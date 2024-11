Les Lions dévoilent un maillot magnifique

Avec Martyn Thomas

Faire du neuf avec du vieux. Tel est l’idéal que tout designer vise quand il travaille sur un maillot.

Les Lions britanniques et irlandais semblent avoir tapé dans le mille avec leur nouvelle tenue. Certes, quand on ne connait pas nécessairement l’univers des maillots, on ne voit qu’une énième tenue rouge.

Mais Canterbury a su travailler la matière de son maillot et peaufiner les détails pour en faire une tunique élégante et riche de sens. Sam Warburton, ancien capitaine des Lions, a été consulté pour la conception de cette tenue, qui tient aussi compte du retour des fans.

Sur la base d’un template rouge avec coutures rouges paré d’un subtil col mao blanc, l’équipementier néo-zélandais a opté pour une méthode de « gaufrage » pour imprimer en relief des motifs jacquards qui reprennent les symboles des quatre fédérations – la rose de l’Angleterre, le chardon de l’Écosse, le trèfle de l’Irlande et le poireau du pays de Galles.

Sur la version portée en match par les joueurs – bien plus technique et non-commercialisée – ainsi que sur la version la plus premium disponible à la vente, les logos sont thermocollés sur le maillot.

Sur les versions replica moins travaillées, qui ne présentent pas le motif jacquard intégré au tissu, les logos sont brodés.

Le maillot destiné aux joueurs s’appuie sur la technologie Vapodri. La tunique commercialisée pour les adultes présente un patch Near Field Communication, qui offrira aux fans une expérience numérique exclusive via leur smartphone.

Il suffira de scanner ce patch connecté placé en bas à droite du maillot pour accéder à l’application Lions Clubhouse, lancée ce mercredi 6 novembre et qui consiste en une plateforme qui regroupe toutes les informations liées à la tournée en Australie.

Le lien entre les Lions et la marque Canterbury remonte à la tournée 1959 en Nouvelle-Zélande. L’équipementier avait alors fourni à l’équipe de nouvelles tenues car les maillots d’origine étaient ressortis en piteux état du match précédent.

Le maillot est paré du sponsor Howden, une compagnie d’assurance consacrée aux entreprises, dont le logo blanc uni s’intègre bien au design de la tunique – même si un maillot est toujours plus beau sans sponsor.

Le nouveau maillot des Lions britanniques et irlandais est plus sombre que les précédents (Photo : Inpho Photography)

Ce nouveau maillot sera porté pour la première fois le vendredi 20 juin 2025, contre l’Argentine, à l’Aviva Stadium. Les Lions s’envoleront ensuite pour l’Australie, où ils disputeront trois test-matchs contre les Wallabies entre le 19 juillet et le 2 août.

Luke Doddrell, directeur de la marque Canterbury of New Zealand, a déclaré : « Chez Canterbury, on s’engage à créer des produits destinés à la haute performance et qui permettent aux athlètes d’atteindre leur plein potentiel. Nous sommes fiers de ce que nous accomplissons depuis plus de 120 ans. Nous sommes là à chaque étape, de vos premiers pas sur le terrain au plus haut niveau.

« Les Lions britanniques et irlandais incarnent le point culminant de ce voyage. Ils sont un symbole de puissance, de détermination et de quête de grandeur. Mais s’ils sont aussi appréciés, c’est parce que leur symbolique va plus loin. Ils transcendent les générations, les frontières, les opinions politiques ou les classes sociales. Les Lions réunissent les gens et prouvent que l’on peut faire des choses extraordinaires quand on est uni. Nous sommes fiers d’avoir créé un maillot qui incarne cet esprit. »