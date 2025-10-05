Joe Schmidt aux Wallabies avant d'aller en France : « régénérez-vous ! »

Après la défaite face aux All Blacks à Perth (28-14) samedi 4 octobre, Joe Schmidt sait très bien où en sont ses joueurs. Le sélectionneur des Wallabies a conscience qu’ils arrivent au bout, usés par une séquence sans répit depuis le mois de juillet. Trois tests d’une rare intensité contre les Lions britanniques et irlandais en juillet, puis un Rugby Championship disputé à fond, et une nouvelle série de blessures pour conclure le tout. Le constat est simple : les Australiens ont besoin de souffler, aussi bien physiquement que mentalement.

« C’est entièrement une question de régénération maintenant », a résumé Schmidt. « Ils ont simplement besoin d’un peu de temps et d’espace. Je n’imagine pas comment cela pourrait être beaucoup plus dur que d’enchaîner trois énormes tests contre les Lions, puis d’aller directement jouer à Ellis Park, et depuis cette victoire à Ellis Park, nous avons accumulé des blessures à chaque étape. »

ADVERTISEMENT

La fatigue est partout. Will Skelton, Josh Flook et Harry Potter ont été commotionnés, tandis que Fraser McReight s’est blessé à la cheville. Une série noire qui illustre le contexte à flux tendu dans lequel évolue ce groupe depuis des mois. Schmidt veut désormais redonner du souffle à son équipe, avant un bloc d’automne qui pèsera lourd en vue de la Coupe du Monde de Rugby 2027.

« Si nous gérons bien cette période de régénération, nous récupérerons quelques joueurs. Et il va falloir aller chercher des résultats lors de la tournée dans le Nord. Je pense que le plus important, ce sont les dix prochains jours : les joueurs doivent se régénérer, rester en mouvement, se rafraîchir et passer du temps en famille. Passer du temps en famille, c’est idéal pour se remettre mentalement. Et je pense que les joueurs, au terme de ce bloc de dix matchs, ont tenu remarquablement bien. »

« Le plus important, ce sont les dix prochains jours : les joueurs doivent se régénérer, rester en mouvement, se rafraîchir et passer du temps en famille… »

Depuis son arrivée, le technicien néo-zélandais a déjà remis l’Australie sur la voie du progrès. Mais ce nouveau revers face aux All Blacks rappelle combien le chantier reste immense.

« On n’est pas là pour être compétitifs. On est là pour gagner », a martelé le capitaine Harry Wilson. « Et sur les deux derniers tests, on a eu des opportunités qu’on n’a pas saisies, et on a deux défaites, ce qui est vraiment décevant. Mais il y a clairement de la lumière au bout du tunnel pour nous, et on doit être meilleurs sur ces petits détails. »

Les Wallabies terminent troisièmes du Rugby Championship, derrière les Springboks et la Nouvelle-Zélande, avec deux victoires pour quatre défaites. Leur série face aux All Blacks s’allonge à onze matchs sans succès, une spirale qui dure depuis 2021.

Les Wallabies savent qu’il leur faudra plus qu’un simple repos pour retrouver leur mordant. Mais Schmidt veut croire qu’en retrouvant de la fraîcheur, de la lucidité et un peu de plaisir de jouer, son équipe peut repartir de l’avant. Le Japon (25 octobre), puis l’Europe (l’Angleterre le 1er novembre, l’Italie le 8, l’Irlande le 15 et la France le 22) serviront de test grandeur nature pour mesurer ce renouveau. En jeu : une place dans le top 6 mondial et qu’il faut impérativement accrocher sous peine d’avoir un mauvais tirage au sort le 3 décembre en vue de la Coupe du Monde de Rugby 2027 qu’ils joueront chez eux.