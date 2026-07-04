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International

« Les perspectives s'éclaircissent » pour la FFR, qui annonce des comptes dans le vert et plus de licenciés


Mickael Guillard, Louis Bielle-Biarrey et Theo Attissogbe fêtant le sacre du XV de France dans le Tournoi des Six Nations 2026. (Photo by Klaudia Radecka/NurPhoto via Getty Images).
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1 Comment

Après l’orage, le beau temps pour le rugby français ? La Fédération française de rugby a du moins annoncé être de nouveau en positif sur la saison 2025-26 samedi lors de son congrès à Brest et va déployer quatre millions d’euros d’investissement dans le rugby amateur.

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La FFR prévoit de terminer la saison 2025-26 avec un résultat net de 12,4 millions d’euros malgré une perte d’exploitation de 2,6 millions d’euros, rapporte-t-elle dans un communiqué. L’instance n’a jamais connu de bénéfice d’exploitation depuis la saison 2016-17.

C’est toutefois bien mieux que le budget prévisionnel qui prévoyait « un déficit de 6,9 millions d’euros de résultat d’exploitation ».

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La différence entre le résultat d’exploitation, représentant les coûts et recettes directement liés à l’activité de la Fédération, et le bénéfice final s’explique en grande partie par le versement du fonds d’investissement CVC, en échange d’une prise de participation dans le comité des Six Nations. Ce versement s’arrêtera après 2026.

Un nombre de licenciés en hausse

La saison précédente, le déficit d’exploitation s’élevait à 22,4 millions d’euros, plombés par des provisions liées aux pertes et contencieux autour de l’organisation de la Coupe du monde 2023. La perte finale sur la saison 2024-25 dans les comptes montait à près de sept millions d’euros, après des pertes de 13 millions d’euros lors de l’exercice précédent.

« Les perspectives s’éclaircissent. À nous désormais de transformer cette dynamique en progrès concret et durable pour le rugby français », a salué dans un communiqué le président de la FFR, Florian Grill.

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Le surplus financier de la saison 2025-26 est notamment utilisé pour faire « un don de quatre millions d’euros à Rugby au Coeur, son fonds de dotation, pour soutenir les clubs sur les quatre prochaines saisons via le « Label club engagé », indique la FFR, sans quoi le résultat d’exploitation aurait été positif. « Cette enveloppe s’inscrit dans les 13 millions d’euros issus de la nouvelle convention » entre la Fédération et la Ligue, renégocié durant l’année, détaille le communiqué.

Le budget prévisionnel pour la saison 2026-27 anticipe un déficit d’exploitation de 1,4 million d’euros, mais un résultat net en fin d’exercice positif de 1,6 million d’euros.

La Fédération a aussi confirmé son nombre de licenciés sur la saison, de 369 311, en hausse de 1,5% sur un an. La dynamique se nourrit notamment de l’arrivée des femmes dans le rugby, avec une hausse de plus de 7% sur un an (56 575 licenciées) dans une saison marquée par la Coupe du monde en Angleterre, où les Bleues ont terminé quatrièmes.

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Commentaires

1 Comment
S
SB 5 days ago

More positive things for the game in France.

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Comments on RugbyPass

G
GRB13 3 minutes ago
Rare world rankings opportunity opens up for Springboks

That is pretty much the scraps you get when you are no.1. It is such a stupid system.

5 Go to comments
T
Tom 9 minutes ago
Sione Tuipulotu admits to last man standing 'reality check' ahead of Boks Test

Sounds like you were in an emotionally abusive relationship.

3 Go to comments
H
Henrik 29 minutes ago
Sione Tuipulotu admits to last man standing 'reality check' ahead of Boks Test

I once had a Korean girlfriend who thought me: If you have nothing to say, keep quiet …. confucian wisdom vs social media world - I prefer the first

3 Go to comments
P
PL 30 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

Cant do it alone.

14 Go to comments
P
PL 32 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

No 2 in the world and climbing is Mediocrity? I think the mindset to be the best is still cranking.

14 Go to comments
u
unknown 38 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Also dawi lake seton awignright and jac Morgan all moving over to English Orem teams 😀

4 Go to comments
u
unknown 39 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Love this I couldn’t believe some of these signings

4 Go to comments
H
Henrik 39 minutes ago
Jamie George: 'I’ve genuinely never seen anything like it'

I am more than happy for Noah to get his first England cap, as I am for Segner becoming an AB (or the Tchituka brothers becoming Boks ….)

however how do you want to “expand the game” (as World Rugby verbally intends to do ….) if the best players a Tier 2 or 3 nation has, get picked by Tier 1 nations? …. Rugby will remain a competition between 10-12 nations for generations to come this way …. that’s one thing (and maybe the ONLY thing) football is doing better



...

5 Go to comments
T
Tom 41 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Its ok, they're mostly illiterate anyway.

49 Go to comments
H
Henrik 54 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

the good thing about the Nations Championship (and here World Rugby has got it right for once) is, that it basically is just a frame for the July and November tests already in place …. I wonder however, if the finals will be of much interest (apart the grand final)

on the negative side, the NC is not expanding the game outside of the Top12 nations, rather case-hardening the gap



...

49 Go to comments
U
Utiku Old Boy 1 hour ago
Rising star No.10 among seven offseason departures for Highlanders

He is one I think is a really big loss. Can’t say I blame him as he never got much of a shot at 6 with the Landers. Still young enough to expand his opportunities. Canes play Delaney at lock a lot too and I think he has a better shot at International at six as well.

3 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

I just don't believe he has any value to add in test match rugny other than being a player coach. He had a very below par Super Rugby season. Father Time will expose him - if not already.

31 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

I think Borthwick has lost the change room!

12 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

the sword of damocles which pundits and England fanbase seem to put on Borthwick is a bit ridiculous …. if there were any better coach available, the RFU should hire him and sack Borthers, regardless of the result against Fiji … if there is no better option around, then it’s futile to rant and rave

12 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

👍

49 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

Must be.

58 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

It’s not a movie. It's a cultural landmark.

Who you gonna call?



...

49 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

winning should be enough …. the winning-in-style-requirement is more of a Kiwi thing

12 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Have you not been reading my posts? We're going to equal the perfection of 57-0.

Momentum.



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

That's never held you back!

I've never supported England in any sporting event but I know it would feel horrible…



...

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