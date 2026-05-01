La recette à suivre pour Toulon : ces ingrédients du miracle de Northampton l'an dernier au Leinster

Dire que Toulon n’est pas favori samedi au Leinster en demi-finale de Champions Cup (16 heures) relève d’une Lapalissade. Mais Northampton ne l’était pas plus il y a un an au même stade de la compétition. Pourtant, ce sont bien les Saints qui se sont retrouvés en finale de l’édition 2025 après avoir signé un authentique exploit à l’Aviva Stadium. L’exemple à suivre pour les Varois qui ont certainement dû visionner durant leur semaine de préparation ce match de légende brillamment remporté par les Anglais.
Afin de déjouer les pronostics, ces derniers avaient intégré plusieurs ingrédients qui, mis bout à bout, ont permis ce dénouement exceptionnel pour eux.
Réussir l’entame
D’abord, ne pas connaître de retard à l’allumage. Même si le Leinster n’est plus tout à fait la machine à broyer d’il y a quelques années, il n’en demeure pas moins un géant d’Europe, très rôdé à ces matchs au sommet. Ne pas se mettre d’entrée en configuration combat et lui permettre de dérouler et prendre confiance peut faire très vite grimper l’addition et lui donner un caractère irrémédiable avant la pause.
Cette semaine, le demi de mêlée toulonnais Baptiste Serin ne disait pas moins : « On n’a rien à perdre, on y va en tant qu’outsiders, à nous de faire un grand match pour espérer quelque chose. Mais on veut être acteurs de notre demi-finale. Si on est spectateurs, on prendra 40 points. »
L’an dernier, les Saints avaient frappé les premiers dans les dix premières minutes. Cela ne les avait pas empêchés de prendre des points ensuite mais le rapport de force était installé.
Trouver rapidement la faille dans la cuirasse
Outre l’entame, l’aspect stratégique sera aussi prépondérant. En 2025, Northampton avait su détecter une faiblesse dans le mur bleu et comprendre qu’il y avait des coups à tenter avec des courses à hauteur. Sur ses quatre essais en première période, le club anglais en avait inscrit deux de cette manière : la première fois grâce à Fin Smith se proposant à son arrière sur un ballon de relance et qui avait transpercé la défense irlandaise telle une balle de feu, l’autre grâce à son facteur X Henry Pollock, tout aussi tranchant.
Un rush qui, en plus d’être remarquable, avait complétement cassé le momentum du Leinster et relancé Northampton, alors à quatorze. Repassés devant au score, les partenaires du phénomène anglais avaient alors terminé ce premier acte en boulet de canon avec deux essais de plus synonymes de break (15-27).
« Ils sont venus avec un plan et l’ont très bien exécuté, ils ont été chirurgicaux » avait concédé le directeur du rugby du Leinster Leo Cullen après coup.
Etre porté par un joueur en feu
Lors de cette première période qui a totalement chamboulé le Leinster, Northampton a marqué, on l’a dit, quatre essais, dont trois du même homme : Tommy Freeman. Ce 3 mai 2025 était un jour béni pour le polyvalent international anglais qui a eu le grand mérite d’offrir en permanence des solutions de choix à ses partenaires.
La première fois à la réception d’un petit rasant de Fin Smith, la deuxième en bout de ligne pour conclure un joli lancement de jeu et la troisième, dans la foulée pour bien enfoncer les têtes irlandaises, après avoir permis à son équipe de récupérer la possession sous un ballon haut et continué son effort pour se proposer à l’intérieur d’un coéquipier tel un demi de mêlée.
Sans conditionner l’exploit de Toulon à un triplé d’un de ses joueurs, le RCT aura nécessairement besoin d’un (ou deux) élément dans un grand jour et capable de faire des différences et beaucoup de mal aux hommes de Dublin. En cela, l’ailier breton Gaël Dréan et sa redoutable pointe de vitesse peut correspondre au profil du facteur X attendu.
— RCT – Rugby Club Toulonnais (@RCTofficiel) May 1, 2026
Avoir un coeur énorme
Rien ne servira cependant à Toulon de bien attaquer si sa défense n’est pas au rendez-vous. L’an dernier, les Saints avaient encaissé 34 points mais avaient surtout su éviter d’en prendre nombre d’autres. Notamment à quatorze, à la fin des deux mi-temps, pour combler les espaces et mettre suffisamment de force pour contrer les ballons portés du Leinster, qui a même dû revoir sa copie et trouver d’autres options en court de match.
À la dernière minute, la province de la capitale irlandaise, revenue à trois petits points, à eu l’occasion d’empocher la mise in-extremis avec une pénalité à 5 mètres de l’en-but anglais. Plutôt que d’aller en touche, elle a préféré la jouer à la main et s’est faite arracher le ballon à la loyale sur la première charge. Les Saints ont ensuite eu l’énergie nécessaire pour faire tourner les trente secondes restantes en ne perdant pas de terrain sur le petit mètre qui séparait la ligne de ruck de celle de l’en-but.
Charles Ollivon et les autres guerriers de la Rade sont prévenus, ce n’est qu’au prix d’une générosité et d’une résilience extrêmes qu’ils pourront trouver un salut dans l’enfer de Dublin.
