Le RCT sans pression mais pas sans appétit à l'Aviva : « Il n'y a que des choses positives à aller chercher »

Avant de tenter d’arracher sa qualification en Top 14, la longue et difficile dernière ligne droite du RCT, huitième en championnat, commencera par une demi-finale européenne samedi le terrain des Irlandais du Leinster. Un rendez-vous habituel pour le Toulon des années 2010, champion d’Europe trois années d’affilée (2013, 2014 et 2015), mais tout nouveau pour ce groupe.
« Il y a trois mois, pas grand monde n’aurait misé sur nous et, au final, on fait quelque chose que le club n’a plus fait depuis onze ans, a rappelé cette semaine le demi de mêlée Baptiste Serin, remplaçant samedi. Tout est possible dans le sport, même si c’est clair qu’on va au Leinster en étant outsiders. »
Toulon est sorti à temps de la sinistrose
Incapables de gagner le moindre match de Top 14 pendant deux mois, en février et mars, les joueurs de la Rade ont sorti la tête de l’eau grâce à la Champions Cup et deux succès fondateurs, face aux Sud-Africains des Stormers d’abord, à l’arrachée (28-27), puis à Glasgow (22-19), chez des Warriors invaincus à domicile depuis 18 mois.
« Cette demi-finale représente beaucoup pour nous parce qu’on sait où on était il y a quelques semaines, poursuit Serin, qui connaîtra sa première demie de Champions Cup depuis son arrivée sur la Rade en 2019. On nous a beaucoup craché dessus, pas beaucoup de gens nous ont aidés, quelques fidèles seulement, qu’il faut remercier. Mais le groupe a su passer au-dessus des hauts et des bas qu’il a vécus. Et les très bas à Toulon, c’est très, très dur, ça pèse beaucoup. Ce n’est pas l’OM mais pas loin! »
⚔ ?? ????? ⚔
🫡 Capt’ain Ribbans 👊 White à la mêlée ⚡️ Dréan à l’aile
— RCT – Rugby Club Toulonnais (@RCTofficiel) May 1, 2026
Un moment « grandiose dans une carrière » pour les Toulonnais
Si le club de football phare du Sud-Est piétine en fin d’exercice, le RCT retrouve au contraire un peu de couleurs. Toujours mieux avant d’aborder une demi-finale, moment à part d’une saison comme il l’avait connu l’an dernier en Top 14.
« Pour moi, une demi-finale de Top 14 est au-dessus de tout, mais il est certain qu’une demi-finale de Coupe d’Europe chez le Leinster, c’est quelque chose de grandiose dans une carrière, assure Serin. Mais il ne faudra surtout pas être spectateurs comme on l’a été l’année dernière contre l’UBB (39-24). Il n’y a pas de stress à avoir. Il n’y a que des choses positives à aller chercher. Il faut profiter de ces moments-là, il y a tout à gagner. »
Et l’ancien Bordelais de convoquer le passé pour se donner du baume au coeur : « On va jouer à l’Aviva, un stade qui a réussi à ce groupe parce qu’on a gagné la finale de Challenge Cup là-bas (43-19 contre les Glasgow Warriors en 2023, ndlr). Si on le fait ce serait quand même incroyable. »
He knows what it is like to win in this stadium.