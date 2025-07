Gatland raconte les barbouzeries de la tournée 2021 des Lions

Dans une chronique publiée par The Telegraph, l’ancien sélectionneur des British & Irish Lions lors de la tournée 2021 en Afrique du Sud Warren Gatland l’affirme : les Lions ont été espionnés par le camp sud-africain, confirmant de forts soupçons avaient été partagés à l’époque – notamment par Gregor Townsend, qui était alors adjoint de Gatland.

« Pendant cette tournée, nous avions le sentiment d’être surveillés », écrit celui qui veille désormais à la destinée de l’Uruguay. « On était basés à Arabella, une résidence sécurisée près de Hermanus, à une heure et demie du Cap. À cause des restrictions Covid, nous avons dû rester sur place pendant les trois tests, tous joués au Cap pour limiter les risques.

« Nos soupçons se sont renforcés dès le premier test. Sur une combinaison inédite, jamais utilisée en match de préparation, Lukhanyo Am a parfaitement anticipé et a plaqué Elliot Daly de plein fouet. Cette action nous a immédiatement alertés.

« Ce jour-là, les tribunes étaient vides. On entendait clairement ce qui se disait depuis le box des coachs des Springboks. Leurs messages passaient par le soigneur pour être transmis sur le terrain, et concernaient précisément nos annonces de jeu. »

Lukie dit really well to read that one skip pass(we call that a 100) Exceptional read to see the one skip pas and make the tackle! pic.twitter.com/gZMS7pjOfJ — Johan Erasmus (@RassieRugby) July 4, 2025

Quelques heures après ces accusations, Rassie le roublard a envoyé une réponse sur son compte X en partageant la vidéo en question : « Lukie a super bien lu cette passe sautée – ce qu’on appelle une “100” chez nous. Lecture exceptionnelle pour anticiper la passe et claquer le plaquage ! »

« Rassie, lui, était sur la pelouse en tant que porteur d’eau, avec une feuille à la main. Un photographe l’a d’ailleurs pris en photo à côté de Faf de Klerk, leur demi de mêlée. Après le match, on a zoomé sur la feuille, et certains de nos lancements de jeu y figuraient noir sur blanc », poursuit Gatland.

Réponse de Erasmus, pleine d’ironie, sur X : « Ah, ils ont réussi à décoder notre plan de jeu en afrikaans ! Bien joué à vous… du bel espionnage ! »

Damn they manage to decipher our Afrikaans game plan! Kudos to you! Great spying 🤝 pic.twitter.com/L131qG76ek — Johan Erasmus (@RassieRugby) July 4, 2025

« Ce premier test a confirmé nos craintes. On ne comprenait pas comment ils avaient pu avoir autant d’informations sur nous. On a fini par s’entraîner à l’intérieur, dans une salle de sport, pour limiter le risque d’être observés. Mais on avait encore le sentiment d’être filmés. On pensait qu’un objectif longue focale nous observait à distance », raconte encore Warren Gatland.

« Après la tournée, un contact bien informé en Afrique du Sud m’a confirmé qu’une maison surplombant notre terrain d’entraînement avait été louée pour toute la durée de la série… et qu’une caméra longue portée y avait été installée dans un coin. » D’autres barbouzeries du genre sont évoquées dans la chronique de l’ex-sélectionneur du Pays de Galles. Les Lions perdirent leur série par deux défaites sur trois face aux Springboks.

Fidèle à son habitude, Rassie Erasmus, le coach des Springboks, a manié l’ironie en réponse, tout en proférant lui-même d’autres accusations, cette fois en direction des Gallois lors de la tournée des Springboks à Cardiff quelques mois plus tard, en novembre. L’équipe d’Afrique du Sud séjournait au Hilton, dans le centre de la capitale galloise, lorsqu’elle fut forcée d’évacuer en pleine nui (à 3h58 puis à 7h20), le jour de leur match contre le Pays de Galles au Principality Stadium, suite au déclenchement d’une alarme.

https://t.co/xQx4iXdNZK

I hear from a source from within the wales camp that whilst we were evacuated all our notes and plans were photographed and the white board sheets taken. We were again forced at around 06h00 for another evacuation!! https://t.co/5vyheAHYSX — Johan Erasmus (@RassieRugby) July 4, 2025

« D’après une source au sein du camp gallois, pendant notre première évacuation, tous nos plans et nos notes ont été photographiés, et les feuilles du tableau blanc récupérées. On a de nouveau été forcés de quitter les lieux vers 6h du matin pour une autre évacuation », accuse à son tour Erasmus sur X en joignant le lien vers l’article correspondant.

Or, à cette époque, Warren Gatland n’était plus sélectionneur du Pays de Galles mais des Chiefs, en Nouvelle-Zélande. Malgré tout, le Pays de Galles s’inclina face aux Springboks.