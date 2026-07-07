Laurent Sempéré : « L'enjeu de la semaine ? Intégrer les finalistes du Top 14 »

Le XV de France n’a en fait que deux jours à s’entraîner à forte intensité avant le match du samedi 11 juillet contre l’Australie. Deux jours, c’est court pour un tel test, deuxième rendez-vous du Championnat des Nations.
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Arrivés il y a près d’une semaine en Australie, les finalistes du Top 14 – Auguste Cadot, Kalvin Gourgues, Alexandre Roumat, Peato Mauvaka, Florian Verhaeghe, Emmanuel Meafou, Lenni Nouchi et Romain Ntamack – se sont entraînés pour la première fois avec l’ensemble du groupe France mardi 7 juillet sur la pelouse du St Joseph’s Nudgee College, au nord de Brisbane.
Après l’acclimatation
Si le talonneur Peato Mauvaka avait poursuivi le voyage jusqu’à Christchurch, au cas où, les autres étaient restés à Brisbane pour s’acclimater et gérer le décalage horaire. « Ils n’étaient pas en Nouvelle-Zélande, on les a récupérés dimanche soir en rentrant », nous a expliqué Laurent Sempéré, entraîneur de la touche et des tâches spécifiques du XV de France.
« Hier (lundi, ndlr) on ne s’est pas entraîné, donc concrètement on s’entraîne aujourd’hui et demain pour jouer samedi contre l’Australie. On a deux journées pour les intégrer à cette équipe. »
« C’est la clé de cette semaine sur laquelle on veut travailler »
Prévu pour durer une heure, l’entraînement de ce jour a finalement duré le double de temps. « Cette semaine, on a un gros enjeu pour intégrer les finalistes. C’est la clé de cette semaine sur laquelle on veut travailler », insiste Laurent Sempéré. « On a travaillé pendant trois semaines à 33 – c’est le format qu’on va avoir en Coupe du monde – et là on se retrouve à 42, c’est le format qu’on a l’habitude de maîtriser pendant le Tournoi.
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« Donc il y a un changement qui s’impose cette semaine : les finalistes, qui vont nous donner, en plus de leur qualité de joueurs, une énergie supplémentaire pour aborder le match de l’Australie et du Japon avec encore un peu plus de pétillant, une énergie, des solutions en termes de puissance aussi notamment. »
Un laps de temps si court, ça rappelle la préparation du Crunch amical de Vannes fin juin avant de partir, où le groupe ne s’était rassemblé à Marcoussis que quelques jours avant – après avoir soldé les obligations du Top 14.
Rencontre
Nations Championship
Australia
26 - 42
Temps complet
France
Toutes les stats et les données
« On a déjà une base d’équipe solide avec des habitudes communes. Maintenant il faut intégrer ces joueurs-là », relativise Sempéré. « L’avantage qu’ils ont, c’est que la majorité d’entre eux ont déjà un vécu collectif avec l’équipe, donc ça va être un peu plus facile. Mais il ne faut pas minimiser le temps d’adaptation. La tentation, c’est de faire durer un peu plus longtemps les entraînements.
Rien ne remplace le terrain
« Heureusement qu’on a un staff assez large et que la cellule performance est là pour nous le rappeler. Mais c’est sûr que la meilleure façon d’avoir des repères collectifs, c’est de passer du temps ensemble. Pour nous c’est bien sûr la vie de groupe, mais il n’y a rien qui remplace le terrain. Le chrono, le maître du temps, est très important cette semaine. »
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Un deuxième entraînement est donc prévu dans les mêmes conditions mercredi 8 juillet avant l’annonce de l’équipe qui interviendra jeudi soir, heure de Brisbane.
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The finalists that will play are quality, they will adjust quickly.