Les séquences intenses et interminables rythmées par les All Blacks

Le XV de France est peut-être venu mourir à deux points des All Blacks (34-32) samedi 4 juillet à Christchurch en lever de rideau du Championnat des Nations entre hémisphère nord et hémisphère sud, mais il l’a fait les armes à la main et fier du travail accompli.
« On a quand même livré une belle bataille pendant 80 minutes », rappelait le talonneur Maxime Lamothe en zone mixte après la rencontre. « On savait que si on était dans la partie jusqu’aux 15 dernières minutes, ça pouvait basculer en notre faveur. On y était. Maintenant, on voit qu’à ce niveau, il nous manque quelques petits détails qui font qu’on n’arrive pas à faire basculer le match en notre faveur. »
L’Équipe s’est amusé à chronométrer une des longues séquences menant à la demi-heure de jeu qui ne s’est conclue que par trois points pour les Bleus – une pénalité – et qui s’est étirée des 30 m français aux 22 m néo-zélandais, pleine largeur, avec en moyenne un temps de jeu toutes les 8,9 secondes.
VIDEO
Durée totale : 4 min 26 s (soit 266 secondes) pour 30 phases de jeu avec un total de 57 passes (1 passe toutes les 4,7 secondes) et une possession française finale de 2 min 24 s (144 secondes). Une séquence très longue pour du niveau international (>4 min), un volume de jeu élevé et une intensité soutenue (moins de 9 secondes par phase) d’où les Bleus sont ressortis les mains sur les genoux (pour certains seulement).
« On plaque, on se relève, on plaque, on se relève, on plaque, on se relève… »
C’est ce qui a conduit au trou d’air de la fin de la première période avant une remontée en force en début de seconde pour n’échouer qu’à deux points au final. « C’est dur », reconnaissait Maxime Lamothe. « Après, on le sait, c’est une équipe qui envoie beaucoup de jeu, même dans leur camp, donc on était préparés à ça. Il y a des séquences, peut-être qu’on a un peu trop subi en défense, mais comme j’ai dit, on s’est envoyés. Je pense qu’il y a des séquences qui durent jusqu’à 3 minutes, il y en a beaucoup dans le match et je pense qu’il y en a pas mal qui sont plutôt satisfaisantes. On plaque, on se relève, on plaque, on se relève, on plaque, on se relève, on s’appuie, et puis voilà.
« On sent que le niveau est quand même largement au-dessus. On a des joueurs de niveau international en face, de classe mondiale. Ça se sent, les automatismes arrivent petit à petit. Tout n’est pas parfait ce soir, mais je pense qu’on verra la vidéo, il y a de belles satisfactions sur notre secteur défensif. »
Véritable combat de boxe
« Mais en tout cas, on a la fierté de regarder les mecs à la fin, de plaquer, de contre-rucker, de s’accrocher sur chaque phase de combat, ce qu’on avait demandé. D’aller chercher un point de bonus, même deux à la fin, alors qu’on aurait pu s’effondrer avec neuf points d’écart. Non, franchement, fier de cette équipe-là aussi. Mais forcément, quand tu joues au rugby, t’as envie de gagner, et on était venus pour ça en tout cas », indiquait Max Lucu.
Véritable combat de boxe entre deux équipes qui se sont rendu coup pour coup, le score est resté serré jusqu’au coup de sifflet final, avec deux doublés côté Black, du demi de mêlée Cam Roigard (40e et 50e) et de l’ailier Will Jordan (8e, 70e), pour ses 46e et 47e essais internationaux, à deux longueurs désormais du record néo-zélandais de Doug Howlett.
Mais quatre essais aussi du côté des Bleus, qui ont répondu à chaque fois, par le Rochelais Antoine Hastoy (47e) d’abord, après la reprise, sur un magnifique petit côté de Jalibert dans un mouchoir de poche avec Fabien Brau-Boirie puis Théo Attissogbe, puis par ce même Attissogbe (58e), décalé sur son aile par son partenaire palois Brau-Boirie.
Serré jusqu’au bout
Jeu à réaction pour les Bleus, animation plus posée du côté des Blacks : la rencontre est restée serrée en permanence, jusqu’à cette dernière réalisation de Jalibert (77e), pour offrir une balle de match à la France.
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Mais après le coup d’envoi, le jeu au pied de pression de Nolann Le Garrec a été capté sans problème par les Néo-Zélandais. Et les Blacks ont parfaitement géré les dernières secondes, pour offrir une première victoire à leur nouveau sélectionneur, Dave Rennie, nommé après l’éviction de Scott Robertson en mars.
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Different intensity to most of the Top 14 but the team adjusted well.