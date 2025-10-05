Édition du Nord
Select Edition
Nord Nord
Sud Sud
Mondial Mondial
Nouvelle Zélande Nouvelle Zélande
France France
47 - 24
FT
32 - 25
FT
44 - 19
FT
28 - 32
FT
26 - 24
FT
LIVE
11'
Demain
14h05
International

Joe Schmidt aux Wallabies avant d'aller en France : « régénérez-vous ! »

Joe Schmidt, sélectionneur de l’Australie, lors du match du Rugby Championship entre la Nouvelle-Zélande et l’Australie à l’Eden Park d’Auckland, le 27 septembre 2025. (Photo : Craig Butland / MB Media / Getty Images)

Après la défaite face aux All Blacks à Perth (28-14) samedi 4 octobre, Joe Schmidt sait très bien où en sont ses joueurs. Le sélectionneur des Wallabies a conscience qu’ils arrivent au bout, usés par une séquence sans répit depuis le mois de juillet. Trois tests d’une rare intensité contre les Lions britanniques et irlandais en juillet, puis un Rugby Championship disputé à fond, et une nouvelle série de blessures pour conclure le tout. Le constat est simple : les Australiens ont besoin de souffler, aussi bien physiquement que mentalement.

« C’est entièrement une question de régénération maintenant », a résumé Schmidt. « Ils ont simplement besoin d’un peu de temps et d’espace. Je n’imagine pas comment cela pourrait être beaucoup plus dur que d’enchaîner trois énormes tests contre les Lions, puis d’aller directement jouer à Ellis Park, et depuis cette victoire à Ellis Park, nous avons accumulé des blessures à chaque étape. »

ADVERTISEMENT

La fatigue est partout. Will Skelton, Josh Flook et Harry Potter ont été commotionnés, tandis que Fraser McReight s’est blessé à la cheville. Une série noire qui illustre le contexte à flux tendu dans lequel évolue ce groupe depuis des mois. Schmidt veut désormais redonner du souffle à son équipe, avant un bloc d’automne qui pèsera lourd en vue de la Coupe du Monde de Rugby 2027.

« Si nous gérons bien cette période de régénération, nous récupérerons quelques joueurs. Et il va falloir aller chercher des résultats lors de la tournée dans le Nord. Je pense que le plus important, ce sont les dix prochains jours : les joueurs doivent se régénérer, rester en mouvement, se rafraîchir et passer du temps en famille. Passer du temps en famille, c’est idéal pour se remettre mentalement. Et je pense que les joueurs, au terme de ce bloc de dix matchs, ont tenu remarquablement bien. »

« Le plus important, ce sont les dix prochains jours : les joueurs doivent se régénérer, rester en mouvement, se rafraîchir et passer du temps en famille… »

Depuis son arrivée, le technicien néo-zélandais a déjà remis l’Australie sur la voie du progrès. Mais ce nouveau revers face aux All Blacks rappelle combien le chantier reste immense.

« On n’est pas là pour être compétitifs. On est là pour gagner », a martelé le capitaine Harry Wilson. « Et sur les deux derniers tests, on a eu des opportunités qu’on n’a pas saisies, et on a deux défaites, ce qui est vraiment décevant. Mais il y a clairement de la lumière au bout du tunnel pour nous, et on doit être meilleurs sur ces petits détails. »

Les Wallabies terminent troisièmes du Rugby Championship, derrière les Springboks et la Nouvelle-Zélande, avec deux victoires pour quatre défaites. Leur série face aux All Blacks s’allonge à onze matchs sans succès, une spirale qui dure depuis 2021.

Les Wallabies savent qu’il leur faudra plus qu’un simple repos pour retrouver leur mordant. Mais Schmidt veut croire qu’en retrouvant de la fraîcheur, de la lucidité et un peu de plaisir de jouer, son équipe peut repartir de l’avant. Le Japon (25 octobre), puis l’Europe (l’Angleterre le 1er novembre, l’Italie le 8, l’Irlande le 15 et la France le 22) serviront de test grandeur nature pour mesurer ce renouveau. En jeu : une place dans le top 6 mondial et qu’il faut impérativement accrocher sous peine d’avoir un mauvais tirage au sort le 3 décembre en vue de la Coupe du Monde de Rugby 2027 qu’ils joueront chez eux.

Related

L'Australie prend l'eau à Perth face à la Nouvelle-Zélande

Bledisloe Cup : les All Blacks s’imposent à Perth et prolongent leur série victorieuse contre les Wallabies.

Read Now


ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

DIRECT - Résultats et stats de la 6e journée de Top 14

2

Top 14 : le Gallois Nicky Smith attire les regards

3

Les premiers mots de Jeff Dubois, nouveau Head Coach de Grenoble

4

Les compos de la 6e journée de Top 14 en un coup d'oeil

5

Projet R360 : Après les fédérations, la NRL envisage de bannir ses joueurs... à vie

6

Australie : nouvelle défection du XIII pour rejoindre le XV

7

Avec un effectif amoindri, mission difficile pour La Rochelle au Stade Français

8

Classement : quels sont les plus grands stades du Top 14 ?

Commentaires

0 Comments
Soyez le premier à commenter...

Inscrivez-vous gratuitement et dites-nous ce que vous en pensez vraiment !

Inscription gratuite
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

Why are a section of the French rugby public engaging in 'Dupont bashing'?

The Toulouse superstar has had the audacity to take a breather from rehab to attend some social events and critics aren't happy

9
LONG READ

Twelve down to two: Scotland’s second-row depth gives Townsend autumn dilemma

Gregor Townsend is spoilt for choice at lock with a dozen or more contenders vying for Test places next month.

1
LONG READ

Have the All Blacks stumbled across the perfect midfield partnership?

The All Blacks may have inadvertently happened across the midfield partnership to take them to the 2027 World Cup

20

Comments on RugbyPass

F
Francisco Roldan 4 hours ago
'If the Boks' beauty doesn't get you, its Bomb Squad beast certainly will'

Hi Nick, Very convincing article. Due to work, I only managed to watch RSAvARG #Rd2 yesterday. South Africa’s physical power remains a resource almost unreachable for most teams in the world — clearly still beyond Los Pumas’ current scope.

Still, I see in Argentina a far more ambitious team, with a broader and steadier mental framework than in the past. That maturity allowed them to build momentum and consistency even without dominating possession.



...

215 Go to comments
P
PMcD 5 hours ago
Leicester Fainga'anuku's best All Blacks bet remains on wing

Totally agree but in the modern International game, lack of gain-line success is even more damaging than poor distribution (you will probably go backwards) and I think that was proven with the selection of Proctor (who has better distribution) but struggled to make gainline.

The good news is that Razor has the players, he just needs a coach to find the right combination and gameplan for the attack.



...

4 Go to comments
D
DarstedlyDan 5 hours ago
Leicester Fainga'anuku's best All Blacks bet remains on wing

Yep - the primary role of a centre is not kicking. It’s not in the top 4 or 5, especially when you have a 2nd 5 like Barrett. Don’t agree with the pod on this one.

For the ABs, who’ve struggled all season for gainline success in the midfield, to then put their best gainline winner somewhere else, would be odd. The only reason that would make sense is if they don’t back his defence or distribution.



...

4 Go to comments
J
JR 7 hours ago
Brazil vs Paraguay | Paraguay vs Brazil | Internationals Live

Both teams will try to get the last ticket for the occasion to play the qualification to rwc2o27

1 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Leicester Fainga'anuku's best All Blacks bet remains on wing

Actually . . . . As an England fan, I think it would be better if you left him outside the squad of 23 again this Autumn. 🤣🤣

4 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Leicester Fainga'anuku's best All Blacks bet remains on wing

What a bunch of tosh.

LF with Jordi Barrett would give you the triple threat they are talking about but when you are that good a carrier, why would you ever kick the ball away??



...

4 Go to comments
H
Hammer Head 7 hours ago
Watch: Why fans believe Dylan Pledger ‘should be in the All Blacks’

I’m not sure - what do you guys call them? Two and three quarter eighths?

7 Go to comments
H
Henrik 9 hours ago
Richie Mo’unga explains ‘main reason’ for New Zealand homecoming

what do you mean “have no legal right”?

NZR run the ABs, and they may choose whomever they wish to field ….



...

21 Go to comments
R
RugCs 10 hours ago
Richie Mo’unga explains ‘main reason’ for New Zealand homecoming

It’s sad that Mounga has to take a massive pay cut just to play for his country in the World Cup. NZ Rugby have no shame, they do not own the game and have no legal right (that is only in developed countries with laws protecting citizens rights) to prevent players from representing their country just because they work overseas.

21 Go to comments
R
RugCs 10 hours ago
Richie Mo’unga explains ‘main reason’ for New Zealand homecoming

It’s true though.

21 Go to comments
D
DS 10 hours ago
Why are a section of the French rugby public engaging in 'Dupont bashing'?

As an analogy, you might want to go over to PlanetF1 and see the BS aimed at Lewis Hamilton. I actually quite enjoy winding up the jealous, deranged, Lewis-haters for their pathetic comments, normally by admonishing them for not thanking the site by helping to reduce their psychologist fees. Ooh, that really gets them going! Obviously, as an opponent supporter I have to fundamentally hate Du Pont, but naturally agree he's a major positive influence on the game, thanks to his (ggrrr, ggrrr sound of gnashing teeth) amazing talents.

9 Go to comments
P
PoppaRick 10 hours ago
Why George Bower said 'damn' when called up to the All Blacks

Love it, good work Bro, bloody legend!!

2 Go to comments
J
JW 11 hours ago
Flavour of the month selections for the All Blacks are not viable long-term

The exactly the opposite, all he did was try and ‘show up’, and not enough actual work he, as the leader of the loosies, should have put his hand up to do himself.

Exactly, he’s doing the same thing for the All Blacks and theyre missing out bigtime on the player they need at 7. He’s been consistent at not delivering what Moana or the All Blacks need, well said. You can spin that off as a positive as well (which you are doing), but I’m just saying the performances of both teams are worse for a) not having a 7, and therefor b) Ardie not putting his hand up stepping into that role. The team would be a lot better with him and Cane still.



...

164 Go to comments
T
Tk 11 hours ago
Watch: Why fans believe Dylan Pledger ‘should be in the All Blacks’

Much more likely to actually get game time in ABXV Vs ABs.

7 Go to comments
J
JW 11 hours ago
Flavour of the month selections for the All Blacks are not viable long-term

He’s pretty consistent I’d say, just maybe a tad below Tamaiti. I thought about it some more, and he’s actually want I want from the leader off the field - the least nicest or softest of the guys is how I’d describe his attitude - not on the field. I’d be happy with him starting and getting 50 (so Tamaiti gets a good 30, or 35 even sometimes) though.

On that point also, they should have different game day captains, or field leaders. Separate the two problems and then you’ve actually got no problem!



...

164 Go to comments
J
JW 11 hours ago
Flavour of the month selections for the All Blacks are not viable long-term

He’s off to the Tahs of course. He didn’t sound like a player interested in that sort of thing (drafted to a random team), I’m sure it would have been Blues or Saders starter or maybe backup he’d have taken in NZ if offered. Wouldn’t be surprised if he has people in Sydney.

164 Go to comments
J
JW 11 hours ago
Watch: Why fans believe Dylan Pledger ‘should be in the All Blacks’

What’s Pead’s stats, is he like a loose forward half?

7 Go to comments
J
JW 12 hours ago
Watch: Why fans believe Dylan Pledger ‘should be in the All Blacks’

Awesome match, they need to give NPC more exposure than SR.

Flipping the RC into 6Ns March period is a good idea to run it parrall with Super Rugby instead. Start the NPC season earlier so that All Blacks come in after a month and continue in it for the next two months then depart North after the final.



...

7 Go to comments
J
JW 12 hours ago
The four NPC performers of the week ahead of quarter-finals

Only for a year isn’t it. Tasman just had a local product come back from Japan to make his debut as well.

3 Go to comments
H
HC 12 hours ago
Why are a section of the French rugby public engaging in 'Dupont bashing'?

People here in France cry because he dared to earn money and be successful outside of rugby. All they want is for Dupont to stay small and humble boy from a little farm. And how dare he have a GF that is a celebrity and not a simple Toulouse girl. Classic french socialist mindset. It has nothing to do with him not playing. It started already with the Olympics and LVMH contract.

9 Go to comments