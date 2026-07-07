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Nations Championship

Laurent Sempéré : « L'enjeu de la semaine ? Intégrer les finalistes du Top 14 »

Willy Billiard Willy Billiard
reporting from Brisbane

Laurent Sempéré
Comments
1 Comment

Le XV de France n’a en fait que deux jours à s’entraîner à forte intensité avant le match du samedi 11 juillet contre l’Australie. Deux jours, c’est court pour un tel test, deuxième rendez-vous du Championnat des Nations.

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Arrivés il y a près d’une semaine en Australie, les finalistes du Top 14 – Auguste Cadot, Kalvin Gourgues, Alexandre Roumat, Peato Mauvaka, Florian Verhaeghe, Emmanuel Meafou, Lenni Nouchi et Romain Ntamack – se sont entraînés pour la première fois avec l’ensemble du groupe France mardi 7 juillet sur la pelouse du St Joseph’s Nudgee College, au nord de Brisbane.

Après l’acclimatation

Si le talonneur Peato Mauvaka avait poursuivi le voyage jusqu’à Christchurch, au cas où, les autres étaient restés à Brisbane pour s’acclimater et gérer le décalage horaire. « Ils n’étaient pas en Nouvelle-Zélande, on les a récupérés dimanche soir en rentrant », nous a expliqué Laurent Sempéré, entraîneur de la touche et des tâches spécifiques du XV de France.

« Hier (lundi, ndlr) on ne s’est pas entraîné, donc concrètement on s’entraîne aujourd’hui et demain pour jouer samedi contre l’Australie. On a deux journées pour les intégrer à cette équipe. »

« C’est la clé de cette semaine sur laquelle on veut travailler »

Prévu pour durer une heure, l’entraînement de ce jour a finalement duré le double de temps. « Cette semaine, on a un gros enjeu pour intégrer les finalistes. C’est la clé de cette semaine sur laquelle on veut travailler », insiste Laurent Sempéré. « On a travaillé pendant trois semaines à 33 – c’est le format qu’on va avoir en Coupe du monde – et là on se retrouve à 42, c’est le format qu’on a l’habitude de maîtriser pendant le Tournoi.

VIDEO

« Donc il y a un changement qui s’impose cette semaine : les finalistes, qui vont nous donner, en plus de leur qualité de joueurs, une énergie supplémentaire pour aborder le match de l’Australie et du Japon avec encore un peu plus de pétillant, une énergie, des solutions en termes de puissance aussi notamment. »

Un laps de temps si court, ça rappelle la préparation du Crunch amical de Vannes fin juin avant de partir, où le groupe ne s’était rassemblé à Marcoussis que quelques jours avant – après avoir soldé les obligations du Top 14.

Rencontre
Nations Championship
Australia
26 - 42
Temps complet
France
Toutes les stats et les données

« On a déjà une base d’équipe solide avec des habitudes communes. Maintenant il faut intégrer ces joueurs-là », relativise Sempéré. « L’avantage qu’ils ont, c’est que la majorité d’entre eux ont déjà un vécu collectif avec l’équipe, donc ça va être un peu plus facile. Mais il ne faut pas minimiser le temps d’adaptation. La tentation, c’est de faire durer un peu plus longtemps les entraînements.

Rien ne remplace le terrain

« Heureusement qu’on a un staff assez large et que la cellule performance est là pour nous le rappeler. Mais c’est sûr que la meilleure façon d’avoir des repères collectifs, c’est de passer du temps ensemble. Pour nous c’est bien sûr la vie de groupe, mais il n’y a rien qui remplace le terrain. Le chrono, le maître du temps, est très important cette semaine. »

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Un deuxième entraînement est donc prévu dans les mêmes conditions mercredi 8 juillet avant l’annonce de l’équipe qui interviendra jeudi soir, heure de Brisbane.

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Commentaires

1 Comment
S
SB 5 days ago

The finalists that will play are quality, they will adjust quickly.

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Comments on RugbyPass

D
DarstedlyDan 11 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

Doesn’t kick? Then the two tries at the weekend that came directly as a result of JB kicks were just faked, along with the moon landings?

Ben smith is right - Barrett is in sublime form, and is essential to the AB backline. Have no idea whether he is the POTY - those type of awards are hugely subjective anyway and are affected by more things than just the nominees’ qualities. But he is a fine 2nd five.



...

36 Go to comments
J
JW 12 minutes ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

You should look it up then.

You’ll notice a few of the South Africans are completely ripped



...

58 Go to comments
E
Eric Elwood 13 minutes ago
South Africa pushed all the way in Pretoria by Scotland

Online Saffer baby says what?

72 Go to comments
E
Eric Elwood 14 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

His chin was an arse, lets face it.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 15 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Disgusting arrogance. Let me guess…online Saffer?

53 Go to comments
E
Eric Elwood 16 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Brousset just need to take rugby laws seriously. No need to ignore law breaking by those juiced up cheaters.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 17 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Must be lowered as soon as the ball is won. The to regain balance is just a lie on your part. South African online supporter?

53 Go to comments
a
av 19 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

I see you sleep with that song 57-0 on repeat! Your night light not working anymore ? Anyway, we will still invite you to our threepeat RWC jamboree in wild Africa, - that’s if your stepmom and dad let you leave the family home

53 Go to comments
J
JW 19 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

I don’t think you can give Ardie the leeway that he’s not fit enough. It was purely laziness letting Menoncello through for that first try.

8 Go to comments
B
Ben Smith 19 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Its funnier you don't deny seat sniffing…

Busted! Get out of my stadium!



...

53 Go to comments
E
Eric Elwood 19 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

He doesn’t need to be in SA to read the muppet show that is the online Springbok supporters,

53 Go to comments
J
JW 20 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

But you’ve just pointed out theres no threat in the north?

8 Go to comments
B
Ben Smith 21 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

You’re worthy of the name all the same! Protecting the sports core principles. Respect.

Eric had something about him. The top talent never went unnoticed, even down in this hemisphere.



...

53 Go to comments
u
unknown 22 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

🤣🤣🤣🤣🤣🤣

36 Go to comments
E
Eric Elwood 23 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Journalist writes about toxic Bok online supporters and like flies to sh1t…..

53 Go to comments
E
Eric Elwood 23 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Juicers:

According to figures published by the World Anti-Doping Agency (Wada), the number of tests carried out within rugby by the South African Institute for Drug-Free Sport (Saids) fell from 785 in 2015 to just 127 in 2024.



...

53 Go to comments
E
Eric Elwood 26 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

The best I can do? These damning figures are from the World Anti-Doping Agency. One 2019 Bok tested positive from a sample on eve of 2019 RWC. Another was positive later. That was with the tests reduced by 600%.

53 Go to comments
a
av 26 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Its funny how you cannot keep the main thing the main thing ?! - Springbok Rugby Dominance. It must be that we f&@$#d you so hard that you cannot hear your own farts anymore !

53 Go to comments
E
Eric Elwood 28 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

I will pass that on to the real EE Ben. His performance versus a very arrogant Will Carling lead England in Lansdowne will always be fondly remembered. England started with white jerseys but finished with red jerseys 😉

53 Go to comments
B
Bruiser 34 minutes ago
All Blacks player ratings vs Italy | Nations Championship 2026

One of my observations was 46 missed tackles by your little Bokke if you happened to observe that

98 Go to comments
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