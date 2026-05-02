Investec Champions Cup

Le RCT sans pression mais pas sans appétit à l'Aviva : « Il n'y a que des choses positives à aller chercher »

Baptiste Serin, demi de mêlée du RCT à l'attaque contre Glasgow en Champions Cup. (Photo by David Rogers/Getty Images).
Avant de tenter d’arracher sa qualification en Top 14, la longue et difficile dernière ligne droite du RCT, huitième en championnat, commencera par une demi-finale européenne samedi le terrain des Irlandais du Leinster. Un rendez-vous habituel pour le Toulon des années 2010, champion d’Europe trois années d’affilée (2013, 2014 et 2015), mais tout nouveau pour ce groupe.

« Il y a trois mois, pas grand monde n’aurait misé sur nous et, au final, on fait quelque chose que le club n’a plus fait depuis onze ans, a rappelé cette semaine le demi de mêlée Baptiste Serin, remplaçant samedi. Tout est possible dans le sport, même si c’est clair qu’on va au Leinster en étant outsiders. »

Toulon est sorti à temps de la sinistrose

Incapables de gagner le moindre match de Top 14 pendant deux mois, en février et mars, les joueurs de la Rade ont sorti la tête de l’eau grâce à la Champions Cup et deux succès fondateurs, face aux Sud-Africains des Stormers d’abord, à l’arrachée (28-27), puis à Glasgow (22-19), chez des Warriors invaincus à domicile depuis 18 mois.

« Cette demi-finale représente beaucoup pour nous parce qu’on sait où on était il y a quelques semaines, poursuit Serin, qui connaîtra sa première demie de Champions Cup depuis son arrivée sur la Rade en 2019. On nous a beaucoup craché dessus, pas beaucoup de gens nous ont aidés, quelques fidèles seulement, qu’il faut remercier. Mais le groupe a su passer au-dessus des hauts et des bas qu’il a vécus. Et les très bas à Toulon, c’est très, très dur, ça pèse beaucoup. Ce n’est pas l’OM mais pas loin! »

Un moment « grandiose dans une carrière » pour les Toulonnais

Si le club de football phare du Sud-Est piétine en fin d’exercice, le RCT retrouve au contraire un peu de couleurs. Toujours mieux avant d’aborder une demi-finale, moment à part d’une saison comme il l’avait connu l’an dernier en Top 14.

« Pour moi, une demi-finale de Top 14 est au-dessus de tout, mais il est certain qu’une demi-finale de Coupe d’Europe chez le Leinster, c’est quelque chose de grandiose dans une carrière, assure Serin. Mais il ne faudra surtout pas être spectateurs comme on l’a été l’année dernière contre l’UBB (39-24). Il n’y a pas de stress à avoir. Il n’y a que des choses positives à aller chercher. Il faut profiter de ces moments-là, il y a tout à gagner. »

Et l’ancien Bordelais de convoquer le passé pour se donner du baume au coeur : « On va jouer à l’Aviva, un stade qui a réussi à ce groupe parce qu’on a gagné la finale de Challenge Cup là-bas (43-19 contre les Glasgow Warriors en 2023, ndlr). Si on le fait ce serait quand même incroyable. »

S
SB 6 days ago

He knows what it is like to win in this stadium.

F
FCM 34 minutes ago
'South Africans just hate the Irish': McCloskey on growing 'beef' with Boks

While I definitely do recognise a rivalry, I am not sure about ‘hate’. As a South African I love it and think the Irish fans are great. I’ve been to the pool match between SA and Ireland and there was a lot of banter between the fans, but we had a great time and had a couple of beers with Irish fans even after the game. Actually exchanged numbers and have kept contact. I’ve also been to the Ireland-Scotland game in the WC in my Springbok jersey and of course had a lot of comments, but all in great fun. At the Ryder cup in Rome during the WC we also met Irish fans and also had beers with them. Really fun times. Think it remains keyboard warriors that paint a different picture.

R
RW 49 minutes ago
'South Africans just hate the Irish': McCloskey on growing 'beef' with Boks

Probably in person its fine, I think Irish and SA fans travelling to each others’ countries would have few problems. Online, very different.

Obviously craic is a nuanced thing.



G
GrahamVF 1 hour ago
New Zealand isn’t in a position to bid goodbye to players easily

“I guess the question is how many Devin Flanders’ could you re-sign for the cost of a Beauden Barrett or an Ardie Savea. It could be as many as 4 solid super rugby players, maybe more.”

You’re onto something here Toko. The considerable number of top players like PSDT, Damien de Allende that SA hasn’t had to support over the pest ten years but who have been available for the Boks must add up to a staggering figure. That money could be used to keep fringe players at home - think of a player like Schalk Brits who could have been part of the Bok setup for at least five years more if they could have afforded to have an extra fringe player - and how valuable was he in 2019. Your observation is spot on that there are many solid and pretty good fringe players who are just not in the big show mix, but are solid additions to any team especially helping to rest and rotate top players.



S
SB 1 hour ago
Reds vs Chiefs takes: Fine margins, title fight and world-class players

Some tough calls went against the Reds for sure. Either way, it was a good game with some quality players around the park.

S
SB 1 hour ago
Crusaders vs Blues takes: The fairy tale first, what can't he do?

Bower making a case to be de Groot’s backup in July.

u
unknown 1 hour ago
Exeter welcome back two stars but big names are still missing

Rob Baxter is absolutely correct when he describes these as “four knockout games”.

But in many ways, this is Exeter's most important game of the season.



D
DC 2 hours ago
New Zealand isn’t in a position to bid goodbye to players easily

well maybe players should have a clause in there contrat to make a final decision after the super rugby them

J
JJ 2 hours ago
New Zealand isn’t in a position to bid goodbye to players easily

Learn from France. Their young talent stay home

T
Two Cents 2 hours ago
Reds vs Chiefs takes: Fine margins, title fight and world-class players

So much for their big talk of finishing in the top 3.

This is why you don't upsell it. It makes you look extremely foolish when the result that you're essentially proclaiming as a foregone conclusion doesn't materialize.



C
Cantab 2 hours ago
Fainga’anuku stars as Crusaders hold on for statement win over Blues

Yes Fainga'nuku is certainly proving to be a revelation in recent games for the Crusaders and has turned their fortunes around. The pending return of Jordan and a couple of others after their bye week can only make them even more formidable. I foresee them finishing the regular season in at least 4th place and possibly even 3rd. Rennie is going to have some genuine depth to sort through when it comes to AB selections.

M
Mancgra1 2 hours ago
Tom Willis set to return to the international stage this summer

England need to get with the times ,players are playing all over the world to earn a living ,england need everyone of thuer top players no matter where they play,especially a big no8 like willis

E
Eric Elwood 2 hours ago
Sam Prendergast starts as Leinster face Lions in top four URC clash

So Ciaran Frawley will have to come off the bench against Bordeaux with no experience if Byrne needs replaced on the day?

Surely Cullen is not contemplating having Prendergast in the squad?



R
RM 2 hours ago
The uncomfortable truth revealed from the Squidge vs Goode spat

As I said previously; anyone with a weave on his head is clearly a questionable decision

J
JW 3 hours ago
New Zealand isn’t in a position to bid goodbye to players easily



I guess the question is how many Devin Flanders’ could you re-sign for the cost of a Beauden Barrett or an Ardie Savea. It could be as many as 4 solid super rugby players, maybe more.

Isn’t it a redundant question when 4 Flanders aren’t going to help you win a Greatest Rivalry tour?



u
unknown 3 hours ago
Ospreys bid farewell: 'It will probably be an emotional one'

What a fabulous ground the Brewery Field is. As an English player we always hated going there to play Bridgend. What an atmosphere! Also, a very knowledgeable crowd.

J
JW 3 hours ago
Two World Rugby Players of the Year go head to head

Yeah it’s a proper comp like the NPC.

J
JW 3 hours ago
Two World Rugby Players of the Year go head to head

Wow had no idea the table was so lop sided, fourth team (out of 12) has a losing record.

T
TokoRFC 3 hours ago
New Zealand isn’t in a position to bid goodbye to players easily

I guess the question is how many Devin Flanders’ could you re-sign for the cost of a Beauden Barrett or an Ardie Savea. It could be as many as 4 solid super rugby players, maybe more.

We know what the elite and experienced guys can do, they may have even learnt all there is to learn in NZ and be better from playing overseas (maybe not in Japan but hey). I think we should let them play overseas and use their salaries to retain a more solid base of Super Rugby players.



S
SL 3 hours ago
Ospreys bid farewell: 'It will probably be an emotional one'

I don’t know where these reporters are getting their information from but St Helens will not be ready fro rugby in September. There is still no sign of anything happening there and with the massive change that is proposed along with the new shed being erected, and Swansea Council in charge of the project, they will be lucky to get there by January 2027!!

B
Blackmania 4 hours ago
Fainga’anuku stars as Crusaders hold on for statement win over Blues

I had doubts about Fainga’anuku at flanker… well, all of that is being swept away. Once again, he dominated the match with an XXL performance. What if — just what if — he ended up wearing the All Blacks’ number 7 jersey? Two weeks ago, I wouldn’t have bet a single dollar on it, but today, anything seems possible if he keeps delivering performances like this.

Just imagine Frizell, Savea and Fainga’anuku starting, and as backups Sititi, Lakai and Segner.



