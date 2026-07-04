« Les perspectives s'éclaircissent » pour la FFR, qui annonce des comptes dans le vert et plus de licenciés

Après l’orage, le beau temps pour le rugby français ? La Fédération française de rugby a du moins annoncé être de nouveau en positif sur la saison 2025-26 samedi lors de son congrès à Brest et va déployer quatre millions d’euros d’investissement dans le rugby amateur.
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La FFR prévoit de terminer la saison 2025-26 avec un résultat net de 12,4 millions d’euros malgré une perte d’exploitation de 2,6 millions d’euros, rapporte-t-elle dans un communiqué. L’instance n’a jamais connu de bénéfice d’exploitation depuis la saison 2016-17.
C’est toutefois bien mieux que le budget prévisionnel qui prévoyait « un déficit de 6,9 millions d’euros de résultat d’exploitation ».
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La différence entre le résultat d’exploitation, représentant les coûts et recettes directement liés à l’activité de la Fédération, et le bénéfice final s’explique en grande partie par le versement du fonds d’investissement CVC, en échange d’une prise de participation dans le comité des Six Nations. Ce versement s’arrêtera après 2026.
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La saison précédente, le déficit d’exploitation s’élevait à 22,4 millions d’euros, plombés par des provisions liées aux pertes et contencieux autour de l’organisation de la Coupe du monde 2023. La perte finale sur la saison 2024-25 dans les comptes montait à près de sept millions d’euros, après des pertes de 13 millions d’euros lors de l’exercice précédent.
« Les perspectives s’éclaircissent. À nous désormais de transformer cette dynamique en progrès concret et durable pour le rugby français », a salué dans un communiqué le président de la FFR, Florian Grill.
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Le surplus financier de la saison 2025-26 est notamment utilisé pour faire « un don de quatre millions d’euros à Rugby au Coeur, son fonds de dotation, pour soutenir les clubs sur les quatre prochaines saisons via le « Label club engagé », indique la FFR, sans quoi le résultat d’exploitation aurait été positif. « Cette enveloppe s’inscrit dans les 13 millions d’euros issus de la nouvelle convention » entre la Fédération et la Ligue, renégocié durant l’année, détaille le communiqué.
Le budget prévisionnel pour la saison 2026-27 anticipe un déficit d’exploitation de 1,4 million d’euros, mais un résultat net en fin d’exercice positif de 1,6 million d’euros.
La Fédération a aussi confirmé son nombre de licenciés sur la saison, de 369 311, en hausse de 1,5% sur un an. La dynamique se nourrit notamment de l’arrivée des femmes dans le rugby, avec une hausse de plus de 7% sur un an (56 575 licenciées) dans une saison marquée par la Coupe du monde en Angleterre, où les Bleues ont terminé quatrièmes.
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More positive things for the game in France.