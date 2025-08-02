Avant les Bleues, l'Angleterre passe près de 100 points à l'Espagne

Comme l’Angleterre, l’Espagne participera dans trois semaines à la Coupe du monde de rugby féminin 2025. Un monde sépare pourtant ces deux équipes et l’addition a été salée pour les Ibériques ce samedi à l’issue du test-match entre les nations (97-7). Chez elles à Leicester, les Anglaises n’ont fait qu’une bouchée de leurs modestes adversaires du jour et les chiffres donnent le tournis.

Le score était déjà sans appel à la mi-temps (43-0), et il a pris des proportions encore plus larges après la pause. Dépassées par la force de frappe des championnes d’Europe, les Espagnoles n’ont fait que subir, encaissant en tout 15 essais durant la partie. La numéro 8 Maddie Feaunatie a allumé en force la première mèche d’un long feu d’artifice et donné le ton de cette partie à sens unique après même pas 5 minutes de jeu.

A dominant first-half from the #RedRoses gives them a 43-0 lead at the interval! 🙌 Seven tries, including this effort from Jess Breach, has John Mitchell’s side firmly in control. Watch live on the England Rugby YouTube channel or BBC iPlayer 📺 pic.twitter.com/K5ai8kdFtn — England Rugby (@EnglandRugby) August 2, 2025

Un festival avec 12 marqueuses différentes chez les Anglaises

Et tout le monde ou presque a eu droit à son moment de plaisir puisque pas moins de 12 joueuses anglaises différentes ont pu marquer un essai dans ce match. L’une d’entre elle, l’ailière Helena Rowland, a tout de même réussi à tirer son épingle du jeu en s’offrant un triplé (10e, 27e, 44e). Toujours bien placée, elle a néanmoins pu remercier sa partenaire Maddie Feaunatie qui, plutôt que de tenter de marquer un deuxième essai qui était à sa portée, a préféré offrir le hat-trick à sa numéro 14 sur un plateau d’argent, avec un offload délicieux à montrer dans les académies de rugby.

Clinical finishing from @HelenaRowland99 to bring up the hat-trick 🏉🏉🏉#RedRoses — Red Roses (@RedRosesRugby) August 2, 2025

Éprouvée par une bataille qu’elle ne pouvait remporter, l’Espagne a tout de même eu l’orgueil d’aller chercher ce petit essai pour l’honneur qui rendait la pillule un poil moins indigeste. Alors que ses partenaires s’épuisaient à taper sur le mur anglais, l’arrière Claudia Peña s’est ouvert une minuscule porte grâce à une accélération soudaine et un raffut dévastateur (53e). La maigre mais honorable récompense dans ce combat de boxe déséquilibré entre poids lourd et poids coq.

“Ce n’était que le début de notre chemin”

Rien de bien dérangeant non plus pour les Anglaises, qui se sont données un agréable warm up avant le test de samedi prochain à Mont-de-Marsan contre le XV de France. “Il nous reste encore des choses à améliorer, a déclaré Helena Rowland à la BBC à l’issue du match. Ce n’était que le début de notre chemin et j’espère qu’on en verra bientôt encore plus“.

Les Bleues sont prévenues : elles accueilleront une équipe déjà prête pour la conquête du titre mondial et qui aura à cœur d’envoyer un message encore plus fort à la concurrence face à ce potentiel rival qui lui avait tenu tête en avril dernier lors de la finale du Tournoi des 6 Nations (43-42).