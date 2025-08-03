La capitaine de l'Angleterre Marlie Packer va-t-elle manquer le début de la Coupe du Monde ?

A la suite de la très, très large victoire de l’Angleterre sur l’Espagne (97-7) samedi 2 août au Mattioli Woods de Welford Road en match de préparation de la Coupe du Monde de Rugby Féminine, l’ex-capitaine du XV de la Rose, Marlie Packer, a été convoquée par une commission indépendante qui sera chargée d’examiner un fait de jeu déloyal dont elle s’est rendue coupable.

La troisième ligne anglaise a écopé d’un carton rouge pour un geste contraire à la règle 9.20 (e) qui stipule clairement que « un joueur ne doit pas laisser tomber tout son poids sur un adversaire ou cibler les membres inférieurs d’un adversaire ».

Conformément à la procédure accélérée de sanction hors terrain prévue par World Rugby, l’affaire sera examinée ce dimanche 3 août 2025 par la commission de permanence, composée de Helen Morgan (présidente), Ofisa Tonu’u et Sarah Smith.

Une sanction qui tombe très mal

Packer l’avait dit la veille : ce match comptait beaucoup pour elle. D’une part car elle retrouvait pour cette occasion unique le brassard de capitaine en l’absence de Zoe Aldcroft, d’autre part parce qu’on n’est plus qu’à moins de 20 jours de la Coupe du monde à domicile, ensuite parce qu’elle est l’une des quatre rescapées – avec Emily Scarratt, Alex Matthews et Natasha Hunt – du titre mondial de 2014.

Pendant une bonne heure, Marlie Packer a été partout, coupant les lignes, percutant les adversaires, cavalant sur les grandes largeurs et s’activant dans les moindres rucks. C’est justement ce qui lui a posé ce souci : un déblayage sur Claudia Peña, que d’aucuns estiment plus maladroit que méchant.

A l’heure de jeu, l’arbitre Aurélie Groizeleau faisait appel à l’arbitre vidéo pour la première fois de la rencontre. Sur les écrans, on voyait alors Packer charger la trois-quarts centre espagnole déjà engagée dans un ruck pour essayer de gratter un ballon, épaule gauche en avant, passer au-dessus de la joueuse et s’enrouler littéralement autour de la jambe de son adversaire avant de retomber lourdement dessus. Selon l’arbitre française, non seulement l’entrée de Packer dans le ruck était illégale, mais celle-ci a délibérément ciblé la jambe de Peña.

A ce moment-là, l’Angleterre menait déjà 76-7 et voyait sa capitaine écoper d’un carton rouge permanent. Après la rencontre, le sélectionneur John Mitchell a déclaré : « C’est dommage pour Marlie, parce qu’on voit bien qu’il n’y avait pas d’intention. Mais le rugby fixe des exigences très élevées dans ce domaine, et au fond, notre objectif, c’est de protéger les joueuses. Donc on acceptera la décision, quelle qu’elle soit, et on passera à la suite. »

Le souci est que cette décision pourrait empêcher Marlie Packer de jouer contre la France en match de préparation samedi 9 août, voire lui faire manquer le début de la Coupe du Monde de Rugby féminine. L’Angleterre lancera son tournoi le 22 août contre les Etats-Unis avant de jouer les Samoa (30 août) et l’Australie (le 6 septembre).

La commission de discipline devrait rendre sa décision dans la journée du 3 août.