Fidji : un seul « Français » convoqué pour la Pacific Nations Cup

Le sélectionneur Mick Byrne va se priver des Fidjiens établis en France en vue de la Pacific Nations Cup qui doit débuter le 22 août et se poursuivre jusqu’au 20 septembre.

ADVERTISEMENT

Seul un joueur évoluant en France a été retenu avec les Flying Fijians, Caleb Muntz, nouvelle recrue de Provence Rugby (Pro D2) qui va donc manquer le lancement de la saison avec son nouveau club. Aix avait été prévenu et savait qu’il ne pourrait pas compter sur son demi d’ouverture star avant le 1er octobre.

« À 25 ans, il incarne un rugby d’instinct, de vista, de maîtrise. Un créateur humble, venu faire grandir notre collectif », indique le club qui va ronger son frein sur les cinq, voire six premières journées au cours desquelles les Provençaux vont affronter Soyaux-Angoulême, Valence-Romans, Biarritz, Vannes et Dax. Muntz pourrait revenir à temps pour le choc avec Grenoble du 3 octobre.

Contrairement à d’habitude, les Flying Fijians joueront donc sans la plupart des Français de son effectif. Le calendrier correspond effectivement à la reprise de la Pro D2 et du Top 14 et les clubs ne souhaitaient pas lancer leur saison avec déjà des absences.

C’est ainsi que Jiuta Wainiqolo, futur joueur de Lyon et en vue en juillet, ne sera pas de la campagne. Salesi Rayasi (tout juste recruté par l’UBB), appelé pour la première fois, et Josua Tuisova (Racing 92), manquent eux aussi à l’appel, retenus par la préparation avec leur club.

ADVERTISEMENT

En revanche, quelques anciens « Français » évoluant désormais en Premiership seront de la campagne à l’image de l’ancien trois-quarts centre All Black Seta Tamanivalu (33 ans, 6 sélections) qui fait son retour dans le groupe pour la première fois depuis la Pacific Nations Cup 2021. Tamanivalu avait passé trois saisons à Bordeaux (37 matchs entre 2018-2021) avant de migrer auprès des Brave Lupus au Japon.

Fiji Tonga Toutes les stats et les données

Retour également du deuxième-ligne Temo Mayanavanua (27 ans, 27 sélections) passé par Lyon (59 matchs entre 2020 et 2023), du trois-quarts centre Inia Tabuavou (22 ans, 8 sélections) ancien du Racing 92 (21 matchs entre 2021 et 2024) et de l’ailier Semi Radradra (33 ans, 21 sélections) qui vient de quitter le LOU Rugby pour le club japonais des Shizuoka BlueRevs après 32 matchs lors des deux dernières saisons (il avait auparavant joué pour Toulon et Bordeaux).

Le groupe de 33 joueurs affrontera le Tonga le 30 août à Suva, avant de se rendre aux Samoa le 6 septembre. Les phases finales se disputeront cette année aux États-Unis, entre Denver (Colorado) et Salt Lake City (Utah).

Samoa Fiji Toutes les stats et les données

Flying Fijians – Pacific Nations Cup 2025

Avants

Eroni Mawi

Haereti Hetet

Mesake Doge

Samu Tawake

Meli Tawake

Tevita Ikanivere

Kavaia Tagivetaua

Zuriel Togiatama

Isoa Nasilasila

Temo Mayanavanua

Mesake Vocevoce

Etonia Waqa

Elia Canakaivata

Motikiai Murray

Isoa Tuwai*

Bill Mata

Kitione Salawa

Eroni Mawi Haereti Hetet Mesake Doge Samu Tawake Meli Tawake Tevita Ikanivere Kavaia Tagivetaua Zuriel Togiatama Isoa Nasilasila Temo Mayanavanua Mesake Vocevoce Etonia Waqa Elia Canakaivata Motikiai Murray Isoa Tuwai* Bill Mata Kitione Salawa Arrières

Philip Baselala

Simione Kuruvoli

Sam Wye

Kemu Valetini

Caleb Muntz

Kalaveti Ravouvou

Inia Tabuavou

Tuidraki Samusamuvodre*

Ponipate Loganimasi

Taniela Rakuro*

Semi Radradra

Isaiah Armstrong Ravula

Seta Tamanivalu

* première sélection

ADVERTISEMENT