Joe Schmidt favori pour entraîner l’Australie

Rugby Australia (RA) s’apprête à franchir une première étape importante dans le recrutement du prochain sélectionneur des Wallabies en nommant son nouveau responsable de la haute performance.

Selon le Sydney Morning Herald, la fédération australienne de rugby s’apprête en effet à recruter Peter Horne à ce poste, l’accord étant sur le point d’être finalisé.

« Les dernières négociations sont encore en cours, mais une annonce devrait être faite au cours de la semaine prochaine », indique le journal.

« Le recrutement de Horne est considéré comme un bon signe pour le rugby australien, compte tenu de sa grande expérience dans la gestion de programmes de haute performance dans le domaine du rugby depuis près de 20 ans. »

Les atouts de Peter Horne

Après une année noire au cours de laquelle l’Australie a été éliminée dès la phase de poule de la Coupe du Monde de Rugby 2023 pour la première fois de son histoire, Rugby Australia cherche désormais à mettre en place des personnes capables de faire avancer l’organisation et Horne pourrait jouer un rôle important à cet égard.

Il travaille avec World Rugby depuis 2015, d’abord en tant que manager général de la haute performance avant de devenir directeur de la haute performance en 2021.

Horne a contribué à façonner les compétitions, les structures de haute performance et les parcours dans les pays en développement au cours de son mandat au sein de World Rugby. Son engagement vis à vis des nations émergentes du rugby a ainsi permis d’intégrer les Fiji Drua et les Moana Pasifika au Super Rugby, et a contribué aux récents succès du Chili, des Fidji, de la Géorgie et du Portugal lors de la Coupe du Monde de Rugby.

Le directeur de la performance de l’Irish Rugby Football Union, David Nucifora, a également été approché, mais il n’était pas intéressé par ce poste.

Néanmoins, Nucifora quittera l’IRFU en 2024 pour retourner en Australie et, selon le SMH, il pourrait devenir consultant de la fédération australienne.

Le terrain préparé pour Joe Schmidt ?

L’une des nouvelles fonctions de Peter Horne sera de contribuer à la désignation du successeur d’Eddie Jones au poste de sélectionneur des Wallabies.

Il serait proche de Joe Schmidt depuis leur passage à World Rugby lorsque celui-ci était directeur du rugby et de la haute performance jusqu’en 2021. Par conséquent, le Néo-Zélandais pourrait devenir l’un des principaux candidats à la succession d’Eddie Jones.

De même, Schmidt a travaillé au côté de Nucifora pendant cinq ans en Irlande, ce qui renforcera les liens si l’ancien entraîneur des Brumbies rejoint Rugby Australia en tant que consultant.

Le palmarès de Schmidt

Schmidt a entraîné l’Irlande entre 2014 et 2019, les aidant à remporter trois Tournois des Six Nations et un Grand Chelem.

Bien qu’ils aient finalement échoué au stade des quarts de finale lors de deux Coupes du Monde de Rugby, l’homme de 58 ans a contribué à améliorer les résultats du pays.

L’Irlande a battu les All Blacks pour la première fois de son histoire pendant son mandat, puis a réitéré cet exploit lors de la série de fin d’année 2018.

Après son départ du poste de sélectionneur de l’Irlande, il a rejoint World Rugby avant de devenir « sélectionneur indépendant » des All Blacks en 2022, avant de prendre en charge l’attaque, poste qu’il a occupé jusqu’à la fin de la Coupe du Monde de Rugby 2023.

Avec l’objectif de boucler le dossier avant Noël, Rugby Australia prévoit que le nouveau directeur de la haute performance jouera un rôle central dans le remodelage du paysage du rugby en Australie. La collaboration potentielle entre Peter Horne et Joe Schmidt pourrait marquer le début d’une nouvelle ère pour le rugby australien, avec la promesse de performances accrues et d’un sens aigu de la stratégie sur la scène internationale.