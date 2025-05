Défaite cruelle et décision contestée : Slimani revient sur la défaite du Leinster

« On a manqué un peu de concentration en défense, mais on n’a jamais arrêté de se battre en seconde période. On était très proches à la fin. C’est très dur pour l’équipe, mais c’est la réalité. On perd de trois points, c’est très frustrant. »

« Je ne comprends pas la décision, parce que s’il y a pénalité et carton jaune, je ne vois pas pourquoi ce n’est pas essai, mais c’est la décision de l’arbitre. »

Sans vraiment le dire, même Northampton n’a pas réellement compris cette dernière action, mais a évité d’en remettre une couche. « Ce que je me disais à ce moment-là, c’est que s’ils marquent, ce serait cruel », a confié l’entraîneur de Northampton, Phil Dowson, en conférence de presse.

« Je sais que le sport est cruel, injuste parfois, et c’est aussi ce qui fait sa beauté, mais on a mené quasiment tout le match, je crois. Alors perdre à la dernière minute sur un ballon cafouillé et une décision arbitrale… Est-ce qu’il y a en-avant ? Est-ce que Colesy a bien relâché ? Tout ça est très fin, très subjectif, et l’arbitre prend une décision dans l’instant. Si on perdait là-dessus, j’aurais été dévasté pour les joueurs, parce que je sais tout ce qu’ils ont mis dans cette rencontre. À la mi-temps, je les voyais déjà à bout de souffle. Je me suis dit : ouch, quelle première période. »

Défense 100 Tentatives de plaquages 148 40 Plaquages manqués 29 71% % de plaquages réussis 84%

« C’est ce que je me répétais à ce moment-là : si on encaisse là, c’est dur à avaler. Et qu’est-ce que je leur dis, derrière, pour les remobiliser ? Et puis dès qu’on récupère le ballon, je crois que c’est Juarno (Augustus) qui l’a chipé sur leur pénalité jouée à la main, j’ai dit aux coachs : “On va à Cardiff”. »

« C’était ma première demi-finale de Champions Cup. C’est décevant. L’an dernier, j’ai perdu une demi-finale de Challenge Cup contre les Sharks de la même manière. »

Malgré la déception, Rabah Slimani reste optimiste : pour lui, le Leinster doit vite se recentrer sur l’URC, désormais seul objectif après l’élimination en Champions Cup. Le pilier souligne la bonne saison de son équipe dans ce championnat (premier avec 8 points d’avance sur les Glasgow Warriors) et appelle à poursuivre sur cette dynamique.