L'Angleterre peut souffler, sa capitaine pourra démarrer la Coupe du monde

À la lecture du verdict ce dimanche, John Mitchell a dû pousser un grand “ouf” de soulagement. Le sélectionneur de l’Angleterre ne devra pas commencer la Coupe du monde sans sa capitaine Marlie Packer. Cette dernière avait été expulsée la veille pour un déblayage illicite contre l’Espagne (97-7). Un vrai point noir dans un match où tout s’est plus que bien passé pour ses joueuses, qui ont englouti les Ibériques dans une rencontre aux allures de corrida. D’autant plus rageant que les Anglaises menaient déjà 76-7 quand ce fait de jeu s’est produit.

Alors que l’arrière espagnole Claudia Peña tentait de gratter un ballon dans un ruck à l’heure de jeu, la numéro 7 du XV de la Rose féminin est arrivée lancée sur elle, retombant avec l’épaule sur son genou. Heureusement pour Marlie Packer, son coach et ses coéquipières, la commission de discipline “rapide” qui a étudié le cas n’a pas eu la main trop lourde. Cette dernière n’a en effet demandé qu’un match de suspension et motivé ce choix de sanction.

Packer ne manquera que le test-match contre la France

“La joueuse a reconnu la faute mais pas le fait qu’elle méritait un carton rouge, écrit la commission. Après visionnage de l’action, la commission a estimé que l’intervention de Packer était contraire à la loi 9.20 (e) et imprudente, et bien que le premier contact a eu lieu au niveau du dos de la joueuse espagnole, il y a clairement eu dans un second temps un appui du corps sur le genou de la joueuse espagnole. La commission note aussi que la joueuse espagnole n’a pas été blessée. Elle a donc retenu un point d’entrée bas de deux matchs et accorde une réduction de 50% de celle-ci, soit un match de suspension”.

An update from World Rugby following Marlie Packer’s red card against Spain 👇 pic.twitter.com/0YIfRWT8SG — Red Roses (@RedRosesRugby) August 3, 2025

Le communiqué de World Rugby précise que la sanction a été acceptée par la joueuse. Marlie Packer pourra donc purger ce match unique de suspension lors du “Crunch” de samedi prochain à Mont-de-Marsan, dernier test à balles réelles pour l’Angleterre et la France avant d’attaquer la Coupe du monde (22 août – 27 septembre). De fait, la capitaine de la nation hôte postulera pour jouer le premier match de ce Mondial face aux États-Unis.