet
Northampton
Toutes les stats et les données

« Évidemment, il y a eu quelques petites blessures et certaines choses qui ne se sont pas passées en notre faveur. Et puis il y avait aussi l’émotion liée à cet événement. (…) Il y a un peu de frustration par rapport à ça, mais rien de plus. Ça, c’est l’an dernier. C’est un groupe différent cette année », a insisté Alex Mitchell, un des cadres de l’actuel leader du championnat anglais.

De fait, 15 nouveaux joueurs sont arrivés dans le groupe à l’intersaison, comme le deuxième ligne sud-africain JJ Van der Mescht, un ancien soldat rose du Stade français, ou l’ouvreur international français Anthony Belleau, ex-Clermontois. Une équipe entière donc, venue s’ajouter aux cadres de l’année passée comme Mitchell, l’ouvreur Fin Smith, le centre ou ailier Tommy Freeman, l’arrière George Furbank ou le deuxième ligne Alex Coles.

Quant au jeune troisième ligne Henry Pollock, 20 ans, grand artisan du parcours des Saints la saison passée, il « enchaîne de très bonnes performances, même si les équipes adverses le ciblent aussi », selon Mitchell : « Il est en grande forme et il apporte énormément d’énergie à certains d’entre nous, les anciens, même si je n’ai que 28 ans », dit-il en riant.

VIDEO

Et pas question de venir dimanche en Gironde en victime expiatoire : « Je pense que nous sommes dans une bonne situation. On est au moins aussi forts que l’année dernière. On a le sentiment que nous progressons en tant qu’équipe, en tant que joueurs et en tant que staff », a également affirmé le demi de mêlée, qui a remporté les 11 matchs qu’il a disputés cette saison (sept avec Northampton, quatre avec l’Angleterre).

Une douzième victoire dimanche à Bordeaux assurerait pratiquement la première place du groupe à Mitchell et aux Saints, leur assurant au moins de recevoir en huitièmes et en quarts de finale au printemps.

« Nous savons que l’ambiance va être fantastique. Moi, personnellement, ce sont les meilleures ambiances. Ce sont celles dans lesquelles j’adore jouer. On a envie de jouer dans des ambiances énormes, avec beaucoup de public. Donc oui, j’ai vraiment hâte », a-t-il insisté, évoquant le choc de dimanche sur la pelouse de Chaban-Delmas.

Related

Henry Pollock, l'irritant irrité

Tensions en finale de Champions Cup 2025 : Henry Pollock s'est senti agressé après la victoire de Bordeaux contre Northampton à Cardiff.

Read Now

