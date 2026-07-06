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Nations Championship

La dynamique internationale cassée de Damian Penaud


L'ailier français n° 14, Damian Penaud, pendant le match international de rugby à XV de l'Autumn Nations Series opposant la France à l'Afrique du Sud au Stade de France à Saint-Denis, en banlieue parisienne, le 8 novembre 2025. (Photo : FRANCK FIFE / AFP) (Photo : FRANCK FIFE/AFP via Getty Images)
Comments
1 Comment

Damian Penaud a franchi un cap symbolique samedi 4 juillet à Christchurch, avec une 60e sélection et un 41e essai en bleu, à trois longueurs désormais devant le mythe Serge Blanco, mais la suite s’assombrit déjà. Touché au mollet et contraint de quitter ses partenaires à la pause, l’ailier de l’Union Bordeaux-Bègles est désormais forfait pour le reste du Championnat des Nations. Son match, à l’image de celui du XV de France, a mêlé éclairs et failles, dans une défaite serrée face à des All Blacks inspirés (34-32).

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Meilleur marqueur de l’histoire des Bleus

Meilleur marqueur de l’histoire des Bleus depuis son doublé face à l’Afrique du Sud en novembre dernier, Penaud revenait pourtant de loin. Écarté pendant le Tournoi par Fabien Galthié au profit de Théo Attissogbe, il avait suivi la compétition à distance. Une décision qui l’avait touché, comme l’a reconnu le sélectionneur en amont de cette rencontre inaugurale. « C’est normal, c’est un grand compétiteur. Et l’émulation, quand on est un grand compétiteur, ça a un effet en général positif. Et dès ce premier rendez-vous, dès samedi, il va nous montrer de quoi il est capable », avait-il assuré.

La réponse est venue immédiatement. 81 secondes après le coup d’envoi, Penaud surgit dans le couloir, s’intercale dans la ligne au relais de Matthieu Jalibert et conclut dans l’en-but néo-zélandais. Un geste instinctif, imprévisible, fidèle à son style. Avec 151 essais en carrière en 250 matchs, le récent papa continue de peser lourd. Si ce fan d’échecs devait avoir une position sur l’échiquier bleu, ce serait sans doute celui du fou, tant il surgit là où on ne l’attend pas, avec ses courses souvent iconoclastes. Il crée des brèches, comme sur cette passe au contact pour Attissogbe dans les 22 mètres adverses.

Une tension au mollet

Mais le revers existe. Défensivement, les approximations persistent. Sur le premier essai de Will Jordan, il est battu. Sur celui de Peter Lakai, il monte en pointe et se fait trop facilement cadrer pour laisser le couloir à Caleb Clarke.

Puis le coup d’arrêt. « Il sentait une tension au mollet et il ne voulait pas risquer une déchirure », a expliqué Galthié après la rencontre. Le staff n’a pas pris de risque. Penaud sort à la pause et ne reviendra pas. La suite est désormais actée, sa tournée est terminée.

VIDEO

Des remplaçants potentiels non capés

Cette absence pèse. Champion d’Europe avec l’UBB et joueur le plus utilisé de la saison avec plus de 2 200 minutes, il incarnait une menace constante. Dans le même temps, Max Spring a quitté le terrain avec une profonde entaille au genou, nécessitant une dizaine de points de suture. Le XV de France se retrouve démuni derrière, déjà privé de Gaël Dréan et Grégoire Arfeuil avant le départ. Les solutions se réduisent à des profils encore sans sélection, Aaron Grandidier-Nkanang, Mathis Ferté et Théo Forner.

À cinq d’un déplacement à Brisbane face à l’Australie, le manque d’expérience et de repères s’annonce lourd. Penaud, lui, ne sera pas là pour rappeler ce qu’il avait fait contre ces mêmes Wallabies le 5 novembre 2022 : un essai décisif au terme d’un enchaînement fulgurant, offrant la victoire 30-29 à son équipe après un crochet intérieur, un raffut et une course de 20 mètres. Cette fois, le funambule regarde de côté. Le XV de France devra avancer sans lui.

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Commentaires

1 Comment
S
SB 5 days ago

It was nice to see him score but it is clear he is not first choice anymore.

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Comments on RugbyPass

D
DarstedlyDan 11 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

Doesn’t kick? Then the two tries at the weekend that came directly as a result of JB kicks were just faked, along with the moon landings?

Ben smith is right - Barrett is in sublime form, and is essential to the AB backline. Have no idea whether he is the POTY - those type of awards are hugely subjective anyway and are affected by more things than just the nominees’ qualities. But he is a fine 2nd five.



...

36 Go to comments
J
JW 12 minutes ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

You should look it up then.

You’ll notice a few of the South Africans are completely ripped



...

58 Go to comments
E
Eric Elwood 13 minutes ago
South Africa pushed all the way in Pretoria by Scotland

Online Saffer baby says what?

72 Go to comments
E
Eric Elwood 14 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

His chin was an arse, lets face it.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 15 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Disgusting arrogance. Let me guess…online Saffer?

53 Go to comments
E
Eric Elwood 16 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Brousset just need to take rugby laws seriously. No need to ignore law breaking by those juiced up cheaters.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 17 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Must be lowered as soon as the ball is won. The to regain balance is just a lie on your part. South African online supporter?

53 Go to comments
a
av 19 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

I see you sleep with that song 57-0 on repeat! Your night light not working anymore ? Anyway, we will still invite you to our threepeat RWC jamboree in wild Africa, - that’s if your stepmom and dad let you leave the family home

53 Go to comments
J
JW 19 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

I don’t think you can give Ardie the leeway that he’s not fit enough. It was purely laziness letting Menoncello through for that first try.

8 Go to comments
B
Ben Smith 19 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Its funnier you don't deny seat sniffing…

Busted! Get out of my stadium!



...

53 Go to comments
E
Eric Elwood 19 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

He doesn’t need to be in SA to read the muppet show that is the online Springbok supporters,

53 Go to comments
J
JW 20 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

But you’ve just pointed out theres no threat in the north?

8 Go to comments
B
Ben Smith 21 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

You’re worthy of the name all the same! Protecting the sports core principles. Respect.

Eric had something about him. The top talent never went unnoticed, even down in this hemisphere.



...

53 Go to comments
u
unknown 22 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

🤣🤣🤣🤣🤣🤣

36 Go to comments
E
Eric Elwood 22 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Journalist writes about toxic Bok online supporters and like flies to sh1t…..

53 Go to comments
E
Eric Elwood 23 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Juicers:

According to figures published by the World Anti-Doping Agency (Wada), the number of tests carried out within rugby by the South African Institute for Drug-Free Sport (Saids) fell from 785 in 2015 to just 127 in 2024.



...

53 Go to comments
E
Eric Elwood 26 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

The best I can do? These damning figures are from the World Anti-Doping Agency. One 2019 Bok tested positive from a sample on eve of 2019 RWC. Another was positive later. That was with the tests reduced by 600%.

53 Go to comments
a
av 26 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Its funny how you cannot keep the main thing the main thing ?! - Springbok Rugby Dominance. It must be that we f&@$#d you so hard that you cannot hear your own farts anymore !

53 Go to comments
E
Eric Elwood 28 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

I will pass that on to the real EE Ben. His performance versus a very arrogant Will Carling lead England in Lansdowne will always be fondly remembered. England started with white jerseys but finished with red jerseys 😉

53 Go to comments
B
Bruiser 33 minutes ago
All Blacks player ratings vs Italy | Nations Championship 2026

One of my observations was 46 missed tackles by your little Bokke if you happened to observe that

98 Go to comments
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