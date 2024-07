Récents vainqueurs du Super Rugby Pacific, les Auckland Blues avaient un œil sur la finale du Top 14, remportée vendredi par le Stade Toulousain aux dépens de l’Union Bordeaux-Bègles (59-3).

La veille de la démonstration « rouge et noir », la franchise néo-zélandaise a posté sur X (anciennement Twitter) deux photos superposées, l’une des Blues soulevant le trophée du Super Rugby, l’autre des Toulousains célébrant leur dernière Champions Cup.

Avec cette légende « Now what if… », « Et si, maintenant… », suggérant l’idée d’une confrontation entre le meilleur club de l’hémisphère sud contre son homologue du nord.

Samedi 28, au lendemain de la finale, les Blues ont même poussé le concept plus loin, postant ce coup-ci cinq photos des clubs champions cette année : Toulouse (champion de France et d’Europe), Toshiba Brave Lupus (champion du Japon), eux-mêmes, les Northampton Saints (champions d’Angleterre), et les Glasgow Warriors (vainqueurs de l’URC).

Cela ressemble d’assez près au projet de coupe du monde des clubs, qui devrait voir le jour en 2028. Dans sa première mouture, cette nouvelle compétition devait en effet accueillir des clubs issus de ces cinq championnats.

On devrait cependant voir plus d’équipes que cela intégrer ce nouveau format : huit équipes européennes issues de la Champions Cup, six du Super Rugby et deux du Japon, pour un total donc de 16 équipes invitées. L’accord reste toutefois à finaliser.

En attendant cette date, le talonneur toulousain Peato Mauvaka s’est permis de répondre aux Blues sur son compte Instagram. Il a posté une photo combinant trophée de la Champions Cup et Bouclier de Brennus, accompagnée de la mention « What else ? ».

« Quoi d’autre ? », interroge Mauvaka, que l’on peut interpréter de deux manières. Soit ces deux trophées suffisent au bonheur de l’explosif talon, soit ce n’est qu’une question de temps pour que cette future coupe ne rejoigne l’armoire toulousaine…