Gibson-Park titulaire pour sa 50e avec l'Irlande, Aki pas réintégré dans les 23

L’Irlande se renouvelle au tiers après son triomphe en Angleterre (21-42). Le sélectionneur du XV du Trèfle Andy Farrell a procédé à cinq changements dans son équipe de départ pour le quatrième match du Tournoi des Six Nations vendredi à Dublin contre le pays de Galles (21h10). Dans la ligne de trois-quarts, Jacob Stockdale, qui était titulaire contre la France, va démarrer à la place de James Lowe, blessé.

En première ligne, seul le vétéran Tadhg Furlong rempile, tandis que Tom O’Toole et Ronan Kelleher remplacent Jeremy Loughman et Dan Sheehan. Tadhg Beirne monte dans la cage à la place de Joe McCarthy et Jack Conan et Nick Timoney entrent dans l’équipe de départ en troisième ligne.

Our team for Friday night. pic.twitter.com/avekU50RoH — Irish Rugby (@IrishRugby) March 4, 2026

Le demi de mêlée Jamison Gibson-Park, excellent à Twickenham après avoir été piqué par son sélectionneur qui l’avait mis remplaçant au match précédent contre l’Italie, enchaîne. Il aura le numéro 9 dans le dos pour sa cinquantième avec l’Irlande, tandis que sur le banc, son suppléant Nathan Doak devrait connaître sa toute première sélection.

Au centre, l’expérimenté Bundee Aki, de retour dans le groupe irlandais après avoir purgé une suspension pour comportement inapproprié envers un officiel avec son club du Connacht, devra patienter encore avant de reporter le maillot vert. Très bon en Angleterre, le puissant Stuart McCloskey a convaincu Farrell de poursuivre avec lui.

À noter que l’ouvreur Sam Prendergast, qui avait perdu sa place de titulaire après deux premiers matchs compliqués, n’est pas sur la feuille de match.

Le XV de départ de l’Irlande : Osborne – Baloucoune, Ringrose, McCloskey, Stockdale – (o) Crowley, (m) Gibson-Park – Timoney, Doris (cap.), Conan – Beirne, Ryan – Furlong, Kelleher, O’Toole.

Les remplaçants : Stewart, Milne, Clarkson, McCarthy, van der Flier, Doak, Farrell, Frawley.

